«Спартак» избежал прямого вылета в нынешнем сезоне РПЛ

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, «красно-белые» избежали прямого вылета из РПЛ по итогам нынешнего сезона.
«Спартак» находится на 9-м месте, имея в активе 34 очка. За 4 тура до конца чемпионата на 15-м месте располагается «Уфа» (22 очка), но «красно-белые» имеют преимущество по личным встречам.
Хотя конечно тот бардак и беспредел, которые творятся в управлении Спартаком, сеют только негатив.
Но команда к концу сезона немного заиграла. Удачи Спартаку!!! Как без Спартака? Никак!!!
Хотя конечно тот бардак и беспредел, которые творятся в управлении Спартаком, сеют только негатив.
Но команда к концу сезона немного заиграла. Удачи Спартаку!!! Как без Спартака? Никак!!!
В оставшихся турах бросят играть, сосредоточившись на Кубке.
В оставшихся турах бросят играть, сосредоточившись на Кубке.