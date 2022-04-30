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Владельцы «Ман Сити» хотят купить «Палермо»

сегодня, 11:05

Холдинг City Football Group решил приобрести клуб в Италии.

Сообщается, что президент «Палермо» готов продать 80% акций клуба за 6 млн евро, сделка близка к завершению.

На данный момент «розово-черные» выступают в Серии С.

Ранее мы рассказывали о всех клубах, которыми владеет City Football Group.

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16 апреляВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии11
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:04
Футбольный бизнес в действие.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 13:00, ред.
Палермо это клуб с историей а не как сити
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:37
Лет через пять сделают его итальянским грандом.
протон
протон
сегодня в 12:20
Не так давно Палермо ставил рекорды в Серии А по смене главных тренеров
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:17
Если возродят этот клуб и помогут вернуть его в СериюА лично я только буду рад этому....помню как в середине нулевых ворвались они в СериюА во главе с отличными защитниками Барцали, Дзакардо, Бово которые позже стали игроками национальной сборнойи Италии и атакой в лице Амаури, Микколи показывали красивый атакующий футбол...позже там проявили себя Кавани, Пасторе....
dcz2dgxc6gcu
dcz2dgxc6gcu ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 11:33
Жаль ,что вы так и не услышали начальника транспортного цеха
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:31
А МЮ кинуть ?
Это правильно !
David Young
David Young ответ yrp33n5yxknt (раскрыть)
сегодня в 11:23
Здравствуйте. Изменений относительно этого в планах нет.

Что касается составляющих, то, на мой личный взгляд, это сильно помогает в том что касается копирования ставок других игроков. Плюс можно видеть на страницах матчей в случаях со ставками которые включают в себя комментарий к ставке кто на что поставил прочитав эти комментарии.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 11:13, ред.
Ой и не говори
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:11
И как нам быть теперь в такой ситуации !?! 🤔🤷‍♂️😂😂😂
shlomo
shlomo
сегодня в 11:09
Денег куры не кушают.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 11:09
Да, хотят.
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