Соболев обошёл Глушакова по голам за «Спартак»

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01 мая 2022, 20:16

Нападающий «Спартака» в матче против «Крыльев Советов» (2:1) отличился дублем, забив свой 24-й мяч за клуб. По данному показателю он превзошел нескольких бывших футболистов «красно-белых», а именно: Виктора Онопко (23 гола), Дениса Глушакова (22) и (22).