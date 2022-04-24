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Лисакович — лучший игрок матча «Рубин» — «Арсенал» Тула

24 апреля 2022, 16:01
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович признан лучшим игроком матча 26-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (1:0).

Форвард провёл на поле все 90 минут, обостряя ситуацию у ворот «оружейников».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 апреля в 16:47
Спасли Лёню,молодцы!
Байкал-38.
Байкал-38.
24 апреля в 16:09, ред.
Ну наконец-то Рубин победил!

Лисакович молодец, перезагрузил свою карьеру.

Есть игроки, которые просто не могут найти свою команду. В этом смысле Лисакович мне напоминает Алексиса Санчеса. Выступая за хорошую команду он привлекал внимание топ клубов, но перейдя не показывал то на что способен. Да, он забивал в той Барсе, но всё равно там не прижился. Вот и Лисакович не прижился в Локо. Сейчас же как мне кажется он в Рубине чувствует себя как рыба в воде. Так что не надо дёргаться, а продолжать выступать за казанцев.
ДСА
ДСА
24 апреля в 16:03
Решил все проблемы Рубина разом.
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