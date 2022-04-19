Масалитин: «Думаю, в матче ЦСКА — „Спартак“ мы увидим серию пенальти»

Бывший футболист ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России между клубами.

Обе команды затеяли большую перестройку, но пока в ней выглядит немного лучше ЦСКА . «Спартак» в кои-то веки вышел в плей-офф еврокубков, но из-за сложившейся ситуации не пустили, поменялся тренерский штаб. Часто хорошие игры сочетаются с плохими. У ЦСКА получше с результатом, но вне зависимости от местонахождения в турнирной таблице, игра будет между непримиримыми соперниками. Болельщики погонят команды вперед, думаю, мы увидим более позиционный футбол до первого мяча.