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«Зенит» обыграл «Локомотив» и досрочно стал чемпионом России

вчера, 21:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

В матче 27-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 3:1.

Голами в составе петербургской команды отметились Иван Сергеев (27'), Малком (42') и Андрей Мостовой (77'). За «железнодорожников» забил Джирано Керк (4').

Благодаря этой победе «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Отрыв от «Динамо», идущего вторым, за 3 тура до конца сезона составляет 9 очков. Московская команда уступает петербужцам по результатам очных встреч.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:50
Теперь для Зенита вообще лофа настала. Следующий чемпионат опять с закрытыми глазами выиграют и опять без тренера, как всегда, а в ЛЧ вообще теперь очень долго не надо будет мучиться и позориться!
sv_1969
sv_1969 ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 23:48
Я это давно говорю и это убивает и без того слабый чемп! Ну и можно поздравить адекватных болел с чемпионством!
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
вчера в 23:20
Всех кто болел- с ПОБЕДОЙ! Всем кто поддерживал-СПАСИБО!
санек002
санек002
вчера в 23:17
ПОКА ГАЗПРОМ -СПОНСОР ЗЕНИТА,НИКТО ЧЕМПИОНАТ НЕ ВЫИГРАЕТ!АКСИОМА!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:15
Всех болельщиков Зенита с Победой !!!!
Отличный подарок на Первомай !!!

Спасибо болельщикам соперников за поздравления...
Спасибо игрокам..тренерам...всем работникам клуба....
Ну и "Уралу"...конечно...))

Пока эмоции...
В голове полный квадрупл...))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:43
Пока будет неограниченное вливание денег из бюджета в один клуб, никакой конкуренции в РПЛ не будет. Газпром фактически губит наш футбол в угоду собственным амбициям. С государством конкурировать невозможно. Нарушен спортивный принцип, все должны быть в равных условиях по доступу к бюджетным деньгам.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:43
Кангретьюлейшанз, Газпром ! ))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 22:38
Как твое здоровье, джигит? Пишешь редко к сожалению. Здоровья тебе и бодрости духа. Держись!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ alexando1974 (раскрыть)
вчера в 22:37
Сибнефть не существует уже более 15 лет, ее поглотил Газпром. А вся разница в том, что Газпром - это государственная структура и в ней бюджетные деньги, а Луккойл это частная кампания, там деньги частные.
makkie
makkie
вчера в 22:35, ред.
Зенит и его адекватных болельщиков с очередным чемпионством!

Выиграли по делу, чигоужтам. На дистанции оказались лучше других и всех конкурентов обыгрывали. Состав у Зенита для РПЛ топ, а вот в ЛЧ не всё так радужно было. Осилили только Мальмё, да выдали хороший матч против Челси.

В очередной раз констатируем, что конкуренция в РПЛ - это иллюзия. Хочется видеть более упорную борьбу в чемпионате. Пока этого не происходит. Возможно, что-то изменится в связи с мировыми событиями.
баск
баск
вчера в 22:28
Питерские прокатились по дистанции чемпионата почти ровно.
А некоторые их пробуксовки были настолько нечасты и незначительны, что серьёзных оснований сомневаться в итоговой победе не создавали.

В частности, всякий раз, когда нам изредка удавалось слегка покусывать Зенит
за пятки, он сразу же без шансов выносил своего следующего соперника
и восстанавливал перевес в очках.
В личных встречах он также был сильнее.

А стоило нам в последних двух турах допустить два провала подряд, как он
легко и непринуждённо отбыл в недосягаемую область.
Выигрыш этого чемпионата Зенитом заслужен и внушителен, с чем и остаётся
поздравить его самого и болельщиков.
Doping87
Doping87
вчера в 22:18, ред.
Лучший клуб страны стал ЧЕМПИОНОМ! ЗЕНИТ с очередным чемпионством, УРА!
Алексей Скутин 1
Алексей Скутин 1
вчера в 22:16
    протон
    протон
    вчера в 22:15, ред.
    Игра Зенита очень мощная. нет смысла спорить.
    состав подобрался очень сильный. все остальные в чемпионате на голову ниже. как бы мне ни хотелось это оспаривать.
    но нужно уметь поздравлять соперника.
    Зенит чемпионства :
    ----------------------------------
    4 е подряд
    8 е в России
    9 е в Истории
    Поздравляю, друзья !

    У Сергеева, конечно, фантастическая карьера. За несколько лет от ПФЛ до чемпиона России. За два года от ФНЛ до самого сильного клуба страны.
    И что примечательно, без всякого блата, скромный череповецкий гений.

    Спасибо Динамо за по крайней мере видимость интриги, но Зенит в последние годы, увы, не досягаем. В России тупо нет сейчас клуба, который реально сможет навязать борьбу на дистанции питерцам. И вряд ли это хорошо, учитывая общее падение нашего футбола в последние годы.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 22:09
    Поздравляю болельщиков Зенита с чемпионством!!!
    Maikl322
    Maikl322
    вчера в 22:09
    Виват Санкт-Петербург!!! С победой Питерцы!!!
    A.S.A
    A.S.A ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
    вчера в 22:07
    С победой ,Гор!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 22:06
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 22:05
    Всех приветствую! С ноября не играл в КП, получается - отдыхал четыре месяца. За текущ. месяц: 101185 очков. Могу сказать, что в целом месяц был конкурентным и интересным. И самое интересное - новые правила. ОЧКИ ДЛЯ СТАВОК (за текущий месяц: 26770). Shlomo, спасибо за поздравление (верно, sv_1969 в другом финале сыграл не менее хорошо. Спасибо администрации сайта (желаю получить приз худи в мае, пожалуйста).

    КП для меня - 70% анализ футбола и 30% везение.
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    вчера в 22:05
    Всех болельщиков Зенита с очередным чемпионством! Всем остальным желаю в следующем сезоне окрепнуть, чтоб была конкуренция и интересные матчи.
    Levadia
    Levadia
    вчера в 22:02
    Всех болельщиков Зенита с победой!
    Мы - чемпионы!🍾🌟
    alfranza
    alfranza ответ Ravshan878 (раскрыть)
    вчера в 22:00
    Это прЫятно когда вспоминают, но на Зенит мне уже все равно, равно как и на весь футбол. Форум занимает все время(( Извиняйте.
    Ravshan878
    Ravshan878
    вчера в 21:50
    АЛЁОО alfranza.
    С чемпионство.🥇🎉🧨
    alexando1974
    alexando1974 ответ Boricku (раскрыть)
    вчера в 21:47
    а лукойл и сибнефть значит в отличия от газпрома бабкам помогают)))))
    Capral
    Capral
    вчера в 21:44
    Болельщиков Зенита с победой, причём- безоговорочной!!!
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    вчера в 21:43
    ушел в далеко. Спартаку не пропустить!)
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 21:39
    Вполне ожидаемая победа и чемпионство Зенита.
    ПОЗДРАВЛЯЮ.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 21:38
    Зенит с победой!!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:38
    Зенит - ЧЕМПИОН, и нам это нравится!
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 21:37
    Динамо ответило. До конца не понятно было.
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