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«Хорошая возможность выиграть трофей». Самедов — о матче ЦСКА — «Спартак»

19 апреля 2022, 10:28
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.

В моё время матчи ЦСКА со «Спартаком» всегда были очень огненными! Не знаю, будет ли дополнительное время в этом матче, но знаю, что обе команды будут хотеть победить. Это хорошая возможность выиграть трофей — вот и всё.

Последний матч Ваноли в случае поражения? Понятия не имею. Вообще не знаю, какая там ситуация.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
19 апреля в 13:39
Согласен, что всё ещё впереди. И ЦСКА это только разминка.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 апреля в 12:02
1/4 финала подарила нам ещё одно "Дерби всея Руси".
Обе команды подходят к матчу не в лучшем психологическом настроении.
ЦСКА после возобновления чемпионата после зимней паузы и приобретения новичков, показывал фантастический футбол. Но запал у новичков иссяк и армейцы начали терять очки, причём с аутсайдерами. В последних трёх турах с Уралом, Химками и Уфой набрали лишь два очка из девяти возможных.
Спартак ещё хуже, он провалил юбилейный сезон, плюс его незаконно изгнали из 1/8 лиги Европы, что тоже не добавляет положительных эмоции.
В преддверии юбилея в матче с Рубином они показали удручающий футбол и только чудом сели матч в ничью.
Но это всё в счёт, так первое это "Дерби всея Руси" и команды в каком бы они положении не были настраивать на принципиальный матч не надо, ну и второе это пожалуй последний шанс для обоих команд выиграть трофей и подсластить сезон.
протон
протон
19 апреля в 11:59
Да уж, может получится хорошая рубка. Это в интересах всех болельщиков, которые любят футбол, а не себя в футболе...
Ваноли надо дать больше времени, даже если проиграем, более зрелищно стали играть, просто не везёт часто, да и судьи ошибаются не в нашу пользу, потенциал у тренера и команды есть, хотя бы полный сезон ему надо дать, а то от этих метаний толку мало
stanichnik
stanichnik
19 апреля в 11:56
И Дмнамо и чемпион непрочь завоевать этот трафей, так что победа в дерби еще не гарантия победы в турнире.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 11:11
Остальные команды в Кубке в расчёт не берутся?
Им и ЦСКА не пройти, не то что остальных...
shlomo
shlomo
19 апреля в 11:08
В дерби всея Руси фаворита не будет...:)). Спартак при Паоло Ваноли выступает максимально неровно да и ЦСКА тоже не похож на островок стабильности. В нынешнем состоянии ЦСКА и Спартак представляют собой команды максимально непредсказуемые. Есть проблемы у обеих команд, состояние не лучшее, да и вообще, угадывать победителя в кубковом матче Березуцкого и Ваноли — дело неблагодарное. Если сделать осторожный прогноз, то 1.5 месяца назад в дерби на Открытие Арене ЦСКА победил 2-0. Сейчас расклады не изменились. Красно-синие выглядят сильнее и организованные, тогда как у Спартака проблемы с построением игры, защитой без Аиртона и в атаке без Промеса. При поддержке трибун, за счёт более качественного зимнего усиления и более осмысленной игры играем от хозяев здесь с нулевой форой без вариантов.
ermak6848
ermak6848
19 апреля в 11:06
Любая Победа фк : СПАРТАК " - как Подарок клубу к 100 - летию.
Вперёд " СПАРТАК "!!!
ДСА
ДСА
19 апреля в 10:34
Еще полуфинал и финал будут.
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 10:30
До Трофея ещё далеко
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