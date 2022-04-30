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Ерохин: «Глобальная цель „Зенита“ — это ещё одна звезда на эмблеме»

вчера, 23:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился эмоциями после победы команды в чемпионате России.

Ощущения супер! Как бы кто ни говорил, что это четвертое чемпионство, эмоции притупились — это не так. Ощущения действительно какие-то невероятные. Тем более сегодняшний матч складывался непросто. Отыгрались, можно сказать, волевая победа — это вдвойне круто. Поздравляю весь Питер, болельщиков и команду с чемпионством.

Глобальная цель — это еще одна звезда на эмблеме «Зенита». А вообще следующий сезон будет еще сложнее, потому что с каждым годом, как бы соперники ни играли в чемпионате, что было до, что было после — неважно, на каждый матч с «Зенитом» они выходят с двойной мотивацией — обыграть чемпиона. Поэтому будет еще труднее, тем интереснее будет борьба.

История с Лигой чемпионов чуть снижает градус приятных эмоций? Сейчас вообще сложно говорить в контексте того, что будет. Наша задача — тренироваться, готовиться, выходить на футбольное поле, показывать, что мы можем, что умеем. Будем готовиться в любом случае, чтобы набрать свои лучшие кондиции. Да еще и чемпионат не закончен — будем играть дальше.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:53
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:35, ред.
Завтра Саша придёт домой...а его подарок ждёт...
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