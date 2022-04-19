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Гаврилов: «В матче ЦСКА — „Спартак“ шансы равные»

19 апреля 2022, 12:47
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.

Шансы всегда есть. Смотря, как подготовятся к матчу. С уверенностью никто ничего не сможет сказать, когда команда нестабильно играет. То же самое могу сказать и про ЦСКА. Шансы равные.

Если бы кто-то игру показывал получше – можно было бы говорить о фаворите. «Спартак» при Ваноли играет как получится. Игры как не было, так и нет. Сколько уже тренеров поменялось – приходят и уходят, как и футболисты.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
19 апреля в 14:26
Ранее Гаврилов назвал Спартак мусором. Сейчас приравнял к нему ЦСКА.
beefs
beefs
19 апреля в 14:19
на первой минуте матча всегда так, а дальше...
альсато
альсато
19 апреля в 14:10
ЮРА (Гаврилов) прав!-Игры как не было, так и нет!
stanichnik
stanichnik
19 апреля в 13:40
Каждый знаток считает своим долгом сделать прогноз на исход предстоящего кубкового дерби.
ДАША Д
ДАША Д
19 апреля в 13:39
На то он и Кубок, что бы приносить неожиданные результаты.
shlomo
shlomo
19 апреля в 13:36
Матчи против спартаковцев для ЦСКА в последнее время проходят успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно четыре при одном поражении. Спартак же при Ваноли не похож на одного из грандов российского футбола (в год столетия клуба у красно-белых не клеится ровным счетом ничего). Спартак никогда не был кубковой командой. Однако шанс завоевать трофей никто не отменяет, и наверняка команда будет максимально сконцентрирована на этой цели. Но коняшки не менее мотивированы на кубковый успех. Так что посмотрим, кому кубок более нужен.
Байкал-38.
Байкал-38.
19 апреля в 13:20
Не важно на каком месте находятся команды.
Во первых это "Дерби всея Руси", во вторых это кубок, ну а в третьих это шанс для обоих команд на надежду хоть на этот трофей.
Cat01
Cat01
19 апреля в 13:15
Кому повезёт больше???
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 12:58
Гаврилов прав шансы равны.
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 12:58
Игра рассудит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 12:50
50 на 50. Кони щас тоже никакенные...
протон
протон
19 апреля в 12:49
А мы посмотрим!
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