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«Динамо» одолело «Балтику» и вышло в полуфинал Кубка России

19 апреля 2022, 22:09
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился после серии пенальти

«Динамо» одолело «Балтику» в матче 1/4 финала Кубка России (1:1 в основное время и 5:4 по пенальти) и сыграет в полуфинале с победителем пары ЦСКА — «Спартак».

В основное время гол за москвичей забил Денис Макаров на 35-й минуте. «Балтика» ответила голом Ишхана Гелояна на 84-й минуте. В послематчевой серии пенальти сильнее оказалось «Динамо» (5:4).

Полуфиналы турнира пройдут 11 и 12 мая, а финал должен состояться 29 мая.

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Все комментарии
баск
баск ответ протон (раскрыть)
20 апреля в 17:18
Да я не большой любитель игры на ставках.
Так, просто потыцал в это одно время из любопытства)
Gotlib
Gotlib ответ Николай 1 (раскрыть)
20 апреля в 15:50
Воронин настраивал игроков перед игрой на самоотдачу,, этого сейчас как раз и не хватает.
Garrincha58
Garrincha58 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
20 апреля в 08:19
    КЭТиК
    КЭТиК
    20 апреля в 05:39
    Неожиданно тяжело далась победа Динамо
    Николай 1
    Николай 1
    20 апреля в 05:35
    А не был ли Воронин истинным тренером команды? Время стабильного ухудшения "игры" странно совпадает с его отъездом. Захаряна в дубль на перевоспитание. Звезда у него во лбу прямо-таки сияет, но похоже только для него самого. Остальные просто отбывают время. Тренера сливаем или "солдат спит, а служба идет?"
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    20 апреля в 05:29, ред.
    Разница между ФНЛ и РПЛ условная,что и показывают кубковые матчи.попади условный Зенит в ФНЛ,не факт что в первый же год попали бы в РПЛ.Сегодняшняя игра с Аланией подтвердит мои слова.Динамо с выходом в полуфинал.
    Vladimir808
    Vladimir808
    20 апреля в 05:19
    Динамо с полуфиналом!!!
    А горький осадок можно легко смыть победой в полуфинале, там будет соперник что надо!!!
    Успеха Динамо в Кубке!!!
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    20 апреля в 05:11
    Динамо с победой.
    протон
    протон ответ баск (раскрыть)
    20 апреля в 02:22
    Интересно почему Вы не играете на ставках? последняя игра датируется аж 2017 году)
    протон
    протон
    20 апреля в 00:54
    Сегодня игроки Динамо вообще непонятно во что играли( Соревновались между собой, кто больше накосячит.... Такое количество брака в передачах, приёме мяча, причём в простых ситуациях, не знаю чем можно объяснить. Забили немного курьёзный гол, а потом просто сами себя с каким то упорством и вели к ответному голу.
    Хорошо хоть по пенальти забрали матч)
    Балтике спасибо за игру.
    Всех болельщиков Динамо с победой ! Игра была ОЧЕНЬ валидольной, но победы помогают быстрее восстановить нервную систему)))
    протон
    протон
    20 апреля в 00:53
    Балтика приятно удивила своей игрой. Молодцы!
    Capral
    Capral ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    19 апреля в 23:58, ред.
    Редко соглашаюсь с Вами, Юрий, но, слово "пинают", как нельзя кстате подходит к одному из участников матча!!! Просто- шедеврально!!!!!!!
    VeniaminS
    VeniaminS
    19 апреля в 23:29
    еле,еле обыграли.
    minai
    minai
    19 апреля в 23:21
    Получается, что после расширения РПЛ до 18-ти клубов, всё-таки найдутся достойные конкуренты для Зенитов и Динам.
    Ironigor
    Ironigor ответ Capral (раскрыть)
    19 апреля в 23:10
    Добра тебе дружище!✊️
    В нашем футболе нельзя ничего исключать .
    Кроме того что Зенит в любом случае будет чемпионом России ! Ответственный Газпром !!!)))
    Capral
    Capral
    19 апреля в 22:55
    Сейчас, надо полагать, последует очередное громкое и циничное заявление физрука о том, как команда, героически одолела Балтику!!!
    Capral
    Capral ответ Ironigor (раскрыть)
    19 апреля в 22:50, ред.
    Игорь, моё Почтение!
    Игорь, эта команда, борется с чемпионом России за первое место, исключительно благодаря продажным судьям и ЦСКА, тренер которого, в трёх играх с подвалом, набрал аж 2 очка, пропустив при этом 7 мячей.... Выводы, делай сам.
    ABir
    ABir
    19 апреля в 22:49
    Действительно не обыграли, а одолели
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    19 апреля в 22:45
    Хорошую команду создал Сергей Игнашевич. Да у него по другому и не бывает. С Торпедо очень неплохо работал, теперь вот Балтику тащит в РПЛ. Что касается этой игры, то хозяева играли практически на равных с Динамо, хотя у Динамо игроки более опытные, более мастеровитые. Ничья в основное время с одним из лидеров РПЛ - это очень неплохой результат. Все решила серия пенальти. Сенсации не случилось. Тем не менее Балтике респект, и зрителям пришедшим на стадион тоже. Поддержка была просто шикарная.
    Ждем следующих матчей.
    Capral
    Capral
    19 апреля в 22:45
    Очередная- безликая, бесцветная и вымучинная победа физручины. Кажется, уже, даже самые твердолобые почитатели "таланта" физрука- прозревают. Отмучиться с середняком из ФНЛ по пенальти- это конечно героизм. Шиманськи, Захарян- самые креативные и тонкие игроки Динамо, больше других подвержены тренерской глупости и бездарности, они- раньше других деквалифицируются, попадая в руки шабашника и невежды.....
    Ironigor
    Ironigor
    19 апреля в 22:40
    «Динамо» одолело «Балтику» и вышло в полуфинал Кубка России .
    Мои поздравления Динамикам с выходом в полуфинал Кубка России.
    Ну а слово Одолело , уж как-то громко звучит , не создав ни одного по сути настоящего голевого момента. Чисто случайная подача в штрафную которая закончилась курьёзным голом . Вот и всё на что сегодня сподобились подопечные Шварца. На мой субъективный взгляд Динамо сегодня провело один из самых слабых игр этого сезона. Небыло видно вообще игроков атаки , от слова Абсолютно. У которых ничего не получалось в атакующей фазе . Отсюда и ужасная на мой взгляд статистика. На сколько интереснее выглядили игроки хозяев поля Балтика , которая представляет ФНЛ, а ведь играли с командой которая борется с чемпионом России Зенитом за золотые медали. И только в серии пенальти смогли вырвать победу, благодаря отлично сыграным весь матч голкипером Лещуком . Сегодня можно сказать что один в поле воин , вратарь которому все игроки должны сказать огромное спасибо за выход в полуфинал Кубка России. И такое бывает. Всем Добра !
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ DXTK (раскрыть)
    19 апреля в 22:39
    Динамо - ЦДКА тоже довольно классическое)
    А ЦДКА - Зенит - финал первого турнира после перерыва на Великую Отечественную в*йну. Так что любой расклад интересен)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    19 апреля в 22:39
    Я так понял, одна московская команда уже в финале (если в полуфинале сыграют Динамо с ЦСКА/Спартаком)?
    баск
    баск
    19 апреля в 22:38
    Играли откровенно тупо, неинтересно. Ну или- скажем так- по сопернику..

