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«Барселона» вылетела из Лиги Европы, дальше прошёл «Айнтрахт»

15 апреля 2022, 00:00
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«Барселона» уступила «Айнтрахту» в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы (2:3) и вылетела из турнира.

Филип Костич открыл счет на 4-й минуте с пенальти, а удвоил преимущество Сантос Борре на 36-й. Костич оформил дубль на 67-й минуте. «Барса» ответила голами Серхио Бускетса на 90+1-й минуте игры и Мемфиса Депая с пенальти на 90+10-й.

В самом конце встречи был удален игрок гостей Обите Н'Дика.

Первый матч между этими командами завершился вничью (1:1).

«Вест Хэм» также смог выйти в полуфинал Лиги Европы.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Зеленыйслоник (раскрыть)
18 апреля в 05:56
Произошло очень многое, и класико один из лучших моментов! Болельщики Реала также возвышали победу над Барсой над всеми остальными, когда в конце сезона нечем было хвастаться, так сказать, когда были безтрофейники.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ Agamaga........ (раскрыть)
18 апреля в 01:08
Хаха, опять вилами по воде.Реал мог проиграть, Барселона могла победить, все тлен, только классико важно. Мы говорим не о раскладах, а о том, что уже произошло. А что произошло, повторять не буду. Кроме одного классико, выигранного 0-4, хвастать нечем. Попытки это классико вознести над всем остальным выглядят еще смешнее, учитывая, что это первая победа с 03.19 года.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Зеленыйслоник (раскрыть)
17 апреля в 18:52
Барса в этом году просто закончила участие в еврокубках таким образом, вылет из ЛЧ, с небольшим количеством матчей в ЛЕ, а могли обыграть Бенфику, выйти в плей-офф и снова вылететь, т.е. они бы в любом случае остались ни с чем! Барса может проиграть Айнтрахту, как Реал Шерифу и Шахтеру дома, и не сказать опять, что мотивации не было - это ЛЧ и игра дома. Мадрид может в любой момент любому проиграть! А вот класико в любом случае принципиально, и тут важно выиграть у принципиального соперника, всё остальное - отмазки!
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ Agamaga........ (раскрыть)
17 апреля в 11:43
Это было довольно давно,да и команды были совершенно другие. А нынешняя реальность-вылет от Айнтрахта в ЛЕ.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Зеленыйслоник (раскрыть)
17 апреля в 10:45
Что-то сливочные быстро забыли, что их самих несколько лет подряд Барса щёлкала словно семечки, вот это и называется унижения, а не победы 1:0, 2:1.
И Барса если выигрывает, то снова унижает Мадрид у него дома, вот это прекрасно!
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ Agamaga........ (раскрыть)
17 апреля в 06:00
Что простите? Твоя Барселона победила в классико впервые с марта 19 года.Три года без побед, после трех лет унижений от Реала, удалось победить 0-4, и теперь, Барселона, оказывается, на уровне Реала. Смех смехом, особенно, учитывая то, что вылетели от середняка бундеслиги. В ЛЕ.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Зеленыйслоник (раскрыть)
17 апреля в 00:31
И сколько раз Челси уступил разгромно Брентфорду?
Неужели синих они громили с разницей в 4 - 5 мячей в Лондоне? Вообще не сравнимые вещи! Барса это делает регулярно, что дома, что на выезде. Теперь может быть так, что сливочные 3 года не смогут выиграть у каталонцев. А мы будем писать, что класс у команд просто разный!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
17 апреля в 00:22
Онотолий, настолько очевидные вещи...
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ Agamaga........ (раскрыть)
16 апреля в 10:53
Ого!.. Приятно поговорить с человеком тонко разбирающемся в футболе)
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ Зеленыйслоник (раскрыть)
16 апреля в 10:42
Это понятно каждому здравомыслящему человеку
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ Agamaga........ (раскрыть)
16 апреля в 02:15
Разницы в классе? Нет? Челси тоже слил Брентфорду 1-4, но болелы последнего не пишут же, что разницы в классе между двумя клубами нет. Один неудачный матч может быть у любого клуба, а по итогу что имеем- Барса даже из ЛЕ вылетела, не от Боруссии Д, а от середняка бундеслиги, который, почем, возил Барселону у нее же дома. А Бенз вообще соло Реал тянет, да и форварду на поле не всегда полезно быть полностью в поле зрения.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
15 апреля в 23:53
Уступать минимально и выиграть на выезде разгромно - это нормально.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
15 апреля в 23:47
Сильнее тот, за кем правда! За Реалом никогда правды не было! Её вечно тянет местный бомонд, как обычно это бывает у всех столичных клубов.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Incredulous (раскрыть)
15 апреля в 23:43
Во - первых: не 12 очков, а 9, и у Барсы игра в запасе, может сократить до 6 очков.
Во - вторых: Таким же середнякам Реал и в чемпионате проигрывает, но вы почему-то верите в исключительность этого клуба.
ПСЖ и Челси прошли благодаря судье, который отменяет чистый гол! Посмотрим с командами из АПЛ на них.
Самое позорное - это когда ты дома проигрываешь принципиальному сопернику разгромно!
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
15 апреля в 19:35, ред.
Одно могу сказать точно у Хави как у тренера большой потенциал и он ещё выиграет что нибудь но только не в этом сезоне!
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ Agamaga........ (раскрыть)
15 апреля в 19:23
Так громила что за последние три с половиной года первый раз выиграла)
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ Agamaga........ (раскрыть)
15 апреля в 19:21
Ты можешь сотню раз сказать что тебе все равно но это ничего не изменит, барселона всегда позади Реала
Bobon
Bobon ответ Agamaga........ (раскрыть)
15 апреля в 18:57
Это никакой роли не играет. Мне вообще пофиг на класс Реала. Меня эта команда интересует только тогда, когда они играют против Барсы. Барса сейчас - это середняк и по составу и по тактике. Ничего не выйграть играя в тики-таку. Может, только чемпионат. В еврокубках ничего не светит. С 2016 года все победители ЛЧ играли в вертикальный футбол. Даже Барса в 2015 не играла в чистую тики-таку. Именно поэтому и смогли выйграть ЛЧ.
Incredulous
Incredulous ответ Agamaga........ (раскрыть)
15 апреля в 17:40, ред.
просто напомню, что Реал идёт на первом месте в ЛаЛиге с отрывам в 12 очков от Барселоны, и Реал вышел в полуфинал ЛЧ, пройдя одних из самых сильных претендентов на кубок ЛЧ (ПСЖ, Челси). Ну, а Барселоне кроме как разгромной победой над Реалом больше и нечем похвалится, из Кубка Испании вылетели, Реал в ЛаЛиге уже не догонят, но самое позорное - это вылет даже не из ЛЧ, а из ЛЕ середняку из Бундеслиги. Но ты и дальше можешь верить в каталонскую исключительность.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Bobon (раскрыть)
15 апреля в 17:28
Переживём! Класс команды заключается в том, чтобы быстро вернуться в верхнюю часть таблицы из подвала!
Реал набирал более 90 очков и не становилась чемпионом, и вылетал из ЛЧ, кто-то считал, что она менее классная команда, чем Барселона? Нет!
И здесь такая же история! В нынешнем сезоне ничего выдающегося Реал не выиграл, ЛЧ останется скорее всего за командой из АПЛ, а Ла Лигу выиграет имея за спиной слабейшую Барсу, и не очень сильного Атлетико.
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
15 апреля в 17:21
Какое это достижение, если Барса за последние 10 лет как только не громил Мадрид?!
Будем считать, что произошло недоразумение с немцами.
Хави эту команду принял в самом худшем состоянии за последние 50 лет. И всё равно она на 2 месте с игрой в запасе. Для Барселоны выход из группы в ЛЧ всё равно бы ничего не дал, она бы вылетела. В ЛЕ крепких команд тоже хватает, и тут тоже можно напороться, как вчера!
Я желаю, чтоб ваши прекрасные вечера были только такими!)
Agamaga........
Agamaga........ ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
15 апреля в 17:12
Мне абсолютно всё равно! Лучше 26, чем 34 с запашком.
Одна история с Ди Стефано чего стоит.
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ Agamaga........ (раскрыть)
15 апреля в 16:36
Барселона всегда будет второй после Реала в испании... 34 раза чемпионы против 26 барселонских) горькая для тебя правда)
vedevas_93
vedevas_93
15 апреля в 15:21, ред.
да, вот это конечно раздвинула свое очко барселона, проиграть вот так вот девятой команде германии, в еврокубке

