Генич: «„Спартак“ просил „Матч ТВ“ „истребить меня“»

Известный комментатор Константин Генич объяснил ситуацию с отказом работать на матчах «Спартака».

Подается так – может, я так подал, может, люди так понимают, – что это «Спартак» меня забанил. На самом деле это не так. Потому что «Спартак» не может меня забанить, это не дело «Спартака» – решать, кто комментирует матчи на «Матч Премьер», а кто нет.

Пожелания у клубов, возмущение тем, что говорит комментатор, как он оценивает эпизоды, – все это было и до истерики «Спартака». Это не первый случай.

Я после матча «Спартак» – «Краснодар» высказал пожелание руководству не комментировать больше матчи «Спартака».

Что мне на это ответило руководство? «Не горячись, остынь, все пройдет, успокойся». Я ответил нет, меня это подзадолбало, вся эта негативная реакция. Хочется какого-то внутреннего спокойствия, потому что я вижу, что сезон неудачный, ищут всегда виноватых: то судьи, то комментаторы, то еще кто-то. Я попадаю, вот этот момент с назначенным пенальти многих возмутил, фраза, которую я произнес под конец репортажа...

Так будет спокойнее болельщикам, чтобы их не раздражать, спокойнее мне, потому что есть еще 15 команд РПЛ , спокойнее всем вокруг.

Поэтому я попросил, взяли время на раздумье. И, насколько я могу понять развитие ситуации – объявили же каналу бойкот со стороны клуба, – чтобы найти какой-то компромисс, была то ли встреча, то ли какая-то переписка. Одним из пожеланий было меня «истребить», по крайней мере, до конца сезона.

Мне сказали: «Давай, аккуратненько, мы тебя от матчей с участием „Спартака“ отсеем, и просто не комментируй, не высказывайся о них, не нагнетай обстановку». Чисто по-футбольному, если есть что сказать, – можно.