«Барселона» дома уступила «Кадису» в матче Примеры

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18 апреля 2022, 23:57

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Барселона» потерпела поражение от «Кадиса» на «Камп Ноу» со счетом 0:1.

Единственный гол во встрече на 48-й минуте забил нападающий гостей Лукас Перес.

В турнирной таблице «Барса» идет на 2-м месте (60 очков), «Кадис» — на 16-й позиции (31).

Ранее в этом же туре «Реал» вырвал победу у «Севильи».