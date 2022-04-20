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Мостовой: «Работа Слуцкого в „Рубине“ больше похожа на мучения»

20 апреля 2022, 16:56
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)3 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался после вылета «Рубина» из Кубка России после поражения от «Енисея» (1:3).

Работа Слуцкого в «Рубине» больше похожа на мучения. Вопрос со Слуцким должен был решаться гораздо раньше. В Казани собрана нормальная команда, хорошие условия, а команда почти в зоне вылета. 3:1 от «Енисея» — это ещё нормально, могло залететь гораздо больше. «Енисей» ещё пару раз простил «Рубин».

У Слуцкого контракт долгосрочный — конечно, к нему полное доверие. Я задаюсь вопросом: а зачем это всё? Слуцкий провалился уже в трёх последних командах, а тут такое доверие. В другом месте его бы давно уволили. В «Спартаке» раза три бы убрали точно (смеётся). Беда!

Отдельно хочется поздравить «Енисей»! Просто красавцы! Помимо этого команда ещё борется за выход в РПЛ, набрали ход. Было очень приятно смотреть на их игру. «Енисей» — молодцы. Красноярск — хороший и большой город. Думаю, все болельщики там просто счастливы.

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
21 апреля в 14:55
Alice Tract: Попытки Мостового быть умным больше похожи на мучения
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 17:51
Интересно насколько Леонида хватит
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 17:50
Похоже Леня не тянет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
20 апреля в 17:21
Не то, чтобы в "Витессе" он провалился, но при первом же неудачном отрезке заистерил и сам ушел в отставку, хотя на него особо не давили, т.к. "Витесс" буквально фарм-клубом "Челси" был, и понятно, что, как и в "Халл", Лёню взяли не за спортивные достижения, а по просьбе Абрамовича.

Но в целом Слуцкий не показал пока что, что может что-то без Гинера, это факт. И я думаю, никогда не покажет, потому что не может.
Байкал-38
Байкал-38
20 апреля в 16:58
А по началу было всё до наоборот.
протон
протон
20 апреля в 16:57
А уж Мостовой тренер так тренер….. Урок физкультуры провести не сможет, а трескотни вагон и маленькая тележка. Впрягись и покажи на деле.
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