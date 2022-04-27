Хиддинк высказался о футбольных теориях заговора

Бывший главный тренер сборной России признался, что допускал теории заговора после полуфинального матча Лиги чемпионов «Челси» — «Барселона» в 2009 году. В ответной игре судья принял несколько неверных решений в пользу каталонского клуба, а в финал вышла «Барса» за счет правила гостевого гола.

Этот матч расстроил меня. Мы достойно играли против мощной «Барселоны», в гостях мы сыграли вничью 0:0, затем повели в счёте дома и могли увеличить преимущество.

В той игре «Челси» подал несколько апелляций о пенальти за очевидную игру рукой, но судья не обратил на это внимание. Некоторые посчитали, что все подстроено. В глубине души я не хочу верить в это, однако, наверное, это был единственный случай, когда я начал сомневаться в прозрачности происходящего.