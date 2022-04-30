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Дзюба: «Хочется борьбы в РПЛ. „Динамо“ сопротивлялось, но больше на словах»

вчера, 22:33

Форвард «Зенита» Артём Дзюба поделился мыслями после завоевания золотых медалей чемпионата России.

Меняются ли эмоции от чемпионств? Наверное, слукавлю, если скажу, что все так же свежо. Хочется борьбы. Думали, что будет дерби, но они повели благодаря нам. Думал, что что-то будет, а по факту «Локомотив» даже особо не сопротивлялся. К 50-й минуте они вообще встали.

Есть ли кто-то, кто сопротивляется «Зениту»? Как показала практика – нет. Я бы очень хотел, чтобы была борьба. Хотелось бы, чтобы все топ-клубы пришли в себя. ЦСКА немного ожил, потом сдулся. «Динамо» сопротивлялось, но больше на словах, мне кажется, они сопротивлялись, чем на деле. Если вы хотите бороться за чемпионство, отдавать матч с «Уралом» как минимум странно.

В любом случае – приятно, нужно как можно больше выигрывать трофеев, спасибо болельщикам. Хотелось бы более сильного чемпионата, чтобы была конкуренция до последнего тура.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 22:56
Пусть ярость благородная вскипает как волна....
Futurista
Futurista
вчера в 22:50
Несвежее чемпионство)...по версии дзюбы...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:41
Большое спасибо, протон! У Вас интересное футбольное мышление.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:36
    протон
    протон
    вчера в 22:36
    Активней всех в этом сезоне Зениту сопротивлялась только Зарема))
    протон
    протон ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
    вчера в 22:35
    Поздравляю с победой, такой набор количества баллов вижу на сайте впервой)
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