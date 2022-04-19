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Мостовой объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть ЦСКА

19 апреля 2022, 12:24
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.

Я жду победы «Спартака». ЦСКА можно поймать на том, что они сейчас немного сдулись после сильного отрезка в марте. «Спартак» может обыграть «армейцев» за счёт психологической составляющей.

Понятно, что дерби — это непредсказуемые матчи, задай вопрос любому «армейцу», он скажет, что есть опасения перед матчем. Но мне кажется, что именно за счёт психологии и того, что игра «Спартака» начала налаживаться, команда Ваноли может пройти ЦСКА.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
19 апреля в 18:16
Спартак может победить если игроки вспомнят, что они Спартак.
альсато
альсато ответ протон (раскрыть)
19 апреля в 14:27
это не аргумент!...Результат (встречи) непредсказуем!
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 14:15
Больше всего не люблю прогнозы перед матчами. Мнений уйма , но все это напоминает гадание на кофейной гуще. Никогда не смотрю предматчевую болтовню в студии. Сколько раз эти псевдо эксперты ошиблись в прогнозах и не сосчитать, и хоть бы один на следующий день признал свои ошибки. Не было такого никогда.
Будет игра, тогда и обсудить можно, а трепаться до игры - пустое дело.
Ждемс.
альсато
альсато
19 апреля в 14:13
Ну если бы меня спросили: За счет чего может Спартак пройти ЦСКА (в кубке)..Ответ однозначен: ЗА СЧЕТ ЧУДА НЕБЕСНОГО!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 апреля в 13:14, ред.
Кто-нибудь может сказать в каком мире, в какой реальности живёт Мостовой?
Армейцы у него сдулись, а Спартак прям феерит блин.
«Спартак» может обыграть «армейцев» за счёт психологической составляющей.
Какой составляющей? Спартак со всех сторон находится в такой опе, что и говорить не приходится.
Спартак может победить только из-за настроя против ЦСКА, впрочем как и наоборот, в других компонентах ни у кого точно преимущества на сегодня нет.
sv_1969
sv_1969
19 апреля в 12:59
Зачем этот пустой трёп. Как почему и за что(((
beefs
beefs
19 апреля в 12:40
мяч круглый, поле ровное, а игроки не в...
Caniggia
Caniggia
19 апреля в 12:32
Фаворита здесь нет. Будем надеяться на зрелищный матч с четырьмя или более голами.
shlomo
shlomo
19 апреля в 12:31
Посмотрим на игру
VeniaminS
VeniaminS
19 апреля в 12:26
посмотрим,что получится
протон
протон
19 апреля в 12:26
ЦСКА сейчас более стабилен
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