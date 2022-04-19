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«Милан» и «Интер» взяли по 3 очка. Итоги 33-го тура Серии А

19 апреля 2022, 00:52

Завершились все матчи 33-го тура итальянской Серии А.

«Специа» — «Интер» 1:3
Голы: Маджоре Джулио 88 — Брозович Марцело 31, Мартинес Лаутаро 73, Санчес Алексис 90+3

«Милан» — «Дженоа» 2:0
Голы: Леау Рафаэл 11, Мессиас Жуниор 87

«Кальяри» — «Сассуоло» 1:0
Гол: Дейола Алессандро 42

«Сампдория» — «Салернитана» 1:2
Голы: Капуто Франческо 32 — Фасио Федерико 4, Эдерсон 6

«Удинезе» — «Эмполи» 4:1
Голы: Исмаили Ардиан 6 (автогол), Деулофеу Жерар 52, Пуссетто Игнасио 79, Самарджич Лазар 87 — Пинамонти Андреа 70 (пенальти)

«Фиорентина» — «Венеция» 1:0
Гол: Торрейра Лукас 30

«Ювентус» — «Болонья» 1:1
Голы: Влахович Душан 90+5 — Арнаутович Марко 52

«Лацио» — «Торино» 1:1
Голы: Иммобиле Чиро 90+2 — Пеллегри Пьетро 56

«Наполи» — «Рома» 1:1
Голы: Инсинье Лоренцо 11 (пенальти) — Эль-Шаарави Стефан 90+1

«Аталанта» — «Верона» 1:2
Голы: Скальвини Джорджо 82 — Чеккерини Федерико 45+2, Копмейнерс Тейн 55 (автогол)

«Милан» и «Интер» взяли по 3 очка. Итоги 33-го тура Серии А

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Все комментарии
Milan199675
Milan199675
19 апреля в 19:49, ред.
Хочу чтобы Милан взял скудетто, но к сожалению, график у Милана просто ужас. В оставшихся играх Милан играет с Лацио, Фиорентиной, Вероной, Аталантой и Сассуоло. У Интера соперники более слабые. Кроме того, у Интера одна игра в запасе. Скорее всего Интер чемпион, а Милан финиширует вторым.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
19 апреля в 08:44
интрига в чемпионате походу будет до последнего матча
FruttyPups
FruttyPups ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 апреля в 08:23
исправили.
ДАША Д
ДАША Д
19 апреля в 08:18
В междусобойчике два миланских клуба определят кто из них сильнее.
Байкал-38
Байкал-38
19 апреля в 07:44
Наполи конечно опрафанился.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 07:21
А где гол Аталанты - Скальвини 82 мин???
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 06:51
Ювентус снова разочаровал.
sv_1969
sv_1969
19 апреля в 06:18
Интересная ждет концовка
A.S.A
A.S.A
19 апреля в 06:11
Аталанта пока что разочерование сезона....команда Гасперини откровенно провалила вторую половину сезона (да были травмы лидеров но все же)
Тройка неудачников уже скорее всего определилась...немного жаль Дженоа...
Борьба за трофей продолжается и это хорошо
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 05:07
Борьба не на жизнь а на смерть
swed27
swed27
19 апреля в 05:04
Жесткая борьба за чемпионство Оба миланских клуба достойны Скудетто. Но мои симпатии на стороне Милана Закат карьеры Ибрагимовича должен ознаменоваться трофеем
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 00:59, ред.
Единственное что меня настораживает, это игра Ювентуса .
Аллегри досвидули из старой синьоры ! Ваше время истекло !
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