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Ваноли: «Надеюсь, что останусь в „Спартаке“ на следующий сезон»

02 мая 2022, 12:04

Рулевой «Спартака» Паоло Ваноли не планирует уходить из московского клуба.

Останусь ли я в «Спартаке» на следующий сезон? Я надеюсь!

Соглашение с 49-летним итальянцем рассчитано до лета 2023 года.

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Все комментарии
DaslerU
DaslerU
вчера в 00:08
А чего бы не остаться? Деньги не плохие, еврокубков нет, балдёж.
pomor45
pomor45
02 мая в 19:52
Тут многое от меноциклограммы зависит.
lotsman
lotsman ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
02 мая в 19:43
Миклухо Маклай ничего не открывал и никогда не был в Америке.
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
02 мая в 19:12
да!ты прав!с енисеем будет нелегко!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
02 мая в 16:52
Как я уже говорил, "будь женщина у руля Миклуха Маклай бы никогда бы не открыл Америку")
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
02 мая в 16:49
Во-первых, Спартак отдать людям, во-вторых опять же людям)
Persenchik
Persenchik
02 мая в 16:38
Все кидаются на Салихову, и логики нет как таковой. В 2008 году не было никакой Салиховой, и почему то Спартак в том сезоне тоже не блеснул. 😊
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 мая в 16:25
Остаться...желательно надолго....
УЕСКА
УЕСКА
02 мая в 16:08
А фанаты надеются что тебя прогонят.
Izmar
Izmar
02 мая в 16:03
Нужно остаться, пока все идет по плану соперников.
Ironigor
Ironigor ответ Сп62 (раскрыть)
02 мая в 15:37
В ЦСКА точно нет тренерского штаба.
Так, две берёзки во поле одиноко стоят.
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
02 мая в 15:18
А что, в Локомотиве, в ЦСКА с тренерским составом всё отлично?
ARMENIAN
ARMENIAN
02 мая в 15:10
надеюсь тебе в ФНЛ понравится (просто шутка, спартаковцы не обижайтесь)
Alexnvr
Alexnvr ответ Vladimir808 (раскрыть)
02 мая в 14:55
Это зависит от месячных циклов Заремы. У Фердуна не получается что ли эти циклы прервать месяцев на девять? Как раз сезон.
makkie
makkie ответ санек002 (раскрыть)
02 мая в 14:27
Для начала бы неуступчивый Енисей пройти.
nikoladolgov
nikoladolgov
02 мая в 14:14
Это надо у Заремы спросить !
beefs
beefs
02 мая в 14:09
конечно оставят, лучше же нет...
Ironigor
Ironigor
02 мая в 14:03
Спартак становится символом полного Хаоса , непонятного Хайпа и безумно фанатичной веры в гороскоп Салиховой.
И в этом случае заложниками такой политики клуба становятся тренерский штаб и конечно же болельщики некогда легендарного клуб СССР и России . Таковы реалии сегодняшнего дня Спартака.
Vladimir808
Vladimir808
02 мая в 14:03
Такой смешной Ванолли,)
Кто будет тренером и когда прогонят Ванолли на знает никто!!! Даже Федун.
альсато
альсато ответ praporchik zadov (раскрыть)
02 мая в 13:55
Крылья Советов-звучит гордо!..кстати и у вас, и в Зените играют ребята как раз из с Крыльев!..и заметь не последнюю роль))))))
Carl Lewis
Carl Lewis
02 мая в 13:54
Ну что))
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
02 мая в 13:47
кубок выиграем дай бог и оставят!
санек002
санек002 ответ praporchik zadov (раскрыть)
02 мая в 13:46
хи хи хи хиииииии
ЮЗИК
ЮЗИК
02 мая в 13:44
Достали эти приезжие физруки
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
02 мая в 13:29
Полгода для любого тренера недостаточно. Пущай работает.
mihaluch
mihaluch
02 мая в 13:25
Если Зарема совсем с катушек съехала то оставят.
praporchik zadov
praporchik zadov
02 мая в 13:20
Победа над грандом мирового фотбола Крыльями Советов ...ну теперь точно останется
VeniaminS
VeniaminS
02 мая в 13:08
Надежда -это самое сладкое несчастье.
zooveterinar
zooveterinar
02 мая в 13:04
Сомневаюся!! Так все тренера думали!!!😂
shlomo2
shlomo2
02 мая в 13:00
Ещё бы , шикарные условия , город , зарплата . Всё ок. Только вот Федун не очень любит тренеров надолго задерживать.. А тут ещё и результаты отсутствуют. Так что ждём нового гт в следующем сезоне. И опять всё заново и по кругу.

Ну а так что, многих болельщиков России устраивает такой Спартак. В любом туре и болеешь за свою команду, и есть с кого поржать. А уж когда Салихова жжет, так вообще никаких клоунов не надо.

Мечты сбываются.....Золотое дно... Зарема, как золотая антилопа...Федун золотой теленок!!!
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