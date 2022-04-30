«Зенит» снова на голову сильнее всех в РПЛ. Семак выиграл четвертый титул подряд

1651345165

вчера, 21:59

В России завелась своя «Бавария».

Сезон 2017/18

Не надо забывать, откуда растут ноги у недавних титулов – из большого поражения от «Локомотива». Символично, что именно клуб Сёмина обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге в 2017 году, а затем Манчини скатился на пятую строчку в таблице, финишировав ниже ЦСКА , «Спартака» и «Краснодара». «Железнодорожники» с Денисовым и Фарфаном в том сезоне выиграли «золото», но выводы были сделаны. Манчини ушел, а Семака выдернули из успешной «Уфы» — поднял скромную команду на шестую строчку в РПЛ . Тренера вернули на север, чтобы построил новую чемпионскую команду в «Зените». Весной 2018-го на поле выходили Лодыгин, Смольников, Мевля, Кришито, Паредес, Полоз, Дриусси и Заболотный. Никого из них уже нет в составе. Из той заявки на 34 фамилии остались Ерохин, Кузяев и Оздоев. А еще Дзюба, который вернулся из аренды в «Арсенале». Семак буквально создал другую команду за четыре года. Новый коллектив пошел по пути былого «Ювентуса» и нынешней «Баварии». Понятно, что таких королей не все любят, но не смогут обойти на дистанции – титульная серия не прервется.

Сезон 2018/19

Ключевой сезон, причем главная историческая отсечка – зима. Именно тогда подписали Барриоса, Азмуна и Ракицкого. Причем если Вильмара хвалили еще до первого матча – хавбек «Бока Хуниорс» получал хорошую прессу в Южной Америке, был молодым, а человек с его навыками требовался на поле, то Сердара и Ярослава скорее критиковали. Азмун в «Рубине» не всегда играл здорово – забил 4 мяча в 14 турах, но немало ошибался. В «Зените» разбежался, 9 голов в 12 матчах и заслуженный первый чемпионский титул. И Ракицкий сразу влился в состав, невзирая на критику его последних выступлений в «Шахтёре». Помним, как Оздоев целовал защитника в бритую голову, а тот отвечал точными ударами со штрафных. Без новичков было бы туго, ведь Семак умудрился проиграть в конце 2018 года три из четырех последних матчей. Весной уступили лишь «Ростову», но та осечка не имела значения – «Локомотив» и «Краснодар» не выдержали чемпионский темп команды Семака, набрали на восемь очков меньше.

Сезон 2019/20

Сергей Богданович набрал 72 пункта, его команда проиграла всего дважды. «Уфа» и «Локомотив» доказали, что могут быть неудобными соперниками. Но в тех осечках ничего криминального, с разницей в один мяч. Мировые подписывали чаще, но и это не большой грех. Забивали в том сезоне неприлично много, пропускали преступно мало. Сильнейший сезон «Зенита» в РПЛ за много лет. Персонально зверствовали Дзюба – 17 голов и 12 ассистов, Азмун – 17 мячей и 7 ассистов. И даже Малком, хотя сыграл мало матчей, успел забить четырежды. Но важнейшим бразильцем в том сезоне стал Дуглас Сантос. Формировался новый состав – играли Караваев и Лунёв, выходили Сутормин и Дриусси. Конкурентов в РПЛ такой команде не нашлось, серебряным призер «Локомотив» отстал на 15 очков.

Сезон 2020/21

В прошлом сезоне «Зенит» развивал умение забивать много – отправили в чужие ворота 76 мячей. Компенсация за старение защиты? Да, и за ставку на Ловрена, которую сложно назвать невероятно успешной. Но хорват в прошлом сезоне выступал заметно лучше, чем сейчас. Также на уровне были привычные герои. Азмун и Дзюба снова создавали голы пачками. Артем забил 20 раз, его иранский напарник – 19. Малком появлялся на поле чаще, а ключевым новичком стал Вендел. Его роль не была такой же всепоглощающей, как в текущем сезоне, но сменщик Бруну Фернандеша в «Спортинге» нащупал свою роль – с левого фланга перебирался в центр. Пострадали позиции Оздоева, но команда обрела гибкость. Как видим, даже когда «Зенит» снова выиграл чемпионат, команда менялась. Причем побеждали с отрывом, ведь «Спартак» Тедеско не заслужил титул сильнее. Москвичи часто уступали, семь поражений против трех у петербуржцев. «Зенит» забил больше всех – 76 мячей, и пропустил меньше всех – 26 раз. Ни одна другая команда такой же стабильностью не отличалась, а разница +50 по голам показывает, как легко и уверенно Семак подписывал мировые, когда было выгодно (восемь раз), а уступал только в редчайших случаях – «Динамо» и дважды «Рубину». Но что объединяет эти три матча? Победители много терпели и идеально реализовывали нечастные моменты.

Сезон 2021/22

Раньше чемпионства «Зенита» были скандальнее, а сейчас до начала сезона тоже ставили на них, и прогноз сбылся. Можно разве что придраться к немного корявому старту чемпионата, когда то один арбитр, то другой подталкивали фаворита к нужному результату. Точно несправедливой получилась победа над «Краснодаром» — могла быть ничья. Но это мелочи, поскольку на дистанции «Зенит» объективно сильнее всех и каждого. Но важно отметить, что смотрелись в целом слабее, чем в лучших чемпионских сезонах. Забили пока меньше мячей. Но этому, как и пропущенным голам, есть объяснение – команда очень изменилась. Вендел стал важным человеком в центре поля. Ловрена и Ракицкого нет в центре защиты весной, а без них улетучился опыт. Кержаков сегодня так сыграл, что Сафонову позвонят сразу, как протрезвеют после праздничного ужина. Появление Клаудиньо стало одним из ключей к успеху – наверное, лучший игрок сезона в команде. Сергеев и Альберто учатся, чтобы заменить связку Дзюбы и Азмуна. А ключевым элементом нужно справедливо назвать работу Семака. Сергей Богданович именно в этом непростом сезоне проявил себя. Вратаря на годы ему не нашли, но в три защитника играл, латералей тасовал, лидера на скамейку усадил, Малкома на адекватный футбол зарядил, раздевалку не потерял.