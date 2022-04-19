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Романцев: «Надо вернуть на стадион „Спартака“ фразу „Мы — чемпионы“»

19 апреля 2022, 13:33

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о столетии московского клуба.

Конечно, вспоминаю, сколько прожито, сколько с этим клубом связано. Есть взаимное уважение: клуб тоже уважает нас, ветеранов, а мы уважаем клуб. Желаю только хороших результатов, чтобы болельщики уходили со стадиона окрылёнными и кричали уже забытую фразу «Мы — чемпионы». Надо её вернуть на стадион и на улицы Москвы.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
20 апреля в 09:04
Чтобы вернуть эту фразу, надо самую малость - стать чемпионами. И усе.
gentlewolf
gentlewolf
20 апреля в 01:34
Дададада, он прав! Забыл только добавить что это должно прозвучать с гостевой трибуны при приезде московского "Динамо"
oFANATo
oFANATo
19 апреля в 23:22
Ох уж эти сказочки ...ох уж эти сказочники.
Izmar
Izmar
19 апреля в 21:05
Это будет очень смешно.
d1metras
d1metras
19 апреля в 18:20
Олег Иваныч к сожалению это уже не тот Спартак. К Спартаку заремы эта фраза не имеет никакого значения.. "Мы скандалисты" только так на данный момент..
zooveterinar
zooveterinar
19 апреля в 17:54
Пожалуйста!!! Кто не дает!!?? Все для этого имеется!!!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
19 апреля в 17:21
ну так пусть кричат, да и вообще все пусть кричат, начиная от Урала заканчивая Ротором
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 апреля в 16:22
Так возвращайте,кто не даёт!
leonid_spb58
leonid_spb58
19 апреля в 16:17
это фантастика!
Санчо Панса
Санчо Панса
19 апреля в 16:12
Зачем, Иванович? В отношении нынешнего места Спартака - середняка это явно не уместно)
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 16:02
Надо сборную России в Спартак вернуть.
протон
протон
19 апреля в 15:39
Спасибо Олег Иванович! Вам желаю крепкого здоровья и терпение.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
19 апреля в 15:13
лучше верните пиво на стадион
lotsman
lotsman
19 апреля в 14:47
Ну что же, попробуйте вернуть.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 14:37
А толку???
Caniggia
Caniggia
19 апреля в 14:29
ОИР - один из самых уважаемых и успешных советских и российских тренеров. Но вернуть эту фразу в свете десятого и закономерного места, как то не представляется реальным в ближайшем будущем.
dok66
dok66
19 апреля в 14:24
Так и вспомнился древний Ералаш "Пахтакор чемпион!" . И как говорил один известный персонаж из "12 стульев" : "Утром - деньги , вечером - стулья" . Выиграть надо !
Дима Логинов
Дима Логинов
19 апреля в 14:21
Лучше бы вы чемпионство взяли, а не фразы возвращали и звёздочки себе рисовали.
pomor45
pomor45
19 апреля в 14:21
Как минимум, девять клубов сверху в таблице не согласны.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 14:16
Это теперь столетие Симоняна ждать.
Дай Бог ему здоровья...
nikoladolgov
nikoladolgov
19 апреля в 14:12
Вот так вот !
А Федун дурак все тренеров меняет как перчатки, а надо то было вывеску поменять всего лишь !
Ravshan878
Ravshan878
19 апреля в 14:09
Олег Иванович позвольте чуть - чуть поправлю.МЫ бывший чемпионы.)))
sv_1969
sv_1969
19 апреля в 14:08
Надо убрать в первую очередь ГрЯзьпром ну и фИдуна....
альсато
альсато
19 апреля в 14:07
а может место фразы-ЗДРАВОМЫСЛИЕ вернуть?
berda2003
berda2003
19 апреля в 14:05
фразу вернуть можно, спартак не вернуть...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 апреля в 14:00
Хочу расстроить уважаемого Иваныча, это будет через 13 лет.
LOpp
LOpp
19 апреля в 13:57
пока на стадионе Спартака рулит патлатый со своей чебурашкой, чемпионство нам не грозит.
swed27
swed27
19 апреля в 13:52
Бредовая идея бывшего тренера
Сп62
Сп62
19 апреля в 13:42
Фразу вернуть нетрудно. А остальное?
ДСА
ДСА
19 апреля в 13:40
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