Гаврилов: «В матче ЦСКА — „Спартак“ шансы равные»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА .

Шансы всегда есть. Смотря, как подготовятся к матчу. С уверенностью никто ничего не сможет сказать, когда команда нестабильно играет. То же самое могу сказать и про ЦСКА . Шансы равные.

Если бы кто-то игру показывал получше – можно было бы говорить о фаворите. «Спартак» при Ваноли играет как получится. Игры как не было, так и нет. Сколько уже тренеров поменялось – приходят и уходят, как и футболисты.