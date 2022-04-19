«Динамо» одолело «Балтику» и вышло в полуфинал Кубка России .

«Динамо» одолело «Балтику» в матче 1/4 финала Кубка России (1:1 в основное время и 5:4 по пенальти) и сыграет в полуфинале с победителем пары ЦСКА — «Спартак».
В основное время гол за москвичей забил Денис Макаров на 35-й минуте. «Балтика» ответила голом Ишхана Гелояна на 84-й минуте. В послематчевой серии пенальти сильнее оказалось «Динамо» (5:4).
Полуфиналы турнира пройдут 11 и 12 мая, а финал должен состояться 29 мая.
Соперник был так себе, середняк ФНЛ, особых затруднений не создавал,
так что динамовцы отваляли дурака бОльшую часть матча, сумев забить
потешную банку, за которую балтийцы могут винить только себя.
Это не мы забили, это скорее хозяева пропустили.
Не пропусти они это- могли и выиграть.
А вот тому, чем Динамо занималось последние полчаса, трудно даже подобрать название.
Опуская подробности, опишу это пожалуй так-
если в некоторых последних матчах чемпионата периодически возникало ощущение, что команде просто надоело играть в футбол, то сегодня это ощущение было уже не эпизодическим, а целостным.
Особенно красноречивым выглядит то, что творит на поле Захарян, который
совершенно расконцентрирован, вследствие чего он периодически утрачивает
все свои лучшие скилы- технику обращения с мячом, видение поля, понимание партнёров. Бывает и вовсе теряет мяч на ходу, невынужденно.
Удары исполняет так, что известный глагол kerzhakoved впору уже менять
на zakharyaned..
Недалеко ушёл от подобных кондиций и Шима, да и многие другие тоже.
Игра команды откровенно подваливается- не впервые встречается матч,
который оказываются хуже выглядевшего худшим раньше, т.е. налицо конкретный даун-тренд.
Это хорошо, конечно, что вытащили пенали и прошли дальше в полуфинал,
где не были добрых 10 лет.
Но с такой игрой.. Боже, не оставь нас..))
Соперник был так себе, середняк ФНЛ, особых затруднений не создавал,
так что динамовцы отваляли дурака бОльшую часть матча, сумев забить
потешную банку, за которую балтийцы могут винить только себя.
Это не мы забили, это скорее хозяева пропустили.
Не пропусти они это- могли и выиграть.
А вот тому, чем Динамо занималось последние полчаса, трудно даже подобрать название.
Опуская подробности, опишу это пожалуй так-
если в некоторых последних матчах чемпионата периодически возникало ощущение, что команде просто надоело играть в футбол, то сегодня это ощущение было уже не эпизодическим, а целостным.
Особенно красноречивым выглядит то, что творит на поле Захарян, который
совершенно расконцентрирован, вследствие чего он периодически утрачивает
все свои лучшие скилы- технику обращения с мячом, видение поля, понимание партнёров. Бывает и вовсе теряет мяч на ходу, невынужденно.
Удары исполняет так, что известный глагол kerzhakoved впору уже менять
на zakharyaned..
Недалеко ушёл от подобных кондиций и Шима, да и многие другие тоже.
Игра команды откровенно подваливается- не впервые встречается матч,
который оказываются хуже выглядевшего худшим раньше, т.е. налицо конкретный даун-тренд.
Это хорошо, конечно, что вытащили пенали и прошли дальше в полуфинал,
где не были добрых 10 лет.
Но с такой игрой.. Боже, не оставь нас..))
Ждем следующих матчей.
Ждем следующих матчей.