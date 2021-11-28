Шиманьски и Захарян создали 190 моментов в РПЛ. Игра «Динамо» в атаке украшает сезон

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28 ноября 2021, 19:21

После трех голов москвичей в Казани говорим об их создателях.

«Динамо» атакует с легкостью и разнообразно

У «бело-голубых» нет проблем с собственной игрой с мячом в большинстве матчей. Первый круг им удался, поставили клубный рекорд по очкам. Осталось научиться заставлять оппонентов играть плохо. Сегодня оборона «Рубина» сама помогала – ошибка в центре поля, ляпы на стандартах, неуклюжая игра рукой, которая привела к пенальти. Но казанцы нашли две голевые атаки, им не помешали.

Особенность «Динамо» Шварца – сложно собирать длительные успешные серии. Максимум набирали по три тура без поражений. Три победы следом одна за другой увидели на старте, когда к игре хватало вопросов, а соперники не были самыми грозными. Даже домашний успех с «Рубином» 2:0 сразу перекрыли неожиданным поражением от «Крыльев Советов».

В гостях набрали три очка в пятый раз, но тут результат прямо зависит от соперника. В Казани Захарян и Шиманьски довели сумму точных выстрелов и последних передач до 114 (а еще 76 их ударов не дошли до створа), Шварц положился на свежесть атаки. Могли забить пять мячей, но разок отличились из офсайда, а в другом случае Моро пробил мимо с «точки», ведь штатного пенальтиста Фомина успели заменить.

- 9 разных игроков отличались у Шварца, а у 10 футболистов голевые передачи. И это еще Лаксальт и Лесовой из-за травм свое слово в атаке не сказали, хотя оба умеют работать у чужих ворот;

- в команде лучшие ассистенты РПЛ . У Шиманьски после сегодняшнего вечера 6 голевых передач и личный приз, а у Захаряна осталось 5. Шансы создают пачками, в Казани у «Динамо» 21 удар.

Не хватает одного футболиста для баланса

Когда анализируешь тактический рисунок «Динамо», то приходишь к ясному выводу: хочется добавить цепкого опорника с пасом, но при этом не трогать никого из тройки Фомина, Моро и Шиманьски. Эффект нехватки запрещенного правилами 12-го игрока наблюдается, когда речь о команде, которая пропускает голы на ровном месте.

Ордец и Бальбуэна от тура к туру меняют сборную на антисборную, но вряд ли у Шварца будет шанс зимой подписать еще одного иностранного центрального защитника. Скорее подумают о нападающем, если Сильвестр Игбун найдет новую команду. А больше мест для легионеров нет. И Н’Жи нестабильный, в 28 лет предпочтет остаться на «динамовской» зарплате.

Лимит немного сковывает, хотя жаловаться на состав, когда все здоровы, Шварц точно не может. Тюкавин и Грулев сообща выдают достаточно голов, хотя о дефиците в секторе, зарезервированном под опытного нападающего, говорят давно. Моро не является примером активного разрушителя, но 23-летний хавбек с потенциалом.

Но тема о «двенадцатом игроке» — будь это опорник или центральный форвард, сохраняется благодаря результатам. «Динамо» давным-давно не было так близко ко второму месту и путевке в ЛЧ , поэтому зимой важно совершить точечные трансферы. Видно, что когда закрывают Грулева и Тюкавина в центре штрафной площади, то начинаются нервные танцы, которые сработают не всегда.

- У центрального нападающего Тюкавина 4 гола, у Грулева, который играл на разных позициях – 6 (и уникальная реализация ударов). Неплохо, но можно лучше, если добавить опытного форварда.

- В атаку длинными пасами «Динамо» выходит через Бальбуэна, Шунина и Ордеца. Пригодился бы человек с разрезающим пасом глубже линии Захаряна-Шиманьски.

Не всегда используют латералей в нападении

Нельзя делать выводы по одному матчу, но против «Арсенала» широкий футбол удался, результат пришел сразу. В целом же «Динамо» избегает навесов латералей как оружия, по кроссам лишь на девятом месте в РПЛ . Из группы лидеров только «Локомотив» играет в похожем ключе, но там поменялся состав, тренер и хватает проблем как раз на флангах.

У «Динамо» четыре приличных латераля – Варела, Паршивлюк, Скопинцев и Лаксальт. Уругваец, к сожалению, травмирован, как и Лесовой, и без них не хватает активности впереди. Причем Шварц прекрасно знает о важности фланговой игры в современном футболе. Отсюда результаты «Динамо» в обороне при чужих навесах. Реже кроссы удаются только соперникам «Крыльев Советов».

У самарцев очевидный акцент на вертикальный футбол, а у «бело-голубых» есть Макаров и Захарян, так что не только латерали подталкивают к ширине в атаке. Ее не хватает, когда стараются сыграть на результат против жестких соперников, вроде «Сочи» или «Рубина». И если южане – возрастная команда, которой тяжело высоко прессинговать, то казанцы отрезками борьбу навязывали.

- У Скопинцева, Варелы и Паршивлюка 4 созданных гола, но если учесть количество кроссов, то 9-е место в РПЛ явно не предел мечтаний для «Динамо».

- Связь между групповой атаки и флангами пока не отрегулированная. Идет игра – будут комбинации на флангах, а если нет, то нападение всегда само по себе.

Стандарты и контрвыпады – грозное оружие

Концентрированного давления флангами маловато, но когда Варела или Скопинцев оказываются на свободном пространстве у чужих ворот, то могут создавать моменты. Но это уже вариация контратакующей игры, в которой «Динамо» даст фору почти любому в чемпионате России. Только «Крылья Советов» делают ставку на ответные атаки очевиднее. Формально многие забили больше мячей в чистых контратаках, чем «Динамо».

Но часто голевые атаки москвичей подготовлены именно на пространстве. За счет резкого отбора, перехода от обороны к атаке. Эффект неожиданности сбивал с ног не только туляков. Например, против «Сочи» специально отдали мяч, но 5 из 10 ударов москвичей были точными. Команда Федотова так конкретно сыграть не сумела. «Динамо» готово терпеть давление, стали выносливее, чем на старте сезона.

Против «Краснодара» тоже закрылись. Отдали мяч, дождались гола Грулева и победили. Подопечные Шварца – пример агрессивной команды, которая постоянно цепляется за мяч на чужой половине поля. А поскольку ребята техничные, то хватает свистков арбитров. И после стандартов «Динамо» мало равных в РПЛ , забили 7 мячей после штрафных и угловых. Только «Зенит» собрал в этой категории на гол больше.

- Кроме подач, которые умеют делать Шиманьски и Захаряна (лидеры по кроссам в составе), важны адресаты навесов – Грулев, Тюкавин и центральные защитники Ордец и Бальбуэна. Стандарты любят и практикуют часто.

- «Динамо» не нужно возить мяч для побед. Во-первых, боятся допустить ошибку при длительных комбинациях. Во-вторых, им так удобнее – не нагнетать, а обострять мгновенно. Симпатичная команда, чья форма заслуженно «напрягает» Аршавина.