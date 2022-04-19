«В той галактике свой юмор». Салихова ответила гендиректору «Зенита»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонада Федуна, высказалась о словах генерального директора «Зенита» Александра Медведева, который не захотел поздравлять «красно-белых» со столетием.
В той галактике свой юмор и своё летоисчисление. А потому не удивлюсь, если они создание «Мурзинки» (футбольный клуб из Петербурга) приурочат к сотворению мира.
П.С. Что касается "Мурзинки", то Зареме нужно было бы знать, что первый официальный футбольный матч в России прошел в Санкт-Петербурге. И первый футбольный чемпионат прошел в Санкт-Петербурге, а в Москве в это время еще лаптем щи хлебали. В 1901 году была создана первая футбольная лига России, куда вошло три клуба: «Невский», «Невка» и «Виктория». Собственно говоря, Зенит, по большому счету, в той или иной степени, является наследником любой петербургской команды. Но я еще раз повторю, к 100-летнему юбилею Спартака это никакого отношения не имеет и если бы бы не эталонный идиотизм руководства Спартака и подруги Лени Федуна, уважаемая публика не читала бы сейчас мой комментарий.
П.С. Что касается "Мурзинки", то Зареме нужно было бы знать, что первый официальный футбольный матч в России прошел в Санкт-Петербурге. И первый футбольный чемпионат прошел в Санкт-Петербурге, а в Москве в это время еще лаптем щи хлебали. В 1901 году была создана первая футбольная лига России, куда вошло три клуба: «Невский», «Невка» и «Виктория». Собственно говоря, Зенит, по большому счету, в той или иной степени, является наследником любой петербургской команды. Но я еще раз повторю, к 100-летнему юбилею Спартака это никакого отношения не имеет и если бы бы не эталонный идиотизм руководства Спартака и подруги Лени Федуна, уважаемая публика не читала бы сейчас мой комментарий.