Мостовой объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА .

Я жду победы «Спартака». ЦСКА можно поймать на том, что они сейчас немного сдулись после сильного отрезка в марте. «Спартак» может обыграть «армейцев» за счёт психологической составляющей.