Точилин: «Хочется, чтобы Лещук играл за „Динамо“»

Бывший футболист «Динамо» дал совет голкиперу команды .

Хочется, чтобы Лещук играл за «Динамо». У него серьезная конкуренция в лице капитана Антона Шунина. Игорь переживает момент, когда в академии он был основным вратарем и никого из вратарей больше не подпускали к стартовому составу, так как все знали, что Лещук будет играть. Может, для него сейчас лучше уйти в аренду. Все зависит от него – видит ли Игорь себя в роли запасного. Для «Динамо» хорошо, что есть два равноценных вратаря.