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Широков: «Очевидно, что сегодня в „Рубине“ тренер не справляется»

20 апреля 2022, 17:03
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков прокомментировал поражение «Рубина» в кубковом матче против «Енисея» (1:3).

«Енисей» хорошо играет. Обыграть дважды команды из РПЛ — это не так просто. «Рубин», может быть, найдёт причину неудачных выступлений в себе. Не пора ли Слуцкому на выход? Не знаю, куда ему пора. Но очевидно, что сегодня в «Рубине» тренер не справляется. Менять тренера за пять туров до конца — не знаю. Конечно, можно поменять и встряхнуть команду, но внутри руководства Рустем Фидаевич, наверное, больше находится. Не стоит забывать, что есть условия расторжения. Для того, чтобы расторгать, нужно иметь ещё адекватную замену. Тяжёлая ситуация.

Ранее по данному вопросу высказался экс-игрок сборной России Александр Мостовой.

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Все комментарии
протон
протон
20 апреля в 22:10
Может Роман попробует...лицензия нужна и погашенная судимость...
Только судьи будут против)))
shlomo
shlomo
20 апреля в 18:11
Хорошо рассуждать сидя на диване
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