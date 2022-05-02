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Нигматуллин: «Сёмин даже будучи в зрелом возрасте далеко не исчерпал себя»

02 мая 2022, 20:18

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о готовности бывшего наставника «железнодорожников» Юрия Сёмина вернуться в большой футбол.

Почему бы и нет? Юрий Палыч, наверное, из действующих тренеров единственный, кто создавал конкуренцию и успешно справлялся с «Зенитом» в своих командах. Прежде всего в «Локомотиве». Сейчас на фоне «Зенита» все клубы выглядят неконкурентоспособными.

Даже московское «Динамо» из чемпионской гонки выбыло, потеряв очки в матчах с теми командами, с которыми терять их не стоило. Юрий Палыч даже будучи в зрелом возрасте далеко не исчерпал себя. Уверен, что его опыт будет только на пользу.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 03:31
Все равно возрат уже достаточно зрелый.
STVA 1
STVA 1
02 мая в 21:05
Не надо Палычу лезть туда! Не дадут ему работать
drug01
drug01
02 мая в 20:51
Но в правлении думают иначе! Жаль!!!!
Sigurd Ring
Sigurd Ring
02 мая в 20:20
Неисчерпаемый Палыч.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
02 мая в 20:19
Полностью согласен.
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