Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2021/2022

Гендир «Енисея»: «Хотим написать историю красноярского футбола»

20 апреля 2022, 18:00
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов высказался о победе команды над «Рубином» в матче 1/4 финала Кубка России (3:1).

Мы — спортсмены, поэтому всегда ставим перед собой максимальные цели. При этом мы двигаемся от матча к матчу. Победы дают силы, вдохновение. Ещё минут десять порадуемся и начнём готовиться к матчу с «Ротором».

Рассчитываем ли выйти в финал и взять Кубок? Будем играть и бороться до последнего! Хотим написать историю красноярского футбола и выиграть титул, но загадывать не хочется.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Все комментарии
протон
протон
21 апреля в 00:08
Поздравляю Енисей! Заслуженно!
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 19:00
Лёня, пора в отставку
Байкал-38
Байкал-38
20 апреля в 18:02
Молодцы сибиряки!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 