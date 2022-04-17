Ваноли не собирается уходить из «Спартака»

Наставник «Спартака» Паоло Ваноли не собирается уходить из клуба. Об этом сообщил агент тренера Андреа Д’Амико.
Паоло всё устраивает в «Спартаке». Он планирует остаться в команде и в следующем сезоне.
Наставник «Спартака» Паоло Ваноли не собирается уходить из клуба. Об этом сообщил агент тренера Андреа Д’Амико.
Паоло всё устраивает в «Спартаке». Он планирует остаться в команде и в следующем сезоне.
Он и 10 сезонов готов порассказывать про "отсутствие менталитета победителей"...
Так кто ж ему даст то ???
Он и 10 сезонов готов порассказывать про "отсутствие менталитета победителей"...
Так кто ж ему даст то ???