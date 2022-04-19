Мостовой объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.
Я жду победы «Спартака». ЦСКА можно поймать на том, что они сейчас немного сдулись после сильного отрезка в марте. «Спартак» может обыграть «армейцев» за счёт психологической составляющей.
Понятно, что дерби — это непредсказуемые матчи, задай вопрос любому «армейцу», он скажет, что есть опасения перед матчем. Но мне кажется, что именно за счёт психологии и того, что игра «Спартака» начала налаживаться, команда Ваноли может пройти ЦСКА.
Будет игра, тогда и обсудить можно, а трепаться до игры - пустое дело.
Ждемс.
Будет игра, тогда и обсудить можно, а трепаться до игры - пустое дело.
Ждемс.
Армейцы у него сдулись, а Спартак прям феерит блин.
«Спартак» может обыграть «армейцев» за счёт психологической составляющей.
Какой составляющей? Спартак со всех сторон находится в такой опе, что и говорить не приходится.
Спартак может победить только из-за настроя против ЦСКА, впрочем как и наоборот, в других компонентах ни у кого точно преимущества на сегодня нет.
Армейцы у него сдулись, а Спартак прям феерит блин.
«Спартак» может обыграть «армейцев» за счёт психологической составляющей.
Какой составляющей? Спартак со всех сторон находится в такой опе, что и говорить не приходится.
Спартак может победить только из-за настроя против ЦСКА, впрочем как и наоборот, в других компонентах ни у кого точно преимущества на сегодня нет.