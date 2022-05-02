«Наполи» интересен форвард «Челси» Бройя

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02 мая 2022, 11:12

Арендованный «Саутгемптоном» у «Челси» форвард заинтересовал «Наполи».

В этом сезоне 20-летний албанец забил шесть голов в 30 матчах Премьер-лиги.

По информации источника, «Наполи» может попытаться заключить с Броей полноценный контракт, когда он летом вернется в «Челси». Соглашение игрока с лондонцами истекает в июне.