Кечинов: «Третье поражение от ЦСКА заденет самолюбие „Спартака“»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.
У «Спартака» есть последняя возможность что-то выиграть в этом сезоне, который сложился неудачно. Да, мы вышли в плей-офф Лиги Европы, но в нынешней ситуации нам не удалось там поучаствовать, а в чемпионате мы видим и понимаем – провал. Поэтому сейчас единственный шанс – выиграть Кубок России, но это будет очень трудно. Я верю в это, болею за «Спартак», но будет непросто.
Мы видели недавно игру с ЦСКА, когда проиграли 0:2, «армейцы» сейчас совсем другая команда, пришли качественные легионеры, которые очень сильно усилили игру. Проиграть ЦСКА в третий раз нельзя, это заденет самолюбие «Спартака». Надо выходить и обыгрывать. Стоит конкретная задача – победа в Кубке России. Нужно к этой цели идти. Не думаю, что будет очень много голов, но они в любом случае будут забиты.
Но в одной игре могут выстрелить и те, и другие
Но в одной игре могут выстрелить и те, и другие
Номер телефона указан в анкете?
Номер телефона указан в анкете?
Придётся смириться с данностью , таковы реалии сегодняшнего дня !
Придётся смириться с данностью , таковы реалии сегодняшнего дня !