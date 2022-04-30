Владельцы «Ман Сити» хотят купить «Палермо»

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сегодня, 11:05

Холдинг City Football Group решил приобрести клуб в Италии.

Сообщается, что президент «Палермо» готов продать 80% акций клуба за 6 млн евро, сделка близка к завершению.

На данный момент «розово-черные» выступают в Серии С.

Ранее мы рассказывали о всех клубах, которыми владеет City Football Group.