Колосков: «Нынешнему „Зениту“ очень тяжело противостоять»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина о способности составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ.
Юрий Палыч серьезный человек, конечно. Слов своих на ветер не бросает, но если он только возглавит мадридский «Реал» или же «Манчестер Сити», то, да, это будет возможно, но никак иначе. Сомневаюсь, что у него получится это сделать сейчас. Нынешнему «Зениту» очень тяжело противостоять. Если вы хотите бросить им вызов, то в вашей команде должно быть единство сверху донизу, как это происходит в «Зените». Отношусь к Сёмину с большим уважением, но не думаю, что это у него получится.
Одни говорят - тренерская команда, вторые - стечение обстоятельств. На самом деле рецепт успеха прост:
- исключить чехарду на тренерском мостике;
- подобрать более-менее ликвидный набор футболистов (пускай даже из без воспитанников);
- наладить командное взаимодействие взаимодействие, обеспечить (денежную) мотивацию.
Этого в нынешней РПЛ достаточно, чтобы претендовать на места в тройке, даже без привлечения престарелых легенд.
Одни говорят - тренерская команда, вторые - стечение обстоятельств. На самом деле рецепт успеха прост:
- исключить чехарду на тренерском мостике;
- подобрать более-менее ликвидный набор футболистов (пускай даже из без воспитанников);
- наладить командное взаимодействие взаимодействие, обеспечить (денежную) мотивацию.
Этого в нынешней РПЛ достаточно, чтобы претендовать на места в тройке, даже без привлечения престарелых легенд.