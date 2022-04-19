«Хорошая возможность выиграть трофей». Самедов — о матче ЦСКА — «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.
В моё время матчи ЦСКА со «Спартаком» всегда были очень огненными! Не знаю, будет ли дополнительное время в этом матче, но знаю, что обе команды будут хотеть победить. Это хорошая возможность выиграть трофей — вот и всё.
Последний матч Ваноли в случае поражения? Понятия не имею. Вообще не знаю, какая там ситуация.
Обе команды подходят к матчу не в лучшем психологическом настроении.
ЦСКА после возобновления чемпионата после зимней паузы и приобретения новичков, показывал фантастический футбол. Но запал у новичков иссяк и армейцы начали терять очки, причём с аутсайдерами. В последних трёх турах с Уралом, Химками и Уфой набрали лишь два очка из девяти возможных.
Спартак ещё хуже, он провалил юбилейный сезон, плюс его незаконно изгнали из 1/8 лиги Европы, что тоже не добавляет положительных эмоции.
В преддверии юбилея в матче с Рубином они показали удручающий футбол и только чудом сели матч в ничью.
Но это всё в счёт, так первое это "Дерби всея Руси" и команды в каком бы они положении не были настраивать на принципиальный матч не надо, ну и второе это пожалуй последний шанс для обоих команд выиграть трофей и подсластить сезон.
Обе команды подходят к матчу не в лучшем психологическом настроении.
ЦСКА после возобновления чемпионата после зимней паузы и приобретения новичков, показывал фантастический футбол. Но запал у новичков иссяк и армейцы начали терять очки, причём с аутсайдерами. В последних трёх турах с Уралом, Химками и Уфой набрали лишь два очка из девяти возможных.
Спартак ещё хуже, он провалил юбилейный сезон, плюс его незаконно изгнали из 1/8 лиги Европы, что тоже не добавляет положительных эмоции.
В преддверии юбилея в матче с Рубином они показали удручающий футбол и только чудом сели матч в ничью.
Но это всё в счёт, так первое это "Дерби всея Руси" и команды в каком бы они положении не были настраивать на принципиальный матч не надо, ну и второе это пожалуй последний шанс для обоих команд выиграть трофей и подсластить сезон.
Ваноли надо дать больше времени, даже если проиграем, более зрелищно стали играть, просто не везёт часто, да и судьи ошибаются не в нашу пользу, потенциал у тренера и команды есть, хотя бы полный сезон ему надо дать, а то от этих метаний толку мало
Ваноли надо дать больше времени, даже если проиграем, более зрелищно стали играть, просто не везёт часто, да и судьи ошибаются не в нашу пользу, потенциал у тренера и команды есть, хотя бы полный сезон ему надо дать, а то от этих метаний толку мало
Им и ЦСКА не пройти, не то что остальных...
Им и ЦСКА не пройти, не то что остальных...
Вперёд " СПАРТАК "!!!
Вперёд " СПАРТАК "!!!