Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Семак прокомментировал четвёртое подряд чемпионство «Зенита»

вчера, 22:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями после завоевания четвертого подряд титула чемпиона России.

Эмоции не стали менее яркими от четвертого чемпионства подряд. Гора с плеч, потому что напряжение с каждым туром возрастало, решить задачу как можно раньше — это то, что мы хотели. Насколько заслуживаем, тогда и становимся чемпионами. Этот чемпионат достаточно ровно провели и абсолютно заслуженно стали чемпионами.

В первом тайме очень много ошибались в простых ситуациях. Те ошибки, которые привели к пропущенному мячу, — это обратный эффект того напряжения, что когда очень хочется, это не всегда хорошо. Второй тайм провели гораздо увереннее, забили, еще могли забивать.

У нас команда только-только собралась, за четыре года только несколько человек осталось. Мы начали сезон в одном составе, а заканчиваем в другом. У нас вылетели три защитника, атакующая группа менялась. Есть над чем работать, работы много. Конечно, всегда нужные новые игроки, свежая кровь, чтобы была конкуренция. Ребята молодцы, избежали серьезных травм, хотя и без них не обошлось, и смогли выиграть, перестроиться, когда у нас были проблемы на тех или иных позициях.

Все новости
«Трабзонспор» в 7-й раз стал чемпионом Турции
Вчера, 23:31
Ерохин: «Глобальная цель „Зенита“ — это ещё одна звезда на эмблеме»
Вчера, 23:26
Гендиректор «Зенита»: «Наша задача – заработать вторую звезду на футболку»
Вчера, 22:45
Дзюба: «Хочется борьбы в РПЛ. „Динамо“ сопротивлялось, но больше на словах»
Вчера, 22:33
«Зенит» снова на голову сильнее всех в РПЛ. Семак выиграл четвертый титул подряд
Вчера, 21:59Вадим Багров в блоге "Соккер" ХронографКомментарии1
«Зенит» обыграл «Локомотив» и досрочно стал чемпионом России
Вчера, 21:27
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:28, ред.
Семак: "Борьба и конкуренция была НАисложнейшая, но мы справились!"
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:34
Большое спасибо, A.S.A . Ну, попытайте удачу в следующем месяце, получится, верю. УДАЧИ (не только в КП)!
протон
протон
вчера в 22:34
В моей группе победу одержал как я понял Байкал с чем и поздравляю, моя тактика ставок не прошла)
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:33
Ждем побед в ЛЧ
armeec_
armeec_
вчера в 22:31
Оооо, прогресс)) уже были ЗАДАЧИ ))) хотя где задачи))
протон
протон
вчера в 22:28
Сергей Семак: «Локомотив» – главный соперник «Зенита» последних четырех лет»
Увы не скажу так.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 