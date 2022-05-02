Салах не давал «Ливерпулю» понять, что намерен остаться в клубе

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть клуб.
Утверждается, что футболист еще не давал боссам «красных» понять, что хочет подписать новый контракт.
Срок действующего договора 29-летнего египтянина действует до лета 2023 года.
Салах же, если верить слухам, не прочь поиграть за ПСЖ или какой-то из испанских топ-клубов.
Я знаю, там тоже партнёры просто виноваты были!
Давно ясно, что для вас и голы в ворота Андорр и Катар важнейшие голы, и турниры второсортные важнее КА.
Я ничему не удивляюсь!
Я знаю, там тоже партнёры просто виноваты были!
Давно ясно, что для вас и голы в ворота Андорр и Катар важнейшие голы, и турниры второсортные важнее КА.
Я ничему не удивляюсь!
Финал евро выиграли без криша, вышли из группы с 3-го места, по сути они провалились в группе, а Лионель выиграл турнир став лучшим игроком турнира! 😀
Финал евро выиграли без криша, вышли из группы с 3-го места, по сути они провалились в группе, а Лионель выиграл турнир став лучшим игроком турнира! 😀
Левандовски полный ноль в сборной
Левандовски полный ноль в сборной
Уйти сможет, но вот заиграть как в Ливерпуле - сомневаюсь
Уйти сможет, но вот заиграть как в Ливерпуле - сомневаюсь