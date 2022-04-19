Романцев: «Надо вернуть на стадион „Спартака“ фразу „Мы — чемпионы“»

Бывший тренер «Спартака» высказался о столетии московского клуба.

Конечно, вспоминаю, сколько прожито, сколько с этим клубом связано. Есть взаимное уважение: клуб тоже уважает нас, ветеранов, а мы уважаем клуб. Желаю только хороших результатов, чтобы болельщики уходили со стадиона окрылёнными и кричали уже забытую фразу «Мы — чемпионы». Надо её вернуть на стадион и на улицы Москвы.