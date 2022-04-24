Президент ПСЖ: «Десятое чемпионство – важное достижение для клуба»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи высказался о победе клуба в чемпионате Франции.

Стать чемпионами в десятый раз – важнейшее достижение! Это вознаграждение за проделанный огромный труд за 11 лет.

Лига 1 очень сложна, а победа в ней является одной из наших главных целей. Мы пишем историю клуба.