Ваноли: «Надеюсь, что останусь в „Спартаке“ на следующий сезон»

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02 мая 2022, 12:04

Рулевой «Спартака» не планирует уходить из московского клуба.

Останусь ли я в «Спартаке» на следующий сезон? Я надеюсь!

Соглашение с 49-летним итальянцем рассчитано до лета 2023 года.