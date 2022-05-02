Нигматуллин: «Сёмин даже будучи в зрелом возрасте далеко не исчерпал себя»

Бывший вратарь «Локомотива» высказался о готовности бывшего наставника «железнодорожников» вернуться в большой футбол.

Почему бы и нет? Юрий Палыч, наверное, из действующих тренеров единственный, кто создавал конкуренцию и успешно справлялся с «Зенитом» в своих командах. Прежде всего в «Локомотиве». Сейчас на фоне «Зенита» все клубы выглядят неконкурентоспособными.

Даже московское «Динамо» из чемпионской гонки выбыло, потеряв очки в матчах с теми командами, с которыми терять их не стоило. Юрий Палыч даже будучи в зрелом возрасте далеко не исчерпал себя. Уверен, что его опыт будет только на пользу.