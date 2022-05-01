Анчелотти сорвал джекпот. Карло сделал «Реал» 35-кратным чемпионом Испании

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вчера, 10:02

Карло празднует первую победу в Ла Лиге.

Бензема – король футбольного Мадрида

В Ла Лиге появилась традиция. Опытный центральный нападающий создает много голов, а затем клуб из столицы празднует титул. Луис Суарес принес «золото» Симеоне, а Карим помог Анчелотти. Француз забил 26 голов в 30 турах, а еще добавил 11 ассистов. Бензема в невероятной форме, может повторить рекорд Роналду по голам в Лиге чемпионов и справедливо среди фаворитов на получение «Золотого мяча». Приз вручат до ЧМ -2022 – перешли на посезонную схему, так что теперь многое зависит от результатов «Реала» в Лиге чемпионов. В первом матче в Манчестере было настоящее шоу, живая классика турнира, шансы на ремонтаду у Анчелотти остались.

- Карим поставил личный рекорд в «Реале». Нападающий прошел отметку в сорок забитых мячей. Раньше не бил пенальти, этим делом занимался Роналду, а теперь в 34 года разошелся – и промахивается, и попадает. Бензема стал одним из главных героев сезона.

- У букмекеров именно француз – фаворит на получение «Золотого мяча 2022». Понятно, что у него есть солидные конкуренты, Салах и Де Брюйне еще могут изменить мнение тех, кто будет голосовать за короля сезона. Возможно, рассудит финал Лиги чемпионов, или Карим уже безальтернативный любимчик большинства?

Нельзя игнорировать вклад и сэйвы Куртуа

Форвардов «сливочных» часто по делу хвалят, а защитников справедливо ругают. Но кто провел все 34 поединка, пропустив всего 29 голов? Меньше, чем Куртуа, доставали мячи из сеток только вратари «Севильи», но разница на один удар. Бельгиец играет так, словно представляет середняка, которому действия голкипера обеспечивают преимущество в борьбе за выживание. Алабе явно нужен напарник, который будет руководить обороной. Латералям стоит внимательнее возвращаться к своим воротам. У Куртуа свыше восьми десятков спасений, некоторые фантастические. Голкипер заслужил третий чемпионский титул в Испании (первый завоевал еще в футболке «Атлетико»).

- У Облака, который пропустил на десять мячей больше, лишь 49 сэйвов. У Куртуа намного, намного больше. Вклад голкипера очевиден для всех, кто помнит осеннюю часть сезона, когда Алаба адаптировался к новой лиге, а ветераны из центра поля не набрали форму.

- Разумеется, не каждый в Ла Лиге может вскрыть оборону «Реала», Куртуа 14 раз ушел с поля с «сухарем» после 34 туров. И пропустил мало, так что Тибо в пятый раз в карьере может получить «Трофей Саморы».

Винисиуса мало для планомерного прогресса

Не случайно фанаты «Реала» и эксперты напоминают, что Перес собрал великих ветеранов, но обновление не произошло. Пока больше 1 000 минут в Ла Лиге из молодых сыграли Камавинга, Родриго, Вальверде и Винисиус. Но в железную основу проходит только последний. Ждут не старого Мбаппе, ждут опытного, хотя и рискованного Рюдигера. Пускай немец не молодой, но тоже усиление, ведь «Реал» фактически проводит сезон с тремя центральными защитниками – Эдер, Алаба и Начо. Варан и Рамос много лет были основными, а теперь образовался пока еще не вакуум надежности, но и цветущего кислородного рая не видим. Алаба невнимательный, ему нужен другой напарник.

- Средний возраст заявки «Реала» — 27.4 года. Многовато, особенно если вспомнить, что даже на скамейке держат Азара и Бэйла. Пересу нужно дальше обновлять состав, достаточно позиций, где вот-вот нужны будут новички.

- Винисиус сыграл в Ла Лиге великолепно – 21-летний крайний форвард забил 14 мячей и отдал 9 ассистов. Жуниор получает комплименты от самого Роналдиньо. Не зря Бензема ругал напарника в прошлом – вингер показательно прибавил.

Великие полузащитники построили пьедестал

Понятно, что без Модрича, Каземиро и Крооса «Реал» мог стать чемпионом только по остаточному принципу – если бы «Севилья», «Барселона» и «Атлетико» сами отвалились в гонке. Отчасти так и произошло, но у «Реала» всего три поражения. Последнее запомнят надолго – на «Сантьяго Бернабеу» влетели 0:4 «Барселоне», но гостевые осечки против «Эспаньола» или «Хетафе» никак не сказались на конечном результате сезона. Каземиро отбирал мячи, Модрич и Кроос идеально пасовали, в том числе вычурно. Все вместе при поддержке умницы Вальверде формировали полузащиту, которая обеспечила чемпионство за четыре тура до финиша, опередив «Севилью» на семнадцать пунктов, а «Барселону» на 15, если каталонцы выиграют свой 34-й матч у «Мальорки».

- «Реал» на семнадцатом месте в Примере по интенсивности высокого прессинга. Проще говоря, соперники забирают мяч и могут отдать много передач перед новой потерей. Это значит, что Модрич, Каземиро и Кроос идеально читают игру с места, но сил на агрессивную высокую игру мало.

- Проблемы «сливочных» с прессингом – серьезный вызов для главного тренера. В будущем сезоне Модрич, Каземиро и Кроос окажутся еще старше, а Камавинги мало для переформатирования схемы без мяча. Возможно, летом приедет еще один новичок, умеющий отобрать мяч. Если повезет, им окажется не Погба.

Анчелотти лучше всех понимает мегазвезд

Клопп и Гвардиола набирают крутых футболистов под себя. Не со всеми сработаются, не каждого пригласят. А вот Анчелотти чаще работал с колес – с теми, кто уже есть. Поэтому в «Баварии», «Челси» и ПСЖ у него были проблемы в общении с командой, но одновременно выигрывал национальные лиги. С «Реалом» не справился в прошлый раз в чемпионате, но выиграл ЛЧ . Повторяется история «Милана» Анчелотти – не всегда команда, которая круто смотрится в Европе, разрывает всех в национальной лиге. Но в этом сезоне клуб из Мадрида не раз удивлял в разных кубках. И когда прошел ПСЖ после ужасного первого матча, и когда дал бой «Манчестер Сити» в гостях в полуфинале. Перес не очень доволен работой Анчелотти – требует большего стилистически, но Карло еще раз доказал, насколько он силен, когда надо настраивать чемпионов.

- Анчелотти – первый в истории наставник, который выиграл пять главных европейских лиг. Невероятно крутое достижение. Повторить его сложно, ведь вряд ли Гвардиолу или Клоппа занесет в Лигу 1 или даже в Серию А.

- «Реал» не умеет быть не противоречивым, такое у «королей» бремя. Но великий клуб в 35-й раз стал чемпионом Испании, и к героям команды не может быть претензий. Бензема проложил идеальную дорожку – от изгоя к герою, а папа Карло остался собой – снова чемпион.