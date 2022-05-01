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Соболев обошёл Глушакова по голам за «Спартак»

01 мая 2022, 20:16

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в матче против «Крыльев Советов» (2:1) отличился дублем, забив свой 24-й мяч за клуб. По данному показателю он превзошел нескольких бывших футболистов «красно-белых», а именно: Виктора Онопко (23 гола), Дениса Глушакова (22) и Джордана Ларссона (22).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 мая в 07:49
Видно что парень старается....
А всем старательным завсегда охота пожелать удачи...
Думаю не зря подписали до 2026-го года....
Будет полезен народной...
Успехов и голов !!!!!
Ironigor
Ironigor ответ ZIBO rock (раскрыть)
01 мая в 22:54
А Дасаев чей вратарь, не Спартака . Как и Онопко и Глушаков бывшие игроки Спартака , с которыми он сравнивает Соболева .
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Ironigor (раскрыть)
01 мая в 22:50, ред.
    makkie
    makkie
    01 мая в 21:40
    Молодец!
    В последних матчах смотрится хорошо в атаке.
    Ironigor
    Ironigor ответ ZIBO rock (раскрыть)
    01 мая в 21:32
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ Ironigor (раскрыть)
      01 мая в 21:28
      И почти в 5 раз Заболотного!)
      Валерыч
      Валерыч
      01 мая в 21:11
      Маловато будет... Жми, Саня!
      Родионов в твоём возрасте больше 70 голов наколотил за Спартак.
      Ironigor
      Ironigor ответ sihafazatron (раскрыть)
      01 мая в 20:33
      Выдающиеся показатели , даже самого Дасаева обогнал !!!))))
      sihafazatron
      sihafazatron ответ Ironigor (раскрыть)
      01 мая в 20:31
      Он еще и Онопко обошел))))
      Приветствую!) Новость ни о чем, так можно после каждого гола писать, что кого-то там обошел))
      Ironigor
      Ironigor
      01 мая в 20:28, ред.
      Почему такие странные сравнения?!!
      А Глушаков никогда и небыл нападающим !
      И тем более сравнения с игроком защитного плана Онопко!
      А видимо вратарей всех обогнал ?!!))
      Мой второй аккаунт
      Мой второй аккаунт
      01 мая в 20:24
      Молодец. Надо двигаться дальше.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      01 мая в 20:23
      Тухленькие голы то , очередные. Нет у Сани шедевров
      lotsman
      lotsman
      01 мая в 20:20
      Становится голеадором Спартака.
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