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Хиддинк высказался о футбольных теориях заговора

вчера, 20:41

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк признался, что допускал теории заговора после полуфинального матча Лиги чемпионов «Челси» — «Барселона» в 2009 году. В ответной игре судья принял несколько неверных решений в пользу каталонского клуба, а в финал вышла «Барса» за счет правила гостевого гола.

Этот матч расстроил меня. Мы достойно играли против мощной «Барселоны», в гостях мы сыграли вничью 0:0, затем повели в счёте дома и могли увеличить преимущество.

В той игре «Челси» подал несколько апелляций о пенальти за очевидную игру рукой, но судья не обратил на это внимание. Некоторые посчитали, что все подстроено. В глубине души я не хочу верить в это, однако, наверное, это был единственный случай, когда я начал сомневаться в прозрачности происходящего.

В предыдущем финале Лиги чемпионов играли «Челси» и «Манчестер Юнайтед». АПЛ на международной арене уверенно лидировала. Тогда у меня возникло несколько теорий заговора — например, что УЕФА не желает видеть в финале те же клубы, что и в прошлом году.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 22:47
Ну да, и удаление Абидаля из-за симуляции Анелька тоже было запланировано, чтобы Барса прошла дальше
протон
протон
вчера в 21:00
Дрогба с Баллаком тогда по делу высказались по ходу матча. Кто смотрел, поймёт
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:48
"..что УЕФА не желает видеть в финале те же клубы, что и в прошлом году."
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Это бред точно. Но судьи частенько помогали кому-то, а кого-то наоборот топили
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