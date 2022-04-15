«Барселона» вылетела из Лиги Европы, дальше прошёл «Айнтрахт»

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15 апреля 2022, 00:00

«Барселона» уступила «Айнтрахту» в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы (2:3) и вылетела из турнира.

Филип Костич открыл счет на 4-й минуте с пенальти, а удвоил преимущество Сантос Борре на 36-й. Костич оформил дубль на 67-й минуте. «Барса» ответила голами Серхио Бускетса на 90+1-й минуте игры и Мемфиса Депая с пенальти на 90+10-й.

В самом конце встречи был удален игрок гостей Обите Н'Дика.

Первый матч между этими командами завершился вничью (1:1).

«Вест Хэм» также смог выйти в полуфинал Лиги Европы.