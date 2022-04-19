«Аталанта» уступила «Вероне» на своём поле. Миранчук играл с 34-й минуты

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Аталанта» дома уступила «Вероне» со счетом 1:2.
Голом в составе гостей отметился Федерико Чеккерини (45+2'). На 55-й минуте встречи хавбек бергамасков Тейн Копмпейнерс срезал мяч свои ворота. На 82-й минуте нападающий хозяев Джорджио Скалвини установил окончательный счет во встрече.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 34-й минуте вместо Руслана Малиновского, получившего травму.
В турнирной таблице «Аталанта» идет на 8-м месте (51 очко), «Верона» — на 9-й позиции (48).
Ранее в этом же туре «Рома» вырвала ничью в матче с «Наполи» в компенсированное время.
Смотрю матчи Аталанты и заметил что последние игры команды и их проигрыши , на мой взгляд являются чистыми ошибками самого Гасперини. Сегодняшний матч тому яркое подтверждение. Отличное начало матча, заперли в своей штрафной площади всю команду Вероны и первую часть первого тайма вся игра шла на стороне гостей. Но к концу тайма Верона пришла в себя и начала очень опасно огрызаться , а Аталанта наоборот начала подсаживаться , что и привело к пропущенному мячу . Бесполезное прибывание на поле Сапаты удивительно, но больше всего вопросов к главному тренеру Аталанты, видя что у Сапаты ничего от слова Абсолютно не получается, он оставляет его на поле до конца матча., А тот от которого исходила опасность и весь конструктив который создавался у ворот Вероны Бога уберает с поля . Для меня это был удивительный ход со стороны Гасперини и непонятный . Какая-то неоправданная вера в исключительность Сапаты , который явно ещё находится не в своей лучшей кондиции и кроме потери мяча и не точными передачами ничем сегодня не отличился . Он даже не мог остановить мяч нормально и обработать его . Сегодня он был очевиднейшим образом лишний на поле и кроме вреда ничего не принёс команде своими действиями. И ещё о заменах сделаные Гасперини, если твоя команда играя у себя в родных стенах, у которой есть цель попадание в еврокубки, то как можно было держать до восемьдесят шестой минуте своего атакующего игрока как Пашалич ??? Это для чего такая замена на последних минутах? Он должен был забить два мяча за это время и перевернуть весь ход игры . Странно вообще ведёт себя последнее время товарищ Гасперини. Толи нет никаких задач, то-ли действительно слухи об его увольнении в конце сезона имеют место быть. Посмотрим в конце сезона. Всем Добра !
Смотрю матчи Аталанты и заметил что последние игры команды и их проигрыши , на мой взгляд являются чистыми ошибками самого Гасперини. Сегодняшний матч тому яркое подтверждение. Отличное начало матча, заперли в своей штрафной площади всю команду Вероны и первую часть первого тайма вся игра шла на стороне гостей. Но к концу тайма Верона пришла в себя и начала очень опасно огрызаться , а Аталанта наоборот начала подсаживаться , что и привело к пропущенному мячу . Бесполезное прибывание на поле Сапаты удивительно, но больше всего вопросов к главному тренеру Аталанты, видя что у Сапаты ничего от слова Абсолютно не получается, он оставляет его на поле до конца матча., А тот от которого исходила опасность и весь конструктив который создавался у ворот Вероны Бога уберает с поля . Для меня это был удивительный ход со стороны Гасперини и непонятный . Какая-то неоправданная вера в исключительность Сапаты , который явно ещё находится не в своей лучшей кондиции и кроме потери мяча и не точными передачами ничем сегодня не отличился . Он даже не мог остановить мяч нормально и обработать его . Сегодня он был очевиднейшим образом лишний на поле и кроме вреда ничего не принёс команде своими действиями. И ещё о заменах сделаные Гасперини, если твоя команда играя у себя в родных стенах, у которой есть цель попадание в еврокубки, то как можно было держать до восемьдесят шестой минуте своего атакующего игрока как Пашалич ??? Это для чего такая замена на последних минутах? Он должен был забить два мяча за это время и перевернуть весь ход игры . Странно вообще ведёт себя последнее время товарищ Гасперини. Толи нет никаких задач, то-ли действительно слухи об его увольнении в конце сезона имеют место быть. Посмотрим в конце сезона. Всем Добра !