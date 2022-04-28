РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера апреля

Березуцкого тоже не позовут спасать «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» обыграл «Реал» со счетом 4:3. «Соккер.ру» — о фантастически

Гвардиола знает, что в футболе не всегда побеждает сильнейший.