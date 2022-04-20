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Ринат Билялетдинов: «Это поражение — удар по престижу „Рубина“»

20 апреля 2022, 17:45
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о вылете казанской команды из Кубка России.

Это поражение — несомненный удар по престижу «Рубина». Скорее всего, у них были планы по выходу в полуфинал. Недостаточная самоотдача, недооценка соперника, проблемы с движением? Скажем так, «Енисей» выглядел, как команда РПЛ, а «Рубин» — как команда ФНЛ. Видимо, казанцы не были готовы к такой самоотдаче от «Енисея».

Увольнение Слуцкого? Сезон ещё не провален. Смена тренера может встряхнуть команду, но играть придётся теми же футболистами. А если команда провалится ещё больше? Надо дать доиграть спокойно. Самоотдача «Рубина» была запредельная со «Спартаком». Зуев и Ломовицкий пытались доказать, что их зря списали из спартаковского коробка. Однако повторить такую самоотдачу два раза подряд, тем более посреди недели, маловероятно.

Ранее по данному вопросу выразил мнение бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов.

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Все комментарии
протон
протон
20 апреля в 23:18
Мы с одной стороны говорим что легионеры покинули Рубин и не кому играть, это не выгораживает клуб и тренера от ответственности. Енисей играет где в ФНЛ там есть легионеры, а Рубин в РПЛ соответственно класс выше другой вопрос, что Рубину это игра не нужна и силы бросают от вылета в ФНЛ это другая сторона. Есть фактор слива тренера в это трудно верить. 
ДАША Д
ДАША Д
20 апреля в 19:02
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    20 апреля в 18:03
    А до этого были одни достижение в этом сезоне...
    Ironigor
    Ironigor
    20 апреля в 17:48
    Да, пока точно ничего хорошего.
    drug01
    drug01
    20 апреля в 17:46
    Сегодня это беда
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