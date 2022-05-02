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Колосков: «Нынешнему „Зениту“ очень тяжело противостоять»

02 мая 2022, 20:36

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина о способности составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ.

Юрий Палыч серьезный человек, конечно. Слов своих на ветер не бросает, но если он только возглавит мадридский «Реал» или же «Манчестер Сити», то, да, это будет возможно, но никак иначе. Сомневаюсь, что у него получится это сделать сейчас. Нынешнему «Зениту» очень тяжело противостоять. Если вы хотите бросить им вызов, то в вашей команде должно быть единство сверху донизу, как это происходит в «Зените». Отношусь к Сёмину с большим уважением, но не думаю, что это у него получится.

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протон
протон
вчера в 00:45
Сочи не располагая супер-дорогими исполнителями два раза очень уверенно сыграл против Зенита, а так же против всех московских клубов.
Одни говорят - тренерская команда, вторые - стечение обстоятельств. На самом деле рецепт успеха прост:
- исключить чехарду на тренерском мостике;
- подобрать более-менее ликвидный набор футболистов (пускай даже из без воспитанников);
- наладить командное взаимодействие взаимодействие, обеспечить (денежную) мотивацию.
Этого в нынешней РПЛ достаточно, чтобы претендовать на места в тройке, даже без привлечения престарелых легенд.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 мая в 22:32
Скоро все приноровятся!
Сп62
Сп62
02 мая в 21:30
Единство в команде это хорошо. Но, если нет мастерства, то и оно не поможет.
sv_1969
sv_1969
02 мая в 21:03
Не наливайте больше колоскову
lotsman
lotsman
02 мая в 20:47
Да пусть попробует. Попытка, не пытка.))
mihaluch
mihaluch
02 мая в 20:44
Сёмин устарел и морально и физически.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
02 мая в 20:36
О да, еще как.
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