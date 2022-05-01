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Соболев — лучший игрок матча «Спартак» — «Крылья Советов»

01 мая 2022, 16:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Нападающий «Спартака» Александр Соболев признан лучшим игроком матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» (2:1).

Соболев оформил дубль, чем принёс своей команде первую волевую победу в нынешнем сезоне чемпионата России.

Соболев — лучший игрок матча «Спартак» — «Крылья Советов»

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Все комментарии
альсато
альсато
02 мая в 12:08
Лучший в Спартаке-был СЕЛИХОВ!...
Мaлик
Мaлик
01 мая в 16:56
Пусть порадуется.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 мая в 16:42
Не нравится мне Соболь,наглый тип!
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