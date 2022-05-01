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Головин — 1-й россиянин, который провёл 100 матчей в чемпионате Франции

01 мая 2022, 16:28
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 0Логотип футбольный клуб АнжеАнжеМатч завершен

Полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» в матче 35-го тура Лиги 1 против «Анже».

Таким образом, Головин проводит свой сотый матч в рамках чемпионата Франции. Он стал первым россиянином, которому покорилась эта отметка.

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Все комментарии
протон
протон
02 мая в 01:03
Монако - хорошая планка. Если чувствует себя комфортно, то и переходить никуда не надо. Можно и ещё сотку наиграть, главное без травм
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
01 мая в 23:03, ред.
Головин практически единственный в нашей сборной, на кого смотреть не стрёмно. Удачи мужику!
КЭТиК
КЭТиК
01 мая в 17:40
Он долго будет таким игроком оставаться.
Vladimir808
Vladimir808
01 мая в 16:54
У Саши на первом месте Футбол!!!
Он многого ещё добьётся. Молодчина!!!
asraeil
asraeil
01 мая в 16:40
С чем Саню и поздравляем
Ironigor
Ironigor
01 мая в 16:40
Санёк красавчик ! В историю своё имя записал !
Futurista
Futurista
01 мая в 16:32, ред.
Головин - последний россиянин...потому что сейчас играет за францию...этому рады только армяне...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
01 мая в 16:29
Он молодец, ждем 200.
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