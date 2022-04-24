Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыФранция. Лига 1 2021/2022

Президент ПСЖ: «Десятое чемпионство – важное достижение для клуба»

24 апреля 2022, 00:42

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи высказался о победе клуба в чемпионате Франции.

Стать чемпионами в десятый раз – важнейшее достижение! Это вознаграждение за проделанный огромный труд за 11 лет.

Лига 1 очень сложна, а победа в ней является одной из наших главных целей. Мы пишем историю клуба.

Все новости
Официально«Бенфика» выиграла Юношескую Лигу УЕФА
Вчера, 21:50
«Ференцварош» под руководством Черчесова стал чемпионом Венгрии
24 апреля
«Ред Булл Зальцбург» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Австрии
24 апреля
Месси выиграл 39-й трофей и подбирается к Дани Алвесу. Самые титулованные игроки в истории футбола
24 апреляАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии14
Почеттино: «Я счастлив, что выиграл ещё один трофей для ПСЖ»
24 апреля
ОфициальноГлушаков — лучший игрок матча «Химки» — «Крылья Советов»
24 апреля
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
24 апреля в 18:03
Что бы вы сделали без ЧЕТЫРЁХ голов Меськи?!
Per4ick
Per4ick ответ Маг_тм (раскрыть)
24 апреля в 09:06
катарские деньги убили и так не самый сильный чемпионат. помнится в свое время менее звездный по составу Лион 7 раз подряд выигрывал чемпионат
eleven LC
eleven LC
24 апреля в 07:51
Уверен что президент ПСЖ обменял бы все 10 чемпионств на одну ЛЧ!
Просто он очень скромный миллиардер,поэтому молчит об этом!
A.S.A
A.S.A
24 апреля в 07:23
С праздником Светлой Пасхи!!!
Христос Воскрес!!!
Василий 50
Василий 50
24 апреля в 06:25
А ЛЧ нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 апреля в 06:20
Чемпионить всегда хорошо...
Байкал-38.
Байкал-38.
24 апреля в 06:19
Ну очень важно, а главного нет.
Маг_тм
Маг_тм
24 апреля в 03:02, ред.
Поправочка: Лига 1 очень слаба и скучна. Любой матч Псж в этом сезоне была как колыбельная, кроме матчей ЛЧ. Так дела не делаются, думаю владельцы парижского клуба пожалели что не купили клуб где-то в Англии или Италии. В лиге 1 никакой конкуренции нет. 7-8 лет назад все было иначе. Монако, Марсель, Лион, сентетьен смотрелись очень симпатично, я тогда почти все матчи Псж смотрел. Но сейчас все иначе. Апл, Серия А, Ла Лига шагнули 5 шагов вперёд, когда как Лига 1 засыпает.
stanichnik
stanichnik
24 апреля в 02:44
Пора чег-то добиваться в Европе.
Ironigor
Ironigor
24 апреля в 01:44, ред.
С такими деньгами 💰 💰 💰 💰 💰 можно купить чемпионство на пятилетку вперёд !))
Газпром может подтвердить !)
youtomee
youtomee
24 апреля в 01:03
"Это вознаграждение за проделанный огромный труд за 11 лет" - ага, просто герои, ПСЖ упорно бьются и побеждают команды, которые минимум в 3 раза богаче их, гений тренерской мысли и безумная самоотдача игроков. В прошлом сезоне правда Лилль их обошел, но там вообще нереально было играть, у Лилля там просто звери были в команде, каждый второй с золотым мячом.
H1ТMAN
H1ТMAN
24 апреля в 00:50
Без 4 гола месси вы не смогли бы победить-секта!
Cat01
Cat01
24 апреля в 00:48
Хороший результат
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 