Салах не давал «Ливерпулю» понять, что намерен остаться в клубе

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02 мая 2022, 11:59

Форвард «Ливерпуля» может покинуть клуб.

Утверждается, что футболист еще не давал боссам «красных» понять, что хочет подписать новый контракт.

Срок действующего договора 29-летнего египтянина действует до лета 2023 года.