Ринат Билялетдинов: «Это поражение — удар по престижу „Рубина“»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о вылете казанской команды из Кубка России.
Это поражение — несомненный удар по престижу «Рубина». Скорее всего, у них были планы по выходу в полуфинал. Недостаточная самоотдача, недооценка соперника, проблемы с движением? Скажем так, «Енисей» выглядел, как команда РПЛ, а «Рубин» — как команда ФНЛ. Видимо, казанцы не были готовы к такой самоотдаче от «Енисея».
Увольнение Слуцкого? Сезон ещё не провален. Смена тренера может встряхнуть команду, но играть придётся теми же футболистами. А если команда провалится ещё больше? Надо дать доиграть спокойно. Самоотдача «Рубина» была запредельная со «Спартаком». Зуев и Ломовицкий пытались доказать, что их зря списали из спартаковского коробка. Однако повторить такую самоотдачу два раза подряд, тем более посреди недели, маловероятно.
Ранее по данному вопросу выразил мнение бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов.