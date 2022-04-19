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Осечка «Барселоны» и волевая победа «Реала». Итоги 32-го тура Примеры

19 апреля 2022, 00:27

Завершились все матчи 32-го тура чемпионата Испании.

«Реал Сосьедад» — «Бетис» 0:0

«Эльче» — «Мальорка» 3:0
Голы: Мохика Хоан 42, Бигас Педро 58, Ли Канджин 81 (автогол)

«Алавес» — «Райо Вальекано» 1:0
Гол: Хоселу 64

«Валенсия» — «Осасуна» 1:2
Голы: Солер Карлос 83 (пенальти) — Авила Луис Эсекьель 50 (пенальти), Будимир Анте 74

«Хетафе» — «Вильярреал» 1:2
Голы: Унал Энес 63 — Морено Жерар 7, Тригерос Мануэль 16

«Гранада» — «Леванте» 1:4
Голы: Кольядо Алекс 90+2 — Гомес Даниэль 17, Моралес Хосе Луис 56 (пенальти), Малса Микаэль 77, Сольдадо Роберто 90+5

«Атлетико» — «Эспаньол» 2:1
Голы: Карраско Янник 52, Карраско Янник 90+10 (пенальти) — Де Томас Рауль 74

«Атлетик» — «Сельта» 0:2
Голы: Аспас Яго 11, Фран Бельтран 37

«Севилья» — «Реал» 2:3
Голы: Ракитич Иван 21, Ламела Эрик 25 — Родриго 50, Начо 82, Бензема Карим 90+2

«Барселона» — «Кадис» 0:1
Гол: Перес Лукас 48

Осечка «Барселоны» и волевая победа «Реала». Итоги 32-го тура Примеры

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
19 апреля в 23:17
    gentlewolf
    gentlewolf
    19 апреля в 23:15
    Реалу осталось 2 победы и одна ничья? До Чемпионства?
    А Барса... Хави всех подстегнул... и загнал.
    Я это прогнозировал. Состав хороший вполне, но не настолько чтоб самим выигрывать все и везде, нужен тренер. А Хави ли это?
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    19 апреля в 11:10
    Неожиданно умолкли все те, кто предсказывал Барсе победу в чемпионате.
    ДСА
    ДСА
    19 апреля в 08:19
    Барселона решила спасти Кадис от вылета.
    A.S.A
    A.S.A
    19 апреля в 07:16
    Давно небыло такой борьбы за лигочемпионские места!
    Барселона неожиданно проиграла....наверное болельщиков Кадиса было слишком много на стадионе,,,)
    Севилья так же проваливает вторую часть сезона и еще недавно казалось, что вторая строчка им гарантированна, то сейчас они рискуют и в ЛЧ не попасть...
    В ЛаЛиге борьба жива еще во всех направлениях(ну скорее всего кроме чемпионства) тем интересней будет неблюдать
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    19 апреля в 06:44
    Барса чудит, Кадис молодцы.
    swed27
    swed27
    19 апреля в 06:15
    Вот что значит Барселона без лидера. Месси был не только лицом команды, но и организатором командной игры. Барсе предстоят поиски нового лидера на которые может потребоваться не один сезон
    xxtjr4cx2fqe
    xxtjr4cx2fqe
    19 апреля в 06:03, ред.
    Барса до сих пор айнтрахтнутая ходит
    mihaluch
    mihaluch
    19 апреля в 05:46
    Тут всё ясно Реал чемпион.
    VeniaminS
    VeniaminS
    19 апреля в 01:02
    Да уж,Барса в пролете!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    19 апреля в 00:35
    Что то скисла Барселона. Не ожидал такого поворота событий.
    Loko57
    Loko57
    19 апреля в 00:33
    Барса просто убила.... Нет слов!!!
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