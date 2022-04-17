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Хави высказался о десятках тысяч фанатов «Айнтрахта» на «Камп Ноу»

17 апреля 2022, 17:24
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 3Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ситуацию на «Камп Ноу» во время матча лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:3). Встречу в Каталонии посетило по различным оценкам от 20 до 30 тысяч фанатов немецкой команды. В результате часть болельщиков «Барсы» ушла с трибун в знак протеста.

Игроки не чувствовали, что играют дома. Это не оправдание, но атмосфера повлияла на нас. Нам было не по себе. У меня было плохое предчувствие с первого момента, когда мы сели в автобус у отеля и почувствовали себя не как дома.

Они швыряли в нас всем подряд, [игроки] даже не могли войти в туннель. А на первых минутах соперник еще и пенальти заработал. Это был роковой вечер во всех смыслах, как в спортивном, так и в организационном плане. Это плохо началось и плохо закончилось. Чувствуем себя ограбленными в своем собственном доме.

Ранее об этой ситуации также высказался президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

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Все комментарии
Тот самый фанат
Тот самый фанат
19 апреля в 02:12
Опять разные оправдания от барселоны.. этот клуб вообще когда нибудь по делу терпит поражения????? Или всегда виноватв фанаты других команд или судьи которые не увидели 100% пенальти.. а сами то в течении нескольких лет ныряли, симулировали с гномом в лиге чемпионов..
FANLIVE
FANLIVE
18 апреля в 09:53
Лично я доволен работой Хави . 4-0 хороший счет для Мадрида. Что касается немчур финал они не возьмут, карма у них плохая, одно интересно что это обсуждают мадридские наши фанаты.))))
протон
протон
18 апреля в 01:27
На фоне таких заявлений от Хави всегда вспоминается поведение другого тренера - Зидана. Человек никогда не боялся брать ответственность на себя и признавать свои ошибки. Это и делает разницу между двумя этими людьми
Байкал-38
Байкал-38
17 апреля в 18:08
Некрасиво конечно вели себя.
ДСА
ДСА
17 апреля в 18:02
Это не причина поражения.
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
17 апреля в 17:47
    shlomo
    shlomo
    17 апреля в 17:31
    Такое ощущение было, что Барса играла в гостях
    drug01
    drug01
    17 апреля в 17:31
    Надо смотреть
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