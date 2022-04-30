Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбол и ТВРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Генич: «„Спартак“ просил „Матч ТВ“ „истребить меня“»

сегодня, 09:57

Известный комментатор Константин Генич объяснил ситуацию с отказом работать на матчах «Спартака».

Подается так – может, я так подал, может, люди так понимают, – что это «Спартак» меня забанил. На самом деле это не так. Потому что «Спартак» не может меня забанить, это не дело «Спартака» – решать, кто комментирует матчи на «Матч Премьер», а кто нет.

Пожелания у клубов, возмущение тем, что говорит комментатор, как он оценивает эпизоды, – все это было и до истерики «Спартака». Это не первый случай.

Я после матча «Спартак» – «Краснодар» высказал пожелание руководству не комментировать больше матчи «Спартака».

Что мне на это ответило руководство? «Не горячись, остынь, все пройдет, успокойся». Я ответил нет, меня это подзадолбало, вся эта негативная реакция. Хочется какого-то внутреннего спокойствия, потому что я вижу, что сезон неудачный, ищут всегда виноватых: то судьи, то комментаторы, то еще кто-то. Я попадаю, вот этот момент с назначенным пенальти многих возмутил, фраза, которую я произнес под конец репортажа...

Так будет спокойнее болельщикам, чтобы их не раздражать, спокойнее мне, потому что есть еще 15 команд РПЛ, спокойнее всем вокруг.

Поэтому я попросил, взяли время на раздумье. И, насколько я могу понять развитие ситуации – объявили же каналу бойкот со стороны клуба, – чтобы найти какой-то компромисс, была то ли встреча, то ли какая-то переписка. Одним из пожеланий было меня «истребить», по крайней мере, до конца сезона.

Мне сказали: «Давай, аккуратненько, мы тебя от матчей с участием „Спартака“ отсеем, и просто не комментируй, не высказывайся о них, не нагнетай обстановку». Чисто по-футбольному, если есть что сказать, – можно.

Все новости
Генич: «Пишут, чтобы уходил с „Матч ТВ“, но почему я должен это делать?»
Сегодня, 10:22
Матч ТВ не покажет финал Кубка Франции
19 апреля
«Матч ТВ»: «Генич сам предложил не комментировать игры „Спартака“»
12 апреля
Зарема: «Вместо лиги Нидерландов „Матч ТВ“ может показать какой-то боевик»
08 апреля
«Матч ТВ» не будет показывать чемпионат Нидерландов
08 апреля
Слухи«Зенит» попросил Аршавина снизить активность на «Матч ТВ»
08 апреля
Сортировать
Все комментарии
leonid_spb58
leonid_spb58
сегодня в 14:00
Ну и нытики....
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 13:45
Эти могут. Самое токсичное сообщество
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 13:40
Даже Генич пытается хайпануть на проблемах Спартака. Жаль, что технически он бывший наш игрок. Впрочем, своих дзюб и геничей хватает в любом клубе.
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 13:04
Генич оказался крайний.
Больше говоришь меньше получишь.
Меньше говоришь больше получишь.
Закон природы.
stavr74
stavr74
сегодня в 12:12
Известный комментатор Константин Генич
стесняюсь спросить - а где известный ????
в кабинке туалета и кричит занято ......
он , что Озеров , Синявский , Котэ Махарадзе ,Перетурин , Маслаченко и тд
а что не возомнить себя богом телевидения или земного шарика .
ну да всякий ОСЁЛ мнит себя Орловским скакуном
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 11:50
Это по спартаковски...
kqpxr2sf9b53
kqpxr2sf9b53
сегодня в 11:44
Пора полностью истреблять ваш балаган-канал с боевиками и бесконечными боями на буях без правил
makkie
makkie ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:25, ред.
Открою секрет: Генич уже давно за Спартак не болеет.
Достаточно послушать его репортажи - там симпатии на стороне цска и Зенита, а Спартак постоянно пытается поддеть. Но чем больше извит - тем больше лысеет. Типичный Костик ))
makkie
makkie
сегодня в 11:23
Ишь, какой хитренький Генич!

Постоянно ходил по грани, всё пытался уколоть Спартак, съязвить там, где этого делать не стоило, принизить заслуги, вскрыть неудачи. А потом удивляется, откуда такая реакция пошла. Генича ведь и в твиттере спартаковские болельщики не особо любили. Он пол-твиттера перебанил, а всё бестолку.
Неужели Генич понимает, что за Спартак болеют миллионы, и им не нравится, когда от комментатора исходит желчь, двуличие, попытся отшутиться.

Кстати, фраза Генича в прямом эфире, мол кто из них не бьёт женщин - тоже говорит о нём, как о человеке. И таких "шуточек" с его стороны было много. Сами судите, какие они остроумные и злободневные.
Over 9000
Over 9000
сегодня в 11:22
своего же спартаковского комментатора загнобили. позор
spartach091
spartach091
сегодня в 11:03
Никакой комментатор
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 11:02
Костя, не переживай. Лично я на твоей стороне)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jon718875 (раскрыть)
сегодня в 10:58
Федун, Зарема, Малежиков, Ребров, Ваноли и ещё куча всяких разных личностей. Таков Спартак, в этом его сущность. Виноваты все, кругом заговор. Так бывает, терпите спартачи. Ещё долго так будет
Сп62
Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:51, ред.
Ну, правильно. Если после сервиса у тебя отвалилось в машине колесо, то ты сам виноват, потому что курил в машине. Простое и глубокое умозаключение.
Jon718875
Jon718875
сегодня в 10:36, ред.
Костян отличный комментатор, один из лучших, когда комментирует, для меня праздник,кто на него гонит тот 77
True Story
True Story
сегодня в 10:34
Генич нормальный комментатор, а то, что Спартак начал гнать на него - только это подтверждает
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:29
Вот, что значит нагалил в душу СПАРТАК-у...
cska1948
cska1948
сегодня в 10:11
Проблема СпаМа в том, что он ищет причины своих неудач где-то на стороне, а не внутри своего коллектива. Вот уже и комментатор, болеющий за СпаМ, стал им неугоден.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:10
ЗА СКОЛЬКО БАКСОВ ?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:09
Вас с чердаком и губерниевым давно надо истребить из комментаторов))
Gahi
Gahi
сегодня в 10:00
Нужно оставаться профессионалом в своей профессии и тогда будет всё нормально. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:58
Никакой это не комментатор
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 