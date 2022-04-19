«В той галактике свой юмор». Салихова ответила гендиректору «Зенита»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонада Федуна, высказалась о словах генерального директора «Зенита» Александра Медведева, который не захотел поздравлять «красно-белых» со столетием.

В той галактике свой юмор и своё летоисчисление. А потому не удивлюсь, если они создание «Мурзинки» (футбольный клуб из Петербурга) приурочат к сотворению мира.