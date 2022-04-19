«Хорошая возможность выиграть трофей». Самедов — о матче ЦСКА — «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА .

В моё время матчи ЦСКА со «Спартаком» всегда были очень огненными! Не знаю, будет ли дополнительное время в этом матче, но знаю, что обе команды будут хотеть победить. Это хорошая возможность выиграть трофей — вот и всё.

Последний матч Ваноли в случае поражения? Понятия не имею. Вообще не знаю, какая там ситуация.