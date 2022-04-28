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РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера апреля

сегодня, 10:36

РПЛ опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера апреля.

В списке претендентов значатся Сергей Семак («Зенит»), Сандро Шварц («Динамо»), Владимир Федотов («Сочи»), Валерий Карпин («Ростов») и Сергей Юран («Химки»).

Победитель определится по итогам голосования среди болельщиков, экспертов РПЛ и «Матч Премьер». Сделать свой выбор можно в официальной группе РПЛ ВКонтакте.

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Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 15:33
Наверное Валерий Карпин заслужил больше всех из этого списка.
dеigandre
dеigandre ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:30
    протон
    протон
    сегодня в 15:25, ред.
    Ну тут без варианта Карпин!

    Семак - ничего сверхъестественного в тренерской мысли не продемонстрировал, вся сила команды идет от уровня исполнителей, Шварц - откровенное слабовато команда в этом месяце смотрится, много "вымученных" побед, Федотов - еще мог бы, Сочи, как бы я к команде не относился, показывают наиболее сбалансированный футбол на протяжении всего сезона, их 6-ки лидеров по-моему ни разу за сезон не выпадали, но учитывая что тренер месяца выбирается, Валера просто больше очков набрал, Юран - тоже можно отметить, хотя бы за победу над ЦСКА, который все "заряжали" чуть ли не на борьбу за чемпионство в этом сезоне, но опять-таки Карпин набрал просто больше очков.
    альсато
    альсато
    сегодня в 15:08
    Что за глупость-выбирать лучшего тренера месяца?))))
    makkie
    makkie ответ dеigandre (раскрыть)
    сегодня в 14:51
    4 матча, 3 победы, 1 ничья.
    Не вытаскивает?
    dеigandre
    dеigandre ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 14:32
    Юран вытаскивает? Смешно.
    Jon718875
    Jon718875
    сегодня в 13:17
    Слуцкому приз, за то что Рубин ещё не в ФНЛ
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    сегодня в 13:17
    Карпин без вопросов...тренер года...как он Ростов поднял со дна таблицы?...Семин ты дно!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 13:12
    Ну ясень пень - лучший Юран и сын инвестора !
    makkie
    makkie
    сегодня в 12:01
    Сложный выбор предстоит.
    Я бы выбирал между Карпиным и Юраном - дали жару с клубами, на которые мало кто ставил в этих турах. Юран так вообще вытаскивает Химки из подвала таблицы.
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 11:56
    Какой шварц?! - Карпин однозначно лучший в апреле!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 11:45
    Про ваноли забыли или он станет лучшим в ФНЛ.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 11:43
    Я бы проголосовал за Карпина. И даже не по факту результата, хотя он бесспорно уже выдающийся в моменте, а по факту реакции на этот результат отдельно и на игру команды отдельно. Что было осенью все знают, а сейчас...... и он продолжает вдохновлять своей адекватностью и трезвостью взгляда на ситуацию в каждом своем интервью и комментарии.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 11:26
    Березуцкий, Слуцкий, Ваноли-Зарема....
    minai
    minai
    сегодня в 11:20
    Сергей Юран.
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 11:15, ред.
    Валерий Карпин,затем все остальные, кроме Семака т.к не видал его работы в других клубах!!!
    berda2003
    berda2003
    сегодня в 11:10
    слуцкий лучший....
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 11:01
    Юран.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 10:57
    Карпин...
    И не только за то что набрал больше всех очков....
    А учитывая что с ещё недавними резервистами в составе и с какими соперниками (7 голов Локо и Спартаку)....

    Карпин - без вариантов Лучший !!!!!!
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 10:53
    Стоит поддержать Карпина - у него получилось.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 10:46, ред.
    В Апреле лучшим был Карпин. Удачи тебе Валера !
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