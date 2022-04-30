Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбол и ТВРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Генич: «Пишут, чтобы уходил с „Матч ТВ“, но почему я должен это делать?»

сегодня, 10:22

Известный комментатор Константин Генич признался, что его призывают покинуть «Матч ТВ».

Я каждый день получаю сообщения, иногда 5, иногда 3, иногда 7, в разных соцсетях: уходи с «Матч ТВ», как можно оставаться на этом канале, что ты там делаешь, все твои друзья ушли.

Я задаюсь вопросом: почему я должен уходить? У каждого ухода есть своя причина. Никого, вот так если проанализировать, никого не выгоняли. Все ушли по своим каким-то убеждениям. У Нобеля своя была причина, у Дениса Казанского была своя причина, у Сереги Кривохарченко – своя, у Шмурнова – своя. Тот же Рома Гутцайт ушел тоже по своим причинам, у него, насколько я понимаю, был проработанный план.

История Нагучева и Шнякина, она такая локальная. Я надеюсь, что ребята скоро все-таки в эфир вернутся. Кто еще ушел? Миша Моссаковский просто решил вот так кардинально изменить свой род деятельности, уехал работать на Кипр.

Я меньше, чем канал. Я никогда не буду говорить, что канал – это я, и все, что произносят другие сотрудники канала, я переношу на себя и должен нести ответственность за эти слова перед аудиторией. Нет, это большая империя, структура, где у людей есть свойство высказываться – нравится это кому-то, не нравится.

Все новости
Генич: «„Спартак“ просил „Матч ТВ“ „истребить меня“»
Сегодня, 09:57
Матч ТВ не покажет финал Кубка Франции
19 апреля
«Матч ТВ»: «Генич сам предложил не комментировать игры „Спартака“»
12 апреля
Зарема: «Вместо лиги Нидерландов „Матч ТВ“ может показать какой-то боевик»
08 апреля
«Матч ТВ» не будет показывать чемпионат Нидерландов
08 апреля
Слухи«Зенит» попросил Аршавина снизить активность на «Матч ТВ»
08 апреля
Сортировать
Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ ytb4y5x6herj (раскрыть)
сегодня в 14:07
Это правда, самые наилучшие воспоминания остались: "... вечер перестает быть томным".
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 13:45
Генич аут, Стогниенко ин - и ТинаТВ полюбят все, независимо от клубных пристрастий.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:33
В общем понятно, что прогнулся по полной.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:44
Костя, причина в тебе, избавь людей от лжи
протон
протон
сегодня в 12:16
Классика! Все сами ушли. У нас вообще все само получается последние пару лет, все само тонет, сгорает, взрывается, травится, умирает. Хотя вообще странно, что все комментаторы кроме Генича сами ушли в течение двух месяцев. Разве что-то случилось?
ytb4y5x6herj
ytb4y5x6herj
сегодня в 11:51
Жаль безвременно ушедшего Юрия Альбертовича Розанова. Вот это был очень интеллигентный и тактичный комментатор
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 11:29
Каждый сам принимает решения...
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:11
Кто такой этот Генич, чтобы всерьез обсуждать, где ему работать?
Брулин
Брулин
сегодня в 10:26
если у него будет вариант - 100% уйдет, но видимо нигде ему не предлагают столько же денег, как и наматче
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 