Кечинов: «Третье поражение от ЦСКА заденет самолюбие „Спартака“»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА .

У «Спартака» есть последняя возможность что-то выиграть в этом сезоне, который сложился неудачно. Да, мы вышли в плей-офф Лиги Европы, но в нынешней ситуации нам не удалось там поучаствовать, а в чемпионате мы видим и понимаем – провал. Поэтому сейчас единственный шанс – выиграть Кубок России, но это будет очень трудно. Я верю в это, болею за «Спартак», но будет непросто.