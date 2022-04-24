Президент ПСЖ: «Десятое чемпионство – важное достижение для клуба»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи высказался о победе клуба в чемпионате Франции.
Стать чемпионами в десятый раз – важнейшее достижение! Это вознаграждение за проделанный огромный труд за 11 лет.
Лига 1 очень сложна, а победа в ней является одной из наших главных целей. Мы пишем историю клуба.
Просто он очень скромный миллиардер,поэтому молчит об этом!
Просто он очень скромный миллиардер,поэтому молчит об этом!
Христос Воскрес!!!
Христос Воскрес!!!
Газпром может подтвердить !)
Газпром может подтвердить !)