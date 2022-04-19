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Кечинов: «Третье поражение от ЦСКА заденет самолюбие „Спартака“»

19 апреля 2022, 11:02
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.

У «Спартака» есть последняя возможность что-то выиграть в этом сезоне, который сложился неудачно. Да, мы вышли в плей-офф Лиги Европы, но в нынешней ситуации нам не удалось там поучаствовать, а в чемпионате мы видим и понимаем – провал. Поэтому сейчас единственный шанс – выиграть Кубок России, но это будет очень трудно. Я верю в это, болею за «Спартак», но будет непросто.

Мы видели недавно игру с ЦСКА, когда проиграли 0:2, «армейцы» сейчас совсем другая команда, пришли качественные легионеры, которые очень сильно усилили игру. Проиграть ЦСКА в третий раз нельзя, это заденет самолюбие «Спартака». Надо выходить и обыгрывать. Стоит конкретная задача – победа в Кубке России. Нужно к этой цели идти. Не думаю, что будет очень много голов, но они в любом случае будут забиты.

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Все комментарии
holms918
holms918 ответ alexgurzan (раскрыть)
20 апреля в 05:48
Приз за февраль никак не может быть отправлен 18 февраля, так как призёр определяется только в конце месяца, в данном случае в конце февраля.
Никита Бычков
Никита Бычков
19 апреля в 16:48
Какое еще самомнение у клуба с 10 места ?
Сп62
Сп62 ответ ДАША Д (раскрыть)
19 апреля в 13:34
50,5 на 49,5
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
19 апреля в 12:40
И сколько потребуется проигрышей от ЦСКА ,чтобы это самолюбие наконец-то проснулось окончательно ? )) Ерунда это всё ! Я теперь верю только в ВУДУ ( Николсона ) ))))) ....Шучу ,конечно .
Байкал-38.
Байкал-38.
19 апреля в 12:08
То есть раньше Спартаку было пофиг на самолюбие, а теперь проигрыш ЦСКА их заденет...
протон
протон ответ swed27 (раскрыть)
19 апреля в 11:57
И те и другие плохи. Эффект новичков в ЦСКА закончился, а тренерской руки не появилось. Спартак очень хорош по составу, но пока непонятно, чего хочет тренер.
Но в одной игре могут выстрелить и те, и другие
альсато
альсато
19 апреля в 11:55
а вот Ра-Ваноли сказал: САМОЛЮБИЕ-это ваши проблемы!..а для меня-эта игра не важна!))))
swed27
swed27
19 апреля в 11:38
Спартак вполне может обыграть коней в кубке
ДАША Д
ДАША Д
19 апреля в 11:34
Пока ЦСКА выглядит фаворитом.
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 11:33
Самолюбие можно задеть если оно есть. Вот и увидим. Хочется в первую очередь увидеть красивую игру, без судейских ляпов. Всем удачи.
alexgurzan
alexgurzan ответ holms918 (раскрыть)
19 апреля в 11:28
18 февраля отправлены призы всем.
Номер телефона указан в анкете?
lotsman
lotsman
19 апреля в 11:27
Значит надо постараться выиграть.
beefs
beefs
19 апреля в 11:18
заденет самолюбие, а интересно есть оно?
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 11:15
Так оно и будет. А кому сейчас легко.
Придётся смириться с данностью , таковы реалии сегодняшнего дня !
holms918
holms918
19 апреля в 11:12
Читаю в комментариях, что приз за февраль уже получили, а у меня почему до сих пор нет.
sir_Alex
sir_Alex
19 апреля в 11:11
Нынешнему составу по-барабану.
Cat01
Cat01
19 апреля в 11:08
Не надо спешить делать выводы
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 апреля в 11:02
Ждём бойню.
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