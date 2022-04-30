Генич: «„Спартак“ просил „Матч ТВ“ „истребить меня“»

Известный комментатор Константин Генич объяснил ситуацию с отказом работать на матчах «Спартака».
Подается так – может, я так подал, может, люди так понимают, – что это «Спартак» меня забанил. На самом деле это не так. Потому что «Спартак» не может меня забанить, это не дело «Спартака» – решать, кто комментирует матчи на «Матч Премьер», а кто нет.
Пожелания у клубов, возмущение тем, что говорит комментатор, как он оценивает эпизоды, – все это было и до истерики «Спартака». Это не первый случай.
Я после матча «Спартак» – «Краснодар» высказал пожелание руководству не комментировать больше матчи «Спартака».
Что мне на это ответило руководство? «Не горячись, остынь, все пройдет, успокойся». Я ответил нет, меня это подзадолбало, вся эта негативная реакция. Хочется какого-то внутреннего спокойствия, потому что я вижу, что сезон неудачный, ищут всегда виноватых: то судьи, то комментаторы, то еще кто-то. Я попадаю, вот этот момент с назначенным пенальти многих возмутил, фраза, которую я произнес под конец репортажа...
Так будет спокойнее болельщикам, чтобы их не раздражать, спокойнее мне, потому что есть еще 15 команд РПЛ, спокойнее всем вокруг.
Поэтому я попросил, взяли время на раздумье. И, насколько я могу понять развитие ситуации – объявили же каналу бойкот со стороны клуба, – чтобы найти какой-то компромисс, была то ли встреча, то ли какая-то переписка. Одним из пожеланий было меня «истребить», по крайней мере, до конца сезона.
Мне сказали: «Давай, аккуратненько, мы тебя от матчей с участием „Спартака“ отсеем, и просто не комментируй, не высказывайся о них, не нагнетай обстановку». Чисто по-футбольному, если есть что сказать, – можно.
Постоянно ходил по грани, всё пытался уколоть Спартак, съязвить там, где этого делать не стоило, принизить заслуги, вскрыть неудачи. А потом удивляется, откуда такая реакция пошла. Генича ведь и в твиттере спартаковские болельщики не особо любили. Он пол-твиттера перебанил, а всё бестолку.
Неужели Генич понимает, что за Спартак болеют миллионы, и им не нравится, когда от комментатора исходит желчь, двуличие, попытся отшутиться.
Кстати, фраза Генича в прямом эфире, мол кто из них не бьёт женщин - тоже говорит о нём, как о человеке. И таких "шуточек" с его стороны было много. Сами судите, какие они остроумные и злободневные.
Постоянно ходил по грани, всё пытался уколоть Спартак, съязвить там, где этого делать не стоило, принизить заслуги, вскрыть неудачи. А потом удивляется, откуда такая реакция пошла. Генича ведь и в твиттере спартаковские болельщики не особо любили. Он пол-твиттера перебанил, а всё бестолку.
Неужели Генич понимает, что за Спартак болеют миллионы, и им не нравится, когда от комментатора исходит желчь, двуличие, попытся отшутиться.
Кстати, фраза Генича в прямом эфире, мол кто из них не бьёт женщин - тоже говорит о нём, как о человеке. И таких "шуточек" с его стороны было много. Сами судите, какие они остроумные и злободневные.