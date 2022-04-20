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Онугха: «Болельщикам огромное спасибо, что не оставляют команду»

20 апреля 2022, 18:08
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Нападающий «Рубина» Герман Онугха высказался после вылета команды из Кубка России.

В чём причина поражения? Я думаю, первый тайм команда неудачно сыграла: где-то не до конца выигрывали единоборства, не забирали подборы. «Енисей» очень хорошо выглядел. Когда понимаешь, что вылетаешь из Кубка, забиваешь за две-три минуты до конца один гол и проигрываешь 1:3, особой радости нет. Однако нападающему всё равно важно забивать.

Как перезагрузиться в эмоциональном плане перед игрой с «Арсеналом»? У нас есть четыре дня: нужно восстанавливаться, тренироваться, проводить теории. Нужно выигрывать матч, потому что это очень важная игра для нас. Ситуацию можно исправить за счёт игроков, команды, индивидуальных действий. Нужно больше проявлять себя, проявлять инициативу, отдаваться в каждом моменте на 101 процент.

Конечно, когда приезжают фанаты на стадион — это вдвойне приятно. Хоть и немного, но ты в любом случае чувствуешь поддержку. Болельщикам огромное спасибо, что в такой трудный период не оставляют команду и поддерживают. Очень приятно.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
20 апреля в 18:10
Серия неудач продолжается
stanichnik
stanichnik
20 апреля в 18:10
Поддержка фанатов сейчас необходима как нткогда
Carl Lewis
Carl Lewis
20 апреля в 18:09
Огромное спасибо.
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