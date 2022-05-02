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Салах не давал «Ливерпулю» понять, что намерен остаться в клубе

02 мая 2022, 11:59

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть клуб.

Утверждается, что футболист еще не давал боссам «красных» понять, что хочет подписать новый контракт.

Срок действующего договора 29-летнего египтянина действует до лета 2023 года.

Салах же, если верить слухам, не прочь поиграть за ПСЖ или какой-то из испанских топ-клубов.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ vlasovca (раскрыть)
вчера в 21:24
а Суарес то причём к Оуэну и Торресу, как раз у Луи карьера сложилась великолепно.Аякс, Ливерпуль и мечта всея и каждого Барса и Месси. Он отлично играл за барсуков,даже скажем так великолепно,многие клубы покусал. Торрес не уходил,его на костыле просто пинком под зад в объятия Абрашки.ну любят этого чукчу,поэтому впаривают втри дорога, того же Торреса, Вернера,Хавертца,да и самого Лукаку,а ещё и Кепа. В принципе деньги халявные,точнее российские,поэтому можно пиариться на громких трансферах.
25процентный клоун
25процентный клоун
02 мая в 22:38
Игрок, которого я разглядел первым в 13том году
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
02 мая в 21:39
"Такой лидер" почему не вытащил сборную из группы хотя бы со второго места? С таким лидером точно не выиграли бы! Он дважды проиграл грекам в 2004 году, в том числе и финал! Два раза - это уже не случайность!
Я знаю, там тоже партнёры просто виноваты были!
Давно ясно, что для вас и голы в ворота Андорр и Катар важнейшие голы, и турниры второсортные важнее КА.
Я ничему не удивляюсь!
протон
протон
02 мая в 20:11
У Ливерпуля - чётко видна работа тренера и определённые схемы в игре... На месте руководства, продал бы Салаха... Если он так хочет идти... На 95% уверен, что он не будет играть такую роль в другом клубе и сдуется... А Ливерпуль, без проблем подберёт другого игрока на его роль
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Agamaga........ (раскрыть)
02 мая в 20:06
Аргентина выиграла бы тот чемпионат мира, будь у них в составе такой лидер, как Криштиану Роналду! И выиграла бы те Кубки Америки, где Меська проваливался. Так-то Роналду тоже выиграл Лигу Наций, помимо Чемпионата Европы. Лига Наций не хуже будет, чем Кубок Америки.
vinyardrip
vinyardrip ответ Elliada (раскрыть)
02 мая в 19:51
а сколько обгадился? сколько не решал, а слёзки лил.. уходил?))
vinyardrip
vinyardrip ответ Agamaga........ (раскрыть)
02 мая в 19:49
хай персо плесси))) куда твое чудо заходило, кроме банков? может я не в курсе, расскажи
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
02 мая в 18:58
Я бы посмотрел, что бы писали персофаны криша, если бы он доходил до финалов столько раз, сколько Месси.
Финал евро выиграли без криша, вышли из группы с 3-го места, по сути они провалились в группе, а Лионель выиграл турнир став лучшим игроком турнира! 😀
vlasovca
vlasovca
02 мая в 18:11
Если уйдет с ЛИВЕРПУЛЯ может пойти пути ОУЭНА,ТОРРЕСА и СУАРЕСА.
Elliada
Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
02 мая в 15:55, ред.
Месси летом Кубок Америки выиграл. Трижды до финала КА доходил и один раз до финала ЧМ. Олимпийский чемпион 2008 и победитель молодежного ЧМ.

Левандовски полный ноль в сборной
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
02 мая в 15:35
Левандовски, Месси и т.д. тоже вообще некчемные в сборных.
УЕСКА
УЕСКА
02 мая в 14:51
Наскучило ему в Ливере. Салаха понять можно. Он выиграл и ЛЧ с Ливерпулем и АПЛ. Теперь хочет двигаться дальше и завоевывать новые трофеи.
Elliada
Elliada
02 мая в 13:52
Чего Салах выпендривается? Он хороший игрок, но без партнеров по команде, он слабоват. В сборной Египта это видно. Проигрыш в финале КА и непопадание на ЧМ.

Уйти сможет, но вот заиграть как в Ливерпуле - сомневаюсь
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 мая в 13:49
Надо чтобы остался!
КЭТиК
КЭТиК
02 мая в 12:51
Это агент неплохо работает.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
02 мая в 12:08
Посмотрим где окажется.
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