Мостовой: «Работа Слуцкого в „Рубине“ больше похожа на мучения»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался после вылета «Рубина» из Кубка России после поражения от «Енисея» (1:3).

Работа Слуцкого в «Рубине» больше похожа на мучения. Вопрос со Слуцким должен был решаться гораздо раньше. В Казани собрана нормальная команда, хорошие условия, а команда почти в зоне вылета. 3:1 от «Енисея» — это ещё нормально, могло залететь гораздо больше. «Енисей» ещё пару раз простил «Рубин».

У Слуцкого контракт долгосрочный — конечно, к нему полное доверие. Я задаюсь вопросом: а зачем это всё? Слуцкий провалился уже в трёх последних командах, а тут такое доверие. В другом месте его бы давно уволили. В «Спартаке» раза три бы убрали точно (смеётся). Беда!