    Соперник был так себе, середняк ФНЛ, особых затруднений не создавал,
    так что динамовцы отваляли дурака бОльшую часть матча, сумев забить
    потешную банку, за которую балтийцы могут винить только себя.
    Это не мы забили, это скорее хозяева пропустили.
    Не пропусти они это- могли и выиграть.

    А вот тому, чем Динамо занималось последние полчаса, трудно даже подобрать название.
    Опуская подробности, опишу это пожалуй так-
    если в некоторых последних матчах чемпионата периодически возникало ощущение, что команде просто надоело играть в футбол, то сегодня это ощущение было уже не эпизодическим, а целостным.

    Особенно красноречивым выглядит то, что творит на поле Захарян, который
    совершенно расконцентрирован, вследствие чего он периодически утрачивает
    все свои лучшие скилы- технику обращения с мячом, видение поля, понимание партнёров. Бывает и вовсе теряет мяч на ходу, невынужденно.
    Удары исполняет так, что известный глагол kerzhakoved впору уже менять
    на zakharyaned..
    Недалеко ушёл от подобных кондиций и Шима, да и многие другие тоже.

    Игра команды откровенно подваливается- не впервые встречается матч,
    который оказываются хуже выглядевшего худшим раньше, т.е. налицо конкретный даун-тренд.

    Это хорошо, конечно, что вытащили пенали и прошли дальше в полуфинал,
    где не были добрых 10 лет.
    Но с такой игрой.. Боже, не оставь нас..))
    STVA 1
    STVA 1
    19 апреля в 22:36
    Балтика молодцы конечно
    санек002
    санек002
    19 апреля в 22:35
    ОБИДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПОСЛЕ СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ!
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    19 апреля в 22:35
    Чуть было сенсация не произошла, Балтийцы молодцы, бились до конца, проиграли в лотерее.
    stanichnik
    stanichnik ответ DXTK (раскрыть)
    19 апреля в 22:34
    Доброго Здоровья, DXTK!
    Тогда, если уже речь идёт об историческом масштабе, то пусть встречаются в финале.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    19 апреля в 22:32
    Победили в лотереи.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    19 апреля в 22:27
    Обидное поражение балтийцев.
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