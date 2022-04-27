Чистяков рассказал о судьбе награды лучшему игроку матча

Защитник «Зенита» высказался о получении награды лучшему игроку матча по итогам победной игры против «Краснодара» в РПЛ (3:1).

Знаете, я очень давно хотел получить ее, можно сказать, что стремился к этому. Во-первых, для меня это большая индивидуальная награда. А еще мой отец коллекционирует все, что связано со мной и футболом. От медалей до футболок, которые частенько беру для него у ребят. Дома уже целая экспозиция. Какое-то время он переживал, что нет статуэтки лучшего игрока матча. Даже сказал недавно — давай скорей зарабатывай ее и вези на свое место в коллекции. Так что теперь она поедет в Пикалево к родителям.