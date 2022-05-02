Колосков: «Нынешнему „Зениту“ очень тяжело противостоять»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова бывшего главного тренера «Локомотива» о способности составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ .

Юрий Палыч серьезный человек, конечно. Слов своих на ветер не бросает, но если он только возглавит мадридский «Реал» или же «Манчестер Сити», то, да, это будет возможно, но никак иначе. Сомневаюсь, что у него получится это сделать сейчас. Нынешнему «Зениту» очень тяжело противостоять. Если вы хотите бросить им вызов, то в вашей команде должно быть единство сверху донизу, как это происходит в «Зените». Отношусь к Сёмину с большим уважением, но не думаю, что это у него получится.