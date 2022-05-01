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В «Зените» подтвердили, что Азмун и Ракицкий получат медали за победу в РПЛ

01 мая 2022, 11:16

В пресс-службе «Зенита» подтвердили, что Сердар Азмун и Ярослав Ракицкий получат медали за победу в РПЛ.

«Зенит» передаст золотую медаль за чемпионство в Российской Премьер-Лиге Сердару Азмуну и Ярославу Ракицкому. Также золотые медали получат все игроки, входившие в заявку на сезон и проведшие хотя бы минуту на поле.

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Все комментарии
протон
протон
01 мая в 18:18
В чемпионате СССР по футболу, золотая медаль вручалась игроку, проведшему не менее половины игр чемпионата.
Сейчас вручают сыгравшему одну минуту!
Пропадает ценность звания "Чемпион России". Впрочем это не только в футболе
dok66
dok66
01 мая в 17:46
Да и правильно !
Сп62
Сп62
01 мая в 14:04
Решение достойное похвалы. Кроме, как молодцы, добавить нечего.
УЕСКА
УЕСКА
01 мая в 13:42
Это правильное решение. Они внесли свой вклад в эту победу и заслужили свои медали.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
01 мая в 12:08
Они наиграли на медали.
stanichnik
stanichnik
01 мая в 11:48
Эти двое точно заслужили золотые медали
Ironigor
Ironigor
01 мая в 11:37
Ну всё как и должно было быть. 👍✊️
mihaluch
mihaluch
01 мая в 11:36
Казах на халяву получит.
ermak6848
ermak6848
01 мая в 11:36
Парни старались - надо конечно отметить и не забыть с Поздравить с заслуженной наградой.
Шуnя771
Шуnя771
01 мая в 11:33
Справедливое решение, большую часть игр играли?!
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