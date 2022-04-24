Лисакович — лучший игрок матча «Рубин» — «Арсенал» Тула

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович признан лучшим игроком матча 26-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (1:0).
Форвард провёл на поле все 90 минут, обостряя ситуацию у ворот «оружейников».
Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович признан лучшим игроком матча 26-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (1:0).
Форвард провёл на поле все 90 минут, обостряя ситуацию у ворот «оружейников».
Лисакович молодец, перезагрузил свою карьеру.
Есть игроки, которые просто не могут найти свою команду. В этом смысле Лисакович мне напоминает Алексиса Санчеса. Выступая за хорошую команду он привлекал внимание топ клубов, но перейдя не показывал то на что способен. Да, он забивал в той Барсе, но всё равно там не прижился. Вот и Лисакович не прижился в Локо. Сейчас же как мне кажется он в Рубине чувствует себя как рыба в воде. Так что не надо дёргаться, а продолжать выступать за казанцев.
Лисакович молодец, перезагрузил свою карьеру.
Есть игроки, которые просто не могут найти свою команду. В этом смысле Лисакович мне напоминает Алексиса Санчеса. Выступая за хорошую команду он привлекал внимание топ клубов, но перейдя не показывал то на что способен. Да, он забивал в той Барсе, но всё равно там не прижился. Вот и Лисакович не прижился в Локо. Сейчас же как мне кажется он в Рубине чувствует себя как рыба в воде. Так что не надо дёргаться, а продолжать выступать за казанцев.