свои же болельщики как будто знали, что покинули стадион заранее и не стали даже поддерживать команду и наблюдать это

беда в команде
Bobon
Bobon ответ Agamaga........ (раскрыть)
15 апреля в 15:00
Класс команды заключается в том, чтоб не допускать таких провалов, как матч с Айнтрахтом. Никакого класса у Барселоны сейчас нет. Матч с Реалом сыграл против Барсы, слишком поверили в себя. Многие после классико писали, что Барса вернулась. Они были правы. Вылетать с позором из еврокубков - это уже традиция. Раньше из ЛЧ, теперь из ЛЕ. И про счет говорить ничего не надо. Айнтрахт в конце просто перестал играть. Если бы продолжили, позор был бы не только по игре, но и по счету. Барса превратилась в посмешище. Если раньше на Барсу боялись попадать, то теперь многие этого хотят.
FenixSL
FenixSL ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
15 апреля в 14:06
Клопп сделает из него игрока команды точно)
Gelious
Gelious
15 апреля в 13:33
Мне нравится, как особо отчаянные фанаты доказывают, что барса якобы одного с Великим Мадридом класса, когда первые даже в ЛЕ так вылетают, а другие в полуфинале ЛЧ, пройдя по такой сетке.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
15 апреля в 13:09
Так я и сказал что это достижение выиграть на Бернабеу,разве не так?!
Но есть вылет из всех турниров у Барсы и это прекрасно
Agamaga........
Agamaga........
15 апреля в 13:01
Победа в эль класико никогда не бывает бесполезной! 😀
Agamaga........
Agamaga........ ответ Зеленыйслоник (раскрыть)
15 апреля в 12:59
А кто не признает, что сезон слабый и провальный?
Разговор про разницу в классе, а я напомнил, как они сыграли последний матч между собой.
Нелепые отмазки - это якобы отсутствовал Бензема, которого и с Челси не было видно до гола, пока Модрич не включился.
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