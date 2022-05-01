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«Спартак» избежал прямого вылета в нынешнем сезоне РПЛ

01 мая 2022, 16:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, «красно-белые» избежали прямого вылета из РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Спартак» находится на 9-м месте, имея в активе 34 очка. За 4 тура до конца чемпионата на 15-м месте располагается «Уфа» (22 очка), но «красно-белые» имеют преимущество по личным встречам.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
протон
протон ответ Веня диктов (раскрыть)
02 мая в 01:05
Поздравления! Задачу на столетие выполнили)
протон
протон
02 мая в 01:04
Вообще новость смешно звучит. У Спартака второй бюджет в лиге, а радуются не вылету в ФНЛ)))
протон
протон
02 мая в 01:04
Вот это достижение на 100-летний юбилей!
Борислaв
Борислaв
01 мая в 17:35
А когда то говорили о чемпионстве... Эх были времена
YVG
YVG
01 мая в 17:10
В год столетия клуба это особо важно.
Vladimir808
Vladimir808
01 мая в 17:02
Новость притянутая за уши.
Хотя конечно тот бардак и беспредел, которые творятся в управлении Спартаком, сеют только негатив.
Но команда к концу сезона немного заиграла. Удачи Спартаку!!! Как без Спартака? Никак!!!
Futurista
Futurista
01 мая в 16:45
    makkie
    makkie
    01 мая в 16:32
    Ну всё.
    В оставшихся турах бросят играть, сосредоточившись на Кубке.
    Веня диктов
    Веня диктов
    01 мая в 16:31
    Повезло.
    5gkbrq483e9v
    5gkbrq483e9v
    01 мая в 16:30
    Это успех
    t272nm
    t272nm
    01 мая в 16:25
      shlomo2
      shlomo2
      01 мая в 16:24
      Ну вот уже есть чем гордится на 100летие клуба. И получился логичный "подарок" на юбилей от бездарного руководства Федуна. Прямого вылета избежал, а по поводу стыков?... Ну а так что, конечно, никуда он не вылетит. Лига не допустит потери такого славного (и, главное, прибыльного) имени. Подкрутят, подогреют, недоглядят…
      isamsn
      isamsn
      01 мая в 16:22
      Очень жаль!!!
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