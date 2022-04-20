Колыванов: «Слуцкого, наверное, не для этого назначали»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов высказался о вылете «Рубина» из Кубка России.

«Енисей» можно поздравить с выходом в полуфинал! Результат неожиданный. Наверное, никто не ждал такого результата от «Рубина», особенно учитывая их матч со «Спартаком». Хотя «Енисей» уже до этого прошёл «Крылья» и «Локомотив».

Слуцкий исчерпал себя в «Рубине»? Я не знаю. Мне сложно говорить об этом. Да, есть неудачные результаты что в Кубке, что в чемпионате. Обычно в таких ситуациях выводы делает руководство. Сказываются ли на клубе проблемы с составом? У нас многие команды испытывают проблемы с составом. Можно было перестроиться как-то.

У «Рубина» плохая ситуация в чемпионате, ещё немного, и могут опуститься в зону стыков. Слуцкого, наверное, не для этого назначали. График впереди непростой. Если бы на месте Леонида Викторовича был бы менее опытный тренер, то его бы уже убрали. Наверное, ждут, что будет какой-то скачок.