«Зенит» обыграл «Локомотив» и досрочно стал чемпионом России

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вчера, 21:27

В матче 27-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 3:1.

Голами в составе петербургской команды отметились Иван Сергеев (27'), Малком (42') и Андрей Мостовой (77'). За «железнодорожников» забил Джирано Керк (4').

Благодаря этой победе «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Отрыв от «Динамо», идущего вторым, за 3 тура до конца сезона составляет 9 очков. Московская команда уступает петербужцам по результатам очных встреч.