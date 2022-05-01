Головин — 1-й россиянин, который провёл 100 матчей в чемпионате Франции

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01 мая 2022, 16:28

Полузащитник вышел в стартовом составе «Монако» в матче 35-го тура Лиги 1 против «Анже».

Таким образом, Головин проводит свой сотый матч в рамках чемпионата Франции. Он стал первым россиянином, которому покорилась эта отметка.