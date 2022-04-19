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Масалитин: «Думаю, в матче ЦСКА — „Спартак“ мы увидим серию пенальти»

19 апреля 2022, 11:53
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России между клубами.

Обе команды затеяли большую перестройку, но пока в ней выглядит немного лучше ЦСКА. «Спартак» в кои-то веки вышел в плей-офф еврокубков, но из-за сложившейся ситуации не пустили, поменялся тренерский штаб. Часто хорошие игры сочетаются с плохими. У ЦСКА получше с результатом, но вне зависимости от местонахождения в турнирной таблице, игра будет между непримиримыми соперниками. Болельщики погонят команды вперед, думаю, мы увидим более позиционный футбол до первого мяча.

Сложно предположить, сможет ли ЦСКА выиграть в третий раз подряд у «Спартака», нельзя говорить о доминировании. Кто будет больше готов морально, кто лучше проявит свои качества, тот и победит. Но мне кажется, что мы увидим серию пенальти.

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
19 апреля в 14:55
"мне кажется, что мы увидим серию пенальти"
Учитывая фамилию судьи, можно даже предположить, в чьи ворота будет назначена серия пенальти.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 апреля в 14:13
И пенальти и кк и удаление,там будет всё!
Сп62
Сп62
19 апреля в 13:27
Главное, запастись валидолом.
swed27
swed27
19 апреля в 12:43
А мне кажется что все решится в основное время
ДСА
ДСА
19 апреля в 12:39
Пенальти интересны всегда.
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 12:20
Видимо только во сне ! Про пенальти нужно забыть.
drug01
drug01
19 апреля в 12:12
Это всё прогнозы....
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 апреля в 12:03
Надо не думать, а смотреть.
альсато
альсато
19 апреля в 12:02
Выиграет тот, кто больше реализует голевых моментов...а моменты (несомненно) будут!
1 984
1 984
19 апреля в 11:54
Всё возможно.
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