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«В той галактике свой юмор». Салихова ответила гендиректору «Зенита»

19 апреля 2022, 11:20

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонада Федуна, высказалась о словах генерального директора «Зенита» Александра Медведева, который не захотел поздравлять «красно-белых» со столетием.

В той галактике свой юмор и своё летоисчисление. А потому не удивлюсь, если они создание «Мурзинки» (футбольный клуб из Петербурга) приурочат к сотворению мира.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 апреля в 23:04
Ну не поздравил Медведев...и не поздравил...
Спартак тоже навряд ли поздравит Медведева через 34 года со столетием...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
19 апреля в 15:37
Федун-займи рот своей женщины чем-нибудь, никак не замолкает.
monah-10
monah-10 ответ протон (раскрыть)
19 апреля в 15:34
Когда бабу не ебе...ь, то хуже такой бабы нету, срывается на все и вся. Федун, все что-ль сдулся?
t272nm
t272nm
19 апреля в 15:19, ред.
Это уже не смешно. Мне искренне жаль Спартак. Клуб отмечает свое 100-летие и красно-белым должно быть по барабану, кто и что думает. Пусть, юбилейный сезон, явно не удался, но тем не менее. Однако, обсуждается, что сказали в Зените, ЦСКА и т.д. Безусловно, в Спартаке сейчас, мягко скажем, не самое адекватное руководство, поэтому глупо предъявлять что-то тому же Зениту. Если спортивный директор Спартака Каттани, давеча сказал, что не знает такой команды, как Зенит, то какое поздравление от Зенита хотели услышать в Спартаке?! Если бы у граждан, которые стоят у руля Спартака было бы хотя бы чуть-чуть больше мозгов, юбилей проходил бы куда, как приятней и душевней. Однако, имеем то, что имеем. Ну, а Зухра, безусловно, вышла на новую высоту со своим идиотизмом. Эдакая вишенка на торте, всей этой нелепости.

П.С. Что касается "Мурзинки", то Зареме нужно было бы знать, что первый официальный футбольный матч в России прошел в Санкт-Петербурге. И первый футбольный чемпионат прошел в Санкт-Петербурге, а в Москве в это время еще лаптем щи хлебали. В 1901 году была создана первая футбольная лига России, куда вошло три клуба: «Невский», «Невка» и «Виктория». Собственно говоря, Зенит, по большому счету, в той или иной степени, является наследником любой петербургской команды. Но я еще раз повторю, к 100-летнему юбилею Спартака это никакого отношения не имеет и если бы бы не эталонный идиотизм руководства Спартака и подруги Лени Федуна, уважаемая публика не читала бы сейчас мой комментарий.
Alice Tract
Alice Tract ответ Байкал-38. (раскрыть)
19 апреля в 14:58
Когда это выгодно, Ловчев и Симонян становятся авторитетными авторитетами, когда выгодно другое, Ловчем и Симонян становятся старыми маразматиками, которые несут полную чушь. Самоопределились бы вы, уважаемые комментаторы данного сайта.
ДСА
ДСА
19 апреля в 14:46
Тут Медведев не прав.
Сп62
Сп62
19 апреля в 13:31
Пиши Зарема, пиши. Раз люди реагируют, значит им интересно. Другого вывода не сделаешь.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
19 апреля в 13:30, ред.
Самое интересное, что Зарема тут еще и переврала, потому что рождение "Зенита" сейчас приурочивают к появлению первых футбольных команд у ЛМЗ, это 1925 год, а ФК "Мурзинка" - это самая радикальная точка зрения, которая рассматривалась, и это 1914 год.

Хотя этот истеричный бред трудно уже комментировать, деревенская хабалка провинциалки из Бурятии уже полностью почти наружу вылезла у Салиховой.

Хотя на самом деле это смешно. Так же, как создатель "Спартака" и легендарный его руководитель Старостин был уверен, что "Спартак" реально появился в 1935, а до этого был ряд любительских команд, которые предшествовали "Спартаку". Так же и "Зенит" ведет отчет от любительской команды завода, о которой только есть факты, что рабочие собрались там поиграть, но ведь реально "Зенит" тоже с 1936го начал играть. Но современное руководство опеределило, что создатели команд якобы ничего не понимали сами, и им виднее))

Кому нужны эти дутые даты, не понимаю. Зачем переписывать прошлое.
ОПС
ОПС
19 апреля в 13:12
Лучше б ничего не говорила.
poodle
poodle
19 апреля в 12:18
мдаа,как так можно позориться,хоть бы клуб свой не позорила,что не скажет так очередной ляп!
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 11:58
Чёрт знает что давайте с дня рождения Заремы отмечать.
альсато
альсато
19 апреля в 11:52
Дорогуша!..спустись уже на Землю....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 11:51
А остальные все поздравили? Очередь стояла, наверное.
Который день кипит в*йна Спартака против остального мира.
Им бы самим определиться, когда же Днюха в команде...
протон
протон
19 апреля в 11:51
То ли Зареме нечего делать по жизни, то ли у неё среднестатистическая бомбёжка
Байкал-38.
Байкал-38.
19 апреля в 11:27, ред.
Кстати Спартаку сегодня исполняется 87 лет!
С днём рождение настоящий Спартак!!!
Селихова не может промолчать и это её беда и Спартака имени Федуна.
Александр Медведев прежде всего опирается на тех кто реально причастен к настоящему Спартаку Н.П. Старостина.
Ловчев и Симонян тоже отвергли приглашение на празднования "юбилея".
Для них Спартак от 19 апреля 1935 года рождения.
Так почему Зарема им ничего не говорит? Боится!
VeniaminS
VeniaminS
19 апреля в 11:21
Могли и поздравить.
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