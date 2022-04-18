«Барселона» дома уступила «Кадису» в матче Примеры

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Барселона» потерпела поражение от «Кадиса» на «Камп Ноу» со счетом 0:1.
Единственный гол во встрече на 48-й минуте забил нападающий гостей Лукас Перес.
В турнирной таблице «Барса» идет на 2-м месте (60 очков), «Кадис» — на 16-й позиции (31).
Ранее в этом же туре «Реал» вырвал победу у «Севильи».
Барселона сейчас резко сбавила, в какую-то яму попала команда, особенно это касается физического состоянии.
После перерыва на матчи сборных, что то не клеится у каталонцев. Такими темпами могут и из топ4 выпасть и остаться без лч на следующий сезон. Пора уже собраться и начинать собирать очень важные очки.
Барселона сейчас резко сбавила, в какую-то яму попала команда, особенно это касается физического состоянии.
После перерыва на матчи сборных, что то не клеится у каталонцев. Такими темпами могут и из топ4 выпасть и остаться без лч на следующий сезон. Пора уже собраться и начинать собирать очень важные очки.