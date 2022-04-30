Ерохин: «Глобальная цель „Зенита“ — это ещё одна звезда на эмблеме»

Полузащитник «Зенита» поделился эмоциями после победы команды в чемпионате России.

Ощущения супер! Как бы кто ни говорил, что это четвертое чемпионство, эмоции притупились — это не так. Ощущения действительно какие-то невероятные. Тем более сегодняшний матч складывался непросто. Отыгрались, можно сказать, волевая победа — это вдвойне круто. Поздравляю весь Питер, болельщиков и команду с чемпионством.

Глобальная цель — это еще одна звезда на эмблеме «Зенита». А вообще следующий сезон будет еще сложнее, потому что с каждым годом, как бы соперники ни играли в чемпионате, что было до, что было после — неважно, на каждый матч с «Зенитом» они выходят с двойной мотивацией — обыграть чемпиона. Поэтому будет еще труднее, тем интереснее будет борьба.

История с Лигой чемпионов чуть снижает градус приятных эмоций? Сейчас вообще сложно говорить в контексте того, что будет. Наша задача — тренироваться, готовиться, выходить на футбольное поле, показывать, что мы можем, что умеем. Будем готовиться в любом случае, чтобы набрать свои лучшие кондиции. Да еще и чемпионат не закончен — будем играть дальше.