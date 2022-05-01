«Спартак» избежал прямого вылета в нынешнем сезоне РПЛ

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01 мая 2022, 16:14

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, «красно-белые» избежали прямого вылета из РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Спартак» находится на 9-м месте, имея в активе 34 очка. За 4 тура до конца чемпионата на 15-м месте располагается «Уфа» (22 очка), но «красно-белые» имеют преимущество по личным встречам.