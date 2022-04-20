Гендир «Енисея»: «Хотим написать историю красноярского футбола»

Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов высказался о победе команды над «Рубином» в матче 1/4 финала Кубка России (3:1).

Мы — спортсмены, поэтому всегда ставим перед собой максимальные цели. При этом мы двигаемся от матча к матчу. Победы дают силы, вдохновение. Ещё минут десять порадуемся и начнём готовиться к матчу с «Ротором».

Рассчитываем ли выйти в финал и взять Кубок? Будем играть и бороться до последнего! Хотим написать историю красноярского футбола и выиграть титул, но загадывать не хочется.