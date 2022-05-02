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«Наполи» интересен форвард «Челси» Бройя

02 мая 2022, 11:12

Арендованный «Саутгемптоном» у «Челси» форвард Армандо Бройя заинтересовал «Наполи».

В этом сезоне 20-летний албанец забил шесть голов в 30 матчах Премьер-лиги.

По информации источника, «Наполи» может попытаться заключить с Броей полноценный контракт, когда он летом вернется в «Челси». Соглашение игрока с лондонцами истекает в июне.

В начале года Бройя установил рекорд АПЛ.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 мая в 12:48
Даже не разу его в Челсях не видел!
ДАША Д
ДАША Д
02 мая в 12:48
Для албанца хорошие показатели.
Romeo 777
Romeo 777
02 мая в 11:47
«Соглашение игрока с лондонцами истекает в июне»

Так то у него контракт до июня 2026 года.
Забавно то, что воспитанник в аренде забил больше (6), чем наш бельгийский 115 миллионный дуб (5).
STVA 1
STVA 1
02 мая в 11:19
Посмотрим что получится
monah-10
monah-10
02 мая в 11:15
Не знаем такого
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