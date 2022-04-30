Семак прокомментировал четвёртое подряд чемпионство «Зенита»

Главный тренер «Зенита» поделился мыслями после завоевания четвертого подряд титула чемпиона России.

Эмоции не стали менее яркими от четвертого чемпионства подряд. Гора с плеч, потому что напряжение с каждым туром возрастало, решить задачу как можно раньше — это то, что мы хотели. Насколько заслуживаем, тогда и становимся чемпионами. Этот чемпионат достаточно ровно провели и абсолютно заслуженно стали чемпионами.

В первом тайме очень много ошибались в простых ситуациях. Те ошибки, которые привели к пропущенному мячу, — это обратный эффект того напряжения, что когда очень хочется, это не всегда хорошо. Второй тайм провели гораздо увереннее, забили, еще могли забивать.

У нас команда только-только собралась, за четыре года только несколько человек осталось. Мы начали сезон в одном составе, а заканчиваем в другом. У нас вылетели три защитника, атакующая группа менялась. Есть над чем работать, работы много. Конечно, всегда нужные новые игроки, свежая кровь, чтобы была конкуренция. Ребята молодцы, избежали серьезных травм, хотя и без них не обошлось, и смогли выиграть, перестроиться, когда у нас были проблемы на тех или иных позициях.