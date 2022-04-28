РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера апреля

РПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера апреля.
В списке претендентов значатся Сергей Семак («Зенит»), Сандро Шварц («Динамо»), Владимир Федотов («Сочи»), Валерий Карпин («Ростов») и Сергей Юран («Химки»).
Победитель определится по итогам голосования среди болельщиков, экспертов РПЛ и «Матч Премьер». Сделать свой выбор можно в официальной группе РПЛ ВКонтакте.
Семак - ничего сверхъестественного в тренерской мысли не продемонстрировал, вся сила команды идет от уровня исполнителей, Шварц - откровенное слабовато команда в этом месяце смотрится, много "вымученных" побед, Федотов - еще мог бы, Сочи, как бы я к команде не относился, показывают наиболее сбалансированный футбол на протяжении всего сезона, их 6-ки лидеров по-моему ни разу за сезон не выпадали, но учитывая что тренер месяца выбирается, Валера просто больше очков набрал, Юран - тоже можно отметить, хотя бы за победу над ЦСКА, который все "заряжали" чуть ли не на борьбу за чемпионство в этом сезоне, но опять-таки Карпин набрал просто больше очков.
Семак - ничего сверхъестественного в тренерской мысли не продемонстрировал, вся сила команды идет от уровня исполнителей, Шварц - откровенное слабовато команда в этом месяце смотрится, много "вымученных" побед, Федотов - еще мог бы, Сочи, как бы я к команде не относился, показывают наиболее сбалансированный футбол на протяжении всего сезона, их 6-ки лидеров по-моему ни разу за сезон не выпадали, но учитывая что тренер месяца выбирается, Валера просто больше очков набрал, Юран - тоже можно отметить, хотя бы за победу над ЦСКА, который все "заряжали" чуть ли не на борьбу за чемпионство в этом сезоне, но опять-таки Карпин набрал просто больше очков.