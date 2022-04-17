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Ваноли не собирается уходить из «Спартака»

17 апреля 2022, 12:58

Наставник «Спартака» Паоло Ваноли не собирается уходить из клуба. Об этом сообщил агент тренера Андреа Д’Амико.

Паоло всё устраивает в «Спартаке». Он планирует остаться в команде и в следующем сезоне.

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Все комментарии
протон
протон
17 апреля в 20:48
Саму госпожу Зарему в тренеры.
протон
протон
17 апреля в 20:47
Значит скоро уйдёт.
112910415
112910415
17 апреля в 16:23
ура, будет работать много-много лет ! )
Сп62
Сп62
17 апреля в 15:47, ред.
За последние годы в Спартаке в отставку подал только Аленичев, который действительно переживал за свой клуб. Остальным судьба клуба до "лампочки".
КЭТиК
КЭТиК
17 апреля в 15:15
Пусть увольняют, если хотят.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
17 апреля в 14:26
Да пусть остаётся . Если он уйдёт и на его место поставят нашего ,то станет ещё хуже !
1 984
1 984
17 апреля в 14:11
Зарплата его устраивает.
Брулин
Брулин
17 апреля в 14:10
Так говорит, как-будто только от решения Ваноли зависит останется он или нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 апреля в 14:02
Не факт, что ему дадут доработать этот...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
17 апреля в 13:53
А зачем ему уходить? Он будет ждать увольнения, что бы получить компенсацию.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 апреля в 13:28
А что ....мнение изгоняемых тренеров когда то учитывалось ???

Он и 10 сезонов готов порассказывать про "отсутствие менталитета победителей"...

Так кто ж ему даст то ???
санек002
санек002
17 апреля в 13:25
ваноли не собирается?это мы не собираемся иметь такого тренера и такое руководство куколдов !
ABir
ABir
17 апреля в 13:22
Судить будут по следующему сезону
ЮЗИК
ЮЗИК
17 апреля в 13:18
Сам он естественно не уйдет
shlomo
shlomo
17 апреля в 13:14
Он то не планирует, а вот его...
drug01
drug01
17 апреля в 13:04
Сам не уйдёт
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 12:59
Уйдёт по итогу чемпионата!
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