Головин — 1-й россиянин, который провёл 100 матчей в чемпионате Франции

Полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» в матче 35-го тура Лиги 1 против «Анже».
Таким образом, Головин проводит свой сотый матч в рамках чемпионата Франции. Он стал первым россиянином, которому покорилась эта отметка.
Полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» в матче 35-го тура Лиги 1 против «Анже».
Таким образом, Головин проводит свой сотый матч в рамках чемпионата Франции. Он стал первым россиянином, которому покорилась эта отметка.
Он многого ещё добьётся. Молодчина!!!
Он многого ещё добьётся. Молодчина!!!