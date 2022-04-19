«Динамо» одолело «Балтику» и вышло в полуфинал Кубка России .

1650395356

19 апреля 2022, 22:09

«Динамо» одолело «Балтику» в матче 1/4 финала Кубка России (1:1 в основное время и 5:4 по пенальти) и сыграет в полуфинале с победителем пары ЦСКА — «Спартак».

В основное время гол за москвичей забил Денис Макаров на 35-й минуте. «Балтика» ответила голом Ишхана Гелояна на 84-й минуте. В послематчевой серии пенальти сильнее оказалось «Динамо» (5:4).

Полуфиналы турнира пройдут 11 и 12 мая, а финал должен состояться 29 мая.