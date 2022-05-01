В «Зените» подтвердили, что Азмун и Ракицкий получат медали за победу в РПЛ

В пресс-службе «Зенита» подтвердили, что и получат медали за победу в РПЛ .

«Зенит» передаст золотую медаль за чемпионство в Российской Премьер-Лиге Сердару Азмуну и Ярославу Ракицкому. Также золотые медали получат все игроки, входившие в заявку на сезон и проведшие хотя бы минуту на поле.