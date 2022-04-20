Широков: «Очевидно, что сегодня в „Рубине“ тренер не справляется»

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков прокомментировал поражение «Рубина» в кубковом матче против «Енисея» (1:3).

«Енисей» хорошо играет. Обыграть дважды команды из РПЛ — это не так просто. «Рубин», может быть, найдёт причину неудачных выступлений в себе. Не пора ли Слуцкому на выход? Не знаю, куда ему пора. Но очевидно, что сегодня в «Рубине» тренер не справляется. Менять тренера за пять туров до конца — не знаю. Конечно, можно поменять и встряхнуть команду, но внутри руководства Рустем Фидаевич, наверное, больше находится. Не стоит забывать, что есть условия расторжения. Для того, чтобы расторгать, нужно иметь ещё адекватную замену. Тяжёлая ситуация.