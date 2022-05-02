Идову: «Даже не думаю о том, что будет в случае вылета „Химок“ в ФНЛ»

Защитник «Химок» поделился мыслями о турнирном положении команды в чемпионате России. За три тура до конца сезона «Химки» занимают 11-е место в таблице РПЛ .

Останусь ли я в случае вылета «Химок»? С начала сбора цель была — не вылететь. Тогда было 5 очков до стыков. Задача у нас одна и понятно какая. Думаю, мы ее добьемся. Поэтому я даже не думаю о том, что будет, если «Химки» вылетят. Календарь тяжелый, но как показывает практика — все матчи можно выиграть. Все думали, что ЦСКА проиграем, но получилось наоборот. В прошлом году со «Спартаком» была веселая заруба. В этом году не получилось победить, но сейчас хочется дома взять реванш.

На «Зенит» особо уже не влияет турнирная таблица, а у нас будет желание, поэтому можем добиться положительного результата в игре с ними. С «Ростовом» домашняя игра прошла под нашу диктовку, но сейчас в команду вернулся Карпин и они стали показывать хороший футбол. Это будет интересная встреча. По именам календарь тяжелый, но каждую команду можно обыграть. Многое будет зависеть от того, как мы готовы именно в этот день и насколько сильное будет желание.