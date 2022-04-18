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«Барселона» дома уступила «Кадису» в матче Примеры

18 апреля 2022, 23:57
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 1Логотип футбольный клуб КадисКадисМатч завершен

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Барселона» потерпела поражение от «Кадиса» на «Камп Ноу» со счетом 0:1.

Единственный гол во встрече на 48-й минуте забил нападающий гостей Лукас Перес.

В турнирной таблице «Барса» идет на 2-м месте (60 очков), «Кадис» — на 16-й позиции (31).

Ранее в этом же туре «Реал» вырвал победу у «Севильи».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
19 апреля в 18:56, ред.
Посмотрел матч.

Не знаю, что думают остальные, но я абсолютно так и не понял, что хотел Хави от этого поединка:

1. Мингеса сидит и лавку полирует, а Лангле в старте... Смысл ?! В результате чего, когда француз набегался, гол Кадис соорудил из разряда вопиющих: где это видано, чтобы из вратарской зоны соперник был способен ТРИЖДЫ ПОДРЯД беспрепятственно ударить по воротам ?! Однако Барса и здесь впереди планеты всей, доказывая, что "сказку" можно сделать былью !

2. В последних играх явно прослеживалось классное взаимодействие Дембеле и Обамы. Однако, что мы видим? Обамеянг на лавке, а Дембель бегает справа, с переменным успехом обыгрывая оппонента и ищет адрес передачи в центр, которого, увы, нет ! Ну и что ему оставалось потом делать? Просто идти самому, смещаясь в тот же центр и палить издалека по воротам...

3. Ф. де Йонг - отдельная песТня! Голландец в текущем сезоне никакущий, однако если раньше это отчасти компенсировалось присутствием Педри, то вчера мёртвый каталонский центр явил себя футбольному свету во всей "красе"!
Зачем выпускать в старте сразу пару медлительных хавов (Ф. де Йонга и Бускетса), имея на скамейке скоростного и голодного до игр Нико Гонсалеса ?!

P.S. В общем..., что хотите думайте, господа хорошие, но я лично считаю, что Хави просто провалил игру. Вчерашний просер на его совести на 100 % !
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
19 апреля в 17:54
Это уже не тот Реал, да и МС сейчас опаснее, чем та Бавария.
Agamaga........
Agamaga........ ответ shur (раскрыть)
19 апреля в 17:52
    shur
    shur ответ Agamaga........ (раскрыть)
    19 апреля в 17:36, ред.
    пиши старику без цирифек , по русски!!!
    vova505
    vova505
    19 апреля в 13:14
    Ну ё моё...
    амурец
    амурец ответ vedevas_93 (раскрыть)
    19 апреля в 13:14
      eleven LC
      eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
      19 апреля в 13:00
      Есть Гвардиола и он может обыграть Реал,я не спорю но он и может влететь как с Баварией в 2014-тоже кстати в полуфинале!
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
      19 апреля в 12:47
      Зато там всегда есть Гвардиола, который может унизить сливочных)
      eleven LC
      eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
      19 апреля в 10:37, ред.
      Ну вот и правильно,болей за МанСити в этом полуфинале ЛЧ
      Ведь Барселоны там не будет и не было три года!
      R.Carlos.
      R.Carlos.
      19 апреля в 10:28
      Поздравляю
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ shur (раскрыть)
      19 апреля в 10:26
      На диванных "67"итиков что ли? 😀
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
      19 апреля в 10:25
      Я тебя понял! Всё должно быть только в пользу Реала, вот об этом я и говорил, что вы всё видите по-своему!
      Я слежу за Гвардиолой, он единственный кто обыгрывал Реал 11 раз, надеюсь в полуфинале увеличит до 13 игр!
      NOVA
      NOVA
      19 апреля в 10:07
      браво кадис!! последнее время они как Реал: наносят поражение за поражением барсе!! был кураж у барсы и кажется после класико пропал!!
      санек002
      санек002
      19 апреля в 09:52
      прекрасно барса играет!просто прекрасно!
      eleven LC
      eleven LC ответ KTS22 (комментарий удален) (раскрыть)
      19 апреля в 09:27
      Конечно лучший,3 гола в 21 матче говорят сами за себя!
      Cara Delevingne
      Cara Delevingne
      19 апреля в 09:26
      Стоп стоп, а как же чемпионство?!
      Лапорта, где чемпионство и лучший нападающий Фати???
      BOSSHUGOBOSS
      BOSSHUGOBOSS
      19 апреля в 09:25
      ну главное 0 - 4, да барсучата?
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ barcamilan (раскрыть)
      19 апреля в 09:14
      Недооценка Барселоны была, плюс физическая усталость после ПСЖ. А так еще характеоа не хватает переламывать игры
      chocopie748
      chocopie748
      19 апреля в 08:58
        shur
        shur ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
        19 апреля в 08:48
        ...все силы на нас ушли, понимаю!!!
        chocopie748
        chocopie748 ответ vedevas_93 (раскрыть)
        19 апреля в 08:43
          chocopie748
          chocopie748
          19 апреля в 08:38
          Ну как там отскок в Класико, сильно помог? Как там "борьба за чемпионство в этом году" по версии клоуна-президента? Цирк из школоты блин...
          Israel Kazakhstan
          Israel Kazakhstan
          19 апреля в 08:20, ред.
          ПОка не возьмут нормального тренера , а не всяких ...., так и будет на 2 ролях, да?
          А также расстаться с мусором типа Торесов , Бускетсов, Пикев, Лнглев, ...., оставить 5 - 6 из этого соства и добирать из барсы 2
          barcamilan
          barcamilan
          19 апреля в 07:59
            Байкал-38.
            Байкал-38.
            19 апреля в 07:45
            Явный конфуз, но Кадис борется за выживание.
            RaulitoS
            RaulitoS
            19 апреля в 07:30
            Молодцы!
            1 984
            1 984
            19 апреля в 07:28
            У Барсы начался кризис...
            КЭТиК
            КЭТиК
            19 апреля в 07:26
            Айнтрахт опустил Барселону на грешную землю, опять все стало валиться из рук.
            eleven LC
            eleven LC ответ vedevas_93 (раскрыть)
            19 апреля в 07:17
            Цели никакой нет
            Это просто весело!
            vedevas_93
            vedevas_93 ответ eleven LC (раскрыть)
            19 апреля в 07:01
            я не понимаю, с какой целью вы пытаетесь общаться с agamaga? вы же по его сообщениям видите все прекрасно, что какие бы логические доводы вы не приводили, он будет стоять на своем
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