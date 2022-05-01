Соболев обошёл Глушакова по голам за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в матче против «Крыльев Советов» (2:1) отличился дублем, забив свой 24-й мяч за клуб. По данному показателю он превзошел нескольких бывших футболистов «красно-белых», а именно: Виктора Онопко (23 гола), Дениса Глушакова (22) и Джордана Ларссона (22).
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А всем старательным завсегда охота пожелать удачи...
Думаю не зря подписали до 2026-го года....
Будет полезен народной...
Успехов и голов !!!!!
А всем старательным завсегда охота пожелать удачи...
Думаю не зря подписали до 2026-го года....
Будет полезен народной...
Успехов и голов !!!!!
В последних матчах смотрится хорошо в атаке.
В последних матчах смотрится хорошо в атаке.
Или тоже , лишь бы что-то написать ?!!
Или тоже , лишь бы что-то написать ?!!
Родионов в твоём возрасте больше 70 голов наколотил за Спартак.
Родионов в твоём возрасте больше 70 голов наколотил за Спартак.
Приветствую!) Новость ни о чем, так можно после каждого гола писать, что кого-то там обошел))
Приветствую!) Новость ни о чем, так можно после каждого гола писать, что кого-то там обошел))
А Глушаков никогда и небыл нападающим !
И тем более сравнения с игроком защитного плана Онопко!
А видимо вратарей всех обогнал ?!!))
А Глушаков никогда и небыл нападающим !
И тем более сравнения с игроком защитного плана Онопко!
А видимо вратарей всех обогнал ?!!))