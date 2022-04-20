Ринат Билялетдинов: «Это поражение — удар по престижу „Рубина“»

Бывший главный тренер «Рубина» высказался о вылете казанской команды из Кубка России.

Это поражение — несомненный удар по престижу «Рубина». Скорее всего, у них были планы по выходу в полуфинал. Недостаточная самоотдача, недооценка соперника, проблемы с движением? Скажем так, «Енисей» выглядел, как команда РПЛ , а «Рубин» — как команда ФНЛ . Видимо, казанцы не были готовы к такой самоотдаче от «Енисея».

Увольнение Слуцкого? Сезон ещё не провален. Смена тренера может встряхнуть команду, но играть придётся теми же футболистами. А если команда провалится ещё больше? Надо дать доиграть спокойно. Самоотдача «Рубина» была запредельная со «Спартаком». Зуев и Ломовицкий пытались доказать, что их зря списали из спартаковского коробка. Однако повторить такую самоотдачу два раза подряд, тем более посреди недели, маловероятно.