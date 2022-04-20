Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Точилин: «Хочется, чтобы Лещук играл за „Динамо“»

20 апреля 2022, 18:27

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин дал совет голкиперу команды Игорю Лещуку.

Хочется, чтобы Лещук играл за «Динамо». У него серьезная конкуренция в лице капитана Антона Шунина. Игорь переживает момент, когда в академии он был основным вратарем и никого из вратарей больше не подпускали к стартовому составу, так как все знали, что Лещук будет играть. Может, для него сейчас лучше уйти в аренду. Все зависит от него – видит ли Игорь себя в роли запасного. Для «Динамо» хорошо, что есть два равноценных вратаря.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 19:34
Пусть играет,ктож против!
stanichnik
stanichnik
20 апреля в 19:11
Лещук заслуживает места в основном составе Динамо.
drug01
drug01
20 апреля в 18:46
Желаем удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 