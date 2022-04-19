«Аталанта» уступила «Вероне» на своём поле. Миранчук играл с 34-й минуты

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19 апреля 2022, 00:07

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Аталанта» дома уступила «Вероне» со счетом 1:2.

Голом в составе гостей отметился Федерико Чеккерини (45+2'). На 55-й минуте встречи хавбек бергамасков Тейн Копмпейнерс срезал мяч свои ворота. На 82-й минуте нападающий хозяев Джорджио Скалвини установил окончательный счет во встрече.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 34-й минуте вместо Руслана Малиновского, получившего травму.

В турнирной таблице «Аталанта» идет на 8-м месте (51 очко), «Верона» — на 9-й позиции (48).

Ранее в этом же туре «Рома» вырвала ничью в матче с «Наполи» в компенсированное время.