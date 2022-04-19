Осечка «Барселоны» и волевая победа «Реала». Итоги 32-го тура Примеры

Завершились все матчи 32-го тура чемпионата Испании.
«Реал Сосьедад» — «Бетис» 0:0
«Эльче» — «Мальорка» 3:0
Голы: Мохика Хоан 42, Бигас Педро 58, Ли Канджин 81 (автогол)
«Алавес» — «Райо Вальекано» 1:0
Гол: Хоселу 64
«Валенсия» — «Осасуна» 1:2
Голы: Солер Карлос 83 (пенальти) — Авила Луис Эсекьель 50 (пенальти), Будимир Анте 74
«Хетафе» — «Вильярреал» 1:2
Голы: Унал Энес 63 — Морено Жерар 7, Тригерос Мануэль 16
«Гранада» — «Леванте» 1:4
Голы: Кольядо Алекс 90+2 — Гомес Даниэль 17, Моралес Хосе Луис 56 (пенальти), Малса Микаэль 77, Сольдадо Роберто 90+5
«Атлетико» — «Эспаньол» 2:1
Голы: Карраско Янник 52, Карраско Янник 90+10 (пенальти) — Де Томас Рауль 74
«Атлетик» — «Сельта» 0:2
Голы: Аспас Яго 11, Фран Бельтран 37
«Севилья» — «Реал» 2:3
Голы: Ракитич Иван 21, Ламела Эрик 25 — Родриго 50, Начо 82, Бензема Карим 90+2
«Барселона» — «Кадис» 0:1
Гол: Перес Лукас 48
А Барса... Хави всех подстегнул... и загнал.
Я это прогнозировал. Состав хороший вполне, но не настолько чтоб самим выигрывать все и везде, нужен тренер. А Хави ли это?
А Барса... Хави всех подстегнул... и загнал.
Я это прогнозировал. Состав хороший вполне, но не настолько чтоб самим выигрывать все и везде, нужен тренер. А Хави ли это?
Барселона неожиданно проиграла....наверное болельщиков Кадиса было слишком много на стадионе,,,)
Севилья так же проваливает вторую часть сезона и еще недавно казалось, что вторая строчка им гарантированна, то сейчас они рискуют и в ЛЧ не попасть...
В ЛаЛиге борьба жива еще во всех направлениях(ну скорее всего кроме чемпионства) тем интересней будет неблюдать
Барселона неожиданно проиграла....наверное болельщиков Кадиса было слишком много на стадионе,,,)
Севилья так же проваливает вторую часть сезона и еще недавно казалось, что вторая строчка им гарантированна, то сейчас они рискуют и в ЛЧ не попасть...
В ЛаЛиге борьба жива еще во всех направлениях(ну скорее всего кроме чемпионства) тем интересней будет неблюдать