Хави высказался о десятках тысяч фанатов «Айнтрахта» на «Камп Ноу»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал ситуацию на «Камп Ноу» во время матча лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:3). Встречу в Каталонии посетило по различным оценкам от 20 до 30 тысяч фанатов немецкой команды. В результате часть болельщиков «Барсы» ушла с трибун в знак протеста.

Игроки не чувствовали, что играют дома. Это не оправдание, но атмосфера повлияла на нас. Нам было не по себе. У меня было плохое предчувствие с первого момента, когда мы сели в автобус у отеля и почувствовали себя не как дома.

Они швыряли в нас всем подряд, [игроки] даже не могли войти в туннель. А на первых минутах соперник еще и пенальти заработал. Это был роковой вечер во всех смыслах, как в спортивном, так и в организационном плане. Это плохо началось и плохо закончилось. Чувствуем себя ограбленными в своем собственном доме.