Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2021/2022

Колыванов: «Слуцкого, наверное, не для этого назначали»

20 апреля 2022, 17:26

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов высказался о вылете «Рубина» из Кубка России.

«Енисей» можно поздравить с выходом в полуфинал! Результат неожиданный. Наверное, никто не ждал такого результата от «Рубина», особенно учитывая их матч со «Спартаком». Хотя «Енисей» уже до этого прошёл «Крылья» и «Локомотив».

Слуцкий исчерпал себя в «Рубине»? Я не знаю. Мне сложно говорить об этом. Да, есть неудачные результаты что в Кубке, что в чемпионате. Обычно в таких ситуациях выводы делает руководство. Сказываются ли на клубе проблемы с составом? У нас многие команды испытывают проблемы с составом. Можно было перестроиться как-то.

У «Рубина» плохая ситуация в чемпионате, ещё немного, и могут опуститься в зону стыков. Слуцкого, наверное, не для этого назначали. График впереди непростой. Если бы на месте Леонида Викторовича был бы менее опытный тренер, то его бы уже убрали. Наверное, ждут, что будет какой-то скачок.

Ранее вопрос прокомментировал экс-игрок «Зенита» Роман Широков.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
20 апреля в 22:57
Убрали бы Слуцкого и назначили бы Колыванова
Кстати мне очень нравится как поет Леня, без сарказма новогодняя это треш!
Cat01
Cat01
20 апреля в 17:45
У него трудное положение
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 17:44
Лёня с английским чемпионшип не справился.
sv_1969
sv_1969
20 апреля в 17:44
Не трожьте Леню)))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
20 апреля в 17:39
Интересно, он сам уйдет или уйдут?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 17:30
Надо Лёню уже менять,не справился!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 