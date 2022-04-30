Гендиректор «Зенита»: «Наша задача – заработать вторую звезду на футболку»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мыслями о чемпионстве команды после победы над «Локомотивом» (3:1).

Интригующая игра. Нелепый гол пропущенный. Как мы шутили, что Кержакову не сказали, в какой форме мы сегодня играем. В целом, было видно, что «Зенит» играет в настоящий футбол – чуть ускорялись и тут же оборона «Локомотива» разваливалась. Волевая победа всегда приятна.

Удивило ли «Динамо»? Удивил «Урал», а «Динамо» не удивило.

Четвертое чемпионство подряд – это очень редкий случай. Знаю, что в истории российского футбола только «Спартак» подряд больше титулов завоевывал. Но мы на этой цифре не останавливаемся, наша задача – заработать вторую звезду на футболку. И чем раньше, тем лучше. Надеюсь, сможем в следующем сезоне. Всех болельщиков с победой!