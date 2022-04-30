«Зенит» обыграл «Локомотив» и досрочно стал чемпионом России

В матче 27-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 3:1.
Голами в составе петербургской команды отметились Иван Сергеев (27'), Малком (42') и Андрей Мостовой (77'). За «железнодорожников» забил Джирано Керк (4').
Благодаря этой победе «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Отрыв от «Динамо», идущего вторым, за 3 тура до конца сезона составляет 9 очков. Московская команда уступает петербужцам по результатам очных встреч.
«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР.
А некоторые их пробуксовки были настолько нечасты и незначительны, что серьёзных оснований сомневаться в итоговой победе не создавали.
В частности, всякий раз, когда нам изредка удавалось слегка покусывать Зенит
за пятки, он сразу же без шансов выносил своего следующего соперника
и восстанавливал перевес в очках.
В личных встречах он также был сильнее.
А стоило нам в последних двух турах допустить два провала подряд, как он
легко и непринуждённо отбыл в недосягаемую область.
Выигрыш этого чемпионата Зенитом заслужен и внушителен, с чем и остаётся
поздравить его самого и болельщиков.
А некоторые их пробуксовки были настолько нечасты и незначительны, что серьёзных оснований сомневаться в итоговой победе не создавали.
В частности, всякий раз, когда нам изредка удавалось слегка покусывать Зенит
за пятки, он сразу же без шансов выносил своего следующего соперника
и восстанавливал перевес в очках.
В личных встречах он также был сильнее.
А стоило нам в последних двух турах допустить два провала подряд, как он
легко и непринуждённо отбыл в недосягаемую область.
Выигрыш этого чемпионата Зенитом заслужен и внушителен, с чем и остаётся
поздравить его самого и болельщиков.
Выиграли по делу, чигоужтам. На дистанции оказались лучше других и всех конкурентов обыгрывали. Состав у Зенита для РПЛ топ, а вот в ЛЧ не всё так радужно было. Осилили только Мальмё, да выдали хороший матч против Челси.
В очередной раз констатируем, что конкуренция в РПЛ - это иллюзия. Хочется видеть более упорную борьбу в чемпионате. Пока этого не происходит. Возможно, что-то изменится в связи с мировыми событиями.
Выиграли по делу, чигоужтам. На дистанции оказались лучше других и всех конкурентов обыгрывали. Состав у Зенита для РПЛ топ, а вот в ЛЧ не всё так радужно было. Осилили только Мальмё, да выдали хороший матч против Челси.
В очередной раз констатируем, что конкуренция в РПЛ - это иллюзия. Хочется видеть более упорную борьбу в чемпионате. Пока этого не происходит. Возможно, что-то изменится в связи с мировыми событиями.