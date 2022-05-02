Ваноли: «Надеюсь, что останусь в „Спартаке“ на следующий сезон»

Рулевой «Спартака» Паоло Ваноли не планирует уходить из московского клуба.
Останусь ли я в «Спартаке» на следующий сезон? Я надеюсь!
Соглашение с 49-летним итальянцем рассчитано до лета 2023 года.
Рулевой «Спартака» Паоло Ваноли не планирует уходить из московского клуба.
Останусь ли я в «Спартаке» на следующий сезон? Я надеюсь!
Соглашение с 49-летним итальянцем рассчитано до лета 2023 года.
Так, две берёзки во поле одиноко стоят.
Так, две берёзки во поле одиноко стоят.
И в этом случае заложниками такой политики клуба становятся тренерский штаб и конечно же болельщики некогда легендарного клуб СССР и России . Таковы реалии сегодняшнего дня Спартака.
И в этом случае заложниками такой политики клуба становятся тренерский штаб и конечно же болельщики некогда легендарного клуб СССР и России . Таковы реалии сегодняшнего дня Спартака.
Кто будет тренером и когда прогонят Ванолли на знает никто!!! Даже Федун.
Кто будет тренером и когда прогонят Ванолли на знает никто!!! Даже Федун.
Ну а так что, многих болельщиков России устраивает такой Спартак. В любом туре и болеешь за свою команду, и есть с кого поржать. А уж когда Салихова жжет, так вообще никаких клоунов не надо.
Мечты сбываются.....Золотое дно... Зарема, как золотая антилопа...Федун золотой теленок!!!
Ну а так что, многих болельщиков России устраивает такой Спартак. В любом туре и болеешь за свою команду, и есть с кого поржать. А уж когда Салихова жжет, так вообще никаких клоунов не надо.
Мечты сбываются.....Золотое дно... Зарема, как золотая антилопа...Федун золотой теленок!!!