МЮ готов потратить 200 млн фунтов на новичков. Тен Хагу нужны Кейн, Райс и защитник «Челси»

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вчера, 10:25

Ищут новых лидеров для всех полевых линий.

Харри Кейн («Тоттенхэм», 28 лет)

Оставаться без центрального форварда, когда есть Роналду, Санчо и Фернандеш – издеваться над командой, ее фанатами и легендами МЮ , коих много. Кейн знает АПЛ , потерял интерес к борьбе за четвертое место со «шпорами», и хотя у МЮ дела идут не лучше, приезд тен Хага и летний трансферный бюджет позволяют Харри поверить в счастливую звезду «красных дьяволов» после стольких лет самоуничижения и трофейного забвения. Новый наставник играл без центрального форварда, но с Аллером стало веселее. Кейн – логичная цель для МЮ , и не случайно Гвардиола пытался его подписать. Лучшие аналитики из мира футбола убедились, что Харри в окружении правильных напарников и идей может выдать сказочный футбол в АПЛ .

Антонио Рюдигер («Челси», 29 лет)

Немецкий защитник адаптировался в АПЛ , где его команда в тройке лучших защитных линий сезона. Как легко догадаться, МЮ намного ниже – на двенадцатом месте, пропускают чаще, чем «Астон Вилла» и «Бернли». Рюдигер летом станет свободным агентом, и его представители прощупывали почву – связывались с «Реалом» и «Баварией», на что имели право. Сам немец решил дождаться новых владельцев «Челси», поскольку готов остаться в Лондоне. Но потребует много денег, а с ними у клуба пока еще Абрамовича могут начаться серьезные проблемы. Рюдигер будет на рынке свободных агентов, и если тен Хаг убедит его, что МЮ – хороший выбор, то рядом с Вараном можем увидеть парня, которым точно интересуются в бывшем испанском клубе Рафаэля. Беднягу Магуайра могут оставить на скамейке, и главное, чтобы оставили в покое. Угрозы подорвать его дом – криминальное преступление, таких «шутников» нужно найти и наказать по всей строгости закона.

Деклан Райс («Вест Хэм», 23 года)

Кейн – взрослый парень, летом ему исполнится 29 лет, без пяти минут футбольный ветеран. А вот Райса можно назвать ставкой на будущее. Конечно, Джейми Каррагер не упустил возможности пошутить по поводу интереса МЮ к «молотобойцу» — заявил, что на месте Райса и Беллингхэма отбежал на милю, услышав призыв клуба Рангника. Но если серьезно, то в «Вест Хэме» тот же Фрэнк Лэмпард никогда бы не стал звездой мирового масштаба. Центральный хавбек команды Мойеса пока не подтвердил свой класс, только показывает отдельные грани таланта. Но МЮ ведет его давно. Проблема лишь в желании чешского и других акционеров «Вест Хэма» заработать огромные деньги. Сумма, которую озвучил Мойес, существенно выше рыночной ценности футболиста.

Орельен Тчуамени («Монако», 22 года)

Воспитанник «Бордо» отказал итальянским клубам, но согласился на «Монако» — команду, где умеют работать с юными талантами, Анри или Мбаппе подтвердят. Орельен смотрится мощно, но у него контракт с «монегасками» всего до 2024-го года, поэтому новый клуб может заполучить прекрасного хавбека по адекватной цене. Сейчас часто мелькает в новостях Рубен Невеш в качестве потенциальной цели «Манчестер Юнайтед», но Тчуамени впечатляет сильнее. Конечно, в его случае придут серьезные ребята, вроде «Реала», но в Мадриде гарантировать место в основе никто не станет, а вот в МЮ тен Хаг может строить игру в центре вокруг таких ребят, как Тчуамени и Райс. Впрочем, есть еще один крутой хавбек.

Джуд Беллингхэм («Боруссия» Д, 18 лет)

Не стоит ему идти в МЮ , да и самим «красных дьяволам» лучше воздержаться от такого трансфера. Не только по причине «проклятия Дортмунда» — многие футболисты, сияющие в составе «шмелей», позже не могут себя найти на новом месте, но и из-за характера МЮ . Беллингхэм обязательно найдет себе правильный клуб, Джуд – невероятный хавбек, который умеет раздавать голевые передачи и драться за мяч. Ему всего восемнадцать, а смотрится намного взрослее. Для его карьеры критическим может стать участие на ЧМ -2022 зимой, а чтобы попасть в основу Саутгейта, надо играть в основе в клубе. Лучше или еще год побегать за «Боруссию» Д, или же найти более стабильный клуб, чем МЮ . Хотя понимаем интерес Рангника, игрок невероятный.

Кристофер Нкунку («Лейпциг», 24 года)

Когда футболист выдает такой сезон – 30 голов и 19 результативных передач в 44 матчах не в составе «Баварии», а в «Лейпциге», где меняли тренера по ходу дела, то на него автоматически обращают внимание. Но что-то тревожит потенциальных покупателей, поскольку в списке кандидатов на автограф Кристофера не ПСЖ , где его воспитывали, не «Реал» или «Манчестер Сити», а «Арсенал», «Милан» и «Интер». Тоже хорошие команды, но не из полуфинала ЛЧ . Нкунку можно убедить – у Рагника есть связи в «Лейпциге», но в таком случае надо прощаться с Роналду. Вряд ли это произойдет, поэтому допускаем уход Рэшфорда, а вот подписание Кристофера вряд ли случится, пока Криштиану в Манчестере.

Дарвин Нуньес («Бенфика», 22 года)

Каждый наставник в АПЛ не прочь найти своего Луиса Суареса. Главное, чтобы этот молодой уругваец не повторил судьбу Форлана в «Манчестер Юнайтед» — у Диего не получилось заиграть, хотя адаптироваться во времена Фергюсона было куда проще. Сейчас разброда и шатания больше. Но если Леви не отпустит Кейна в состав соперника по АПЛ , то тен Хаг может забрать нападающего, игру которого изучал. «Бенфика» выбила «Аякс» из ЛЧ , на счету Нуньеса победный мяч в Амстердаме. Интересный нападающий, как и многие уругвайцы, и в плане стратегии даже более логичная ставка, чем Харри Кейн. Невилл и Де Хеа хорошо передали «внутреннюю кухню» в МЮ – футболисты потеряли веру в себя. Психология на первом плане, а многолетний лидер «шпор» приедет своими травмами и поражениями. Дарвин Нуньес свежее, энергии у него явно больше, хотя меньше опыта.