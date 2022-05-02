«Наполи» интересен форвард «Челси» Бройя

Арендованный «Саутгемптоном» у «Челси» форвард Армандо Бройя заинтересовал «Наполи».
В этом сезоне 20-летний албанец забил шесть голов в 30 матчах Премьер-лиги.
По информации источника, «Наполи» может попытаться заключить с Броей полноценный контракт, когда он летом вернется в «Челси». Соглашение игрока с лондонцами истекает в июне.
В начале года Бройя установил рекорд АПЛ.
Так то у него контракт до июня 2026 года.
Забавно то, что воспитанник в аренде забил больше (6), чем наш бельгийский 115 миллионный дуб (5).
Так то у него контракт до июня 2026 года.
Забавно то, что воспитанник в аренде забил больше (6), чем наш бельгийский 115 миллионный дуб (5).