«Милан» и «Интер» взяли по 3 очка. Итоги 33-го тура Серии А

Завершились все матчи 33-го тура итальянской Серии А.
«Специа» — «Интер» 1:3
Голы: Маджоре Джулио 88 — Брозович Марцело 31, Мартинес Лаутаро 73, Санчес Алексис 90+3
«Милан» — «Дженоа» 2:0
Голы: Леау Рафаэл 11, Мессиас Жуниор 87
«Кальяри» — «Сассуоло» 1:0
Гол: Дейола Алессандро 42
«Сампдория» — «Салернитана» 1:2
Голы: Капуто Франческо 32 — Фасио Федерико 4, Эдерсон 6
«Удинезе» — «Эмполи» 4:1
Голы: Исмаили Ардиан 6 (автогол), Деулофеу Жерар 52, Пуссетто Игнасио 79, Самарджич Лазар 87 — Пинамонти Андреа 70 (пенальти)
«Фиорентина» — «Венеция» 1:0
Гол: Торрейра Лукас 30
«Ювентус» — «Болонья» 1:1
Голы: Влахович Душан 90+5 — Арнаутович Марко 52
«Лацио» — «Торино» 1:1
Голы: Иммобиле Чиро 90+2 — Пеллегри Пьетро 56
«Наполи» — «Рома» 1:1
Голы: Инсинье Лоренцо 11 (пенальти) — Эль-Шаарави Стефан 90+1
«Аталанта» — «Верона» 1:2
Голы: Скальвини Джорджо 82 — Чеккерини Федерико 45+2, Копмейнерс Тейн 55 (автогол)
Тройка неудачников уже скорее всего определилась...немного жаль Дженоа...
Борьба за трофей продолжается и это хорошо
Тройка неудачников уже скорее всего определилась...немного жаль Дженоа...
Борьба за трофей продолжается и это хорошо
Аллегри досвидули из старой синьоры ! Ваше время истекло !
Аллегри досвидули из старой синьоры ! Ваше время истекло !