Соболев — лучший игрок матча «Спартак» — «Крылья Советов»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев признан лучшим игроком матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» (2:1).
Соболев оформил дубль, чем принёс своей команде первую волевую победу в нынешнем сезоне чемпионата России.
|Спартак2 : 1Крылья Советов
|Матч завершен
Нападающий «Спартака» Александр Соболев признан лучшим игроком матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» (2:1).
Соболев оформил дубль, чем принёс своей команде первую волевую победу в нынешнем сезоне чемпионата России.