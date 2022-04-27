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Чистяков рассказал о судьбе награды лучшему игроку матча

вчера, 21:45

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о получении награды лучшему игроку матча по итогам победной игры против «Краснодара» в РПЛ (3:1).

Знаете, я очень давно хотел получить ее, можно сказать, что стремился к этому. Во-первых, для меня это большая индивидуальная награда. А еще мой отец коллекционирует все, что связано со мной и футболом. От медалей до футболок, которые частенько беру для него у ребят. Дома уже целая экспозиция. Какое-то время он переживал, что нет статуэтки лучшего игрока матча. Даже сказал недавно — давай скорей зарабатывай ее и вези на свое место в коллекции. Так что теперь она поедет в Пикалево к родителям.

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mihaluch
mihaluch
вчера в 22:18
Приз должен быть у каждого игрока.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:17
Ну вот в копилку к другим наградам прибавилось!